‘Hoogste houtmassiefbouw van Europa’ blijkt door en door rot: ‘Nu zijn we al ons geld én ons huis kwijt’

De hoogste houtmassiefbouw van Europa, zo werd het gloednieuwe appartementsgebouw in Sint-Truiden aangekondigd. Vijf jaar later is het hout door en door rot, en staan 25 gezinnen op straat. Uit rapporten die Het Laatste Nieuws kon inkijken blijkt dat de houten panelen waaruit het gebouw werd opgetrokken, wekenlang in de regen gestockeerd lagen.

“Ik heb heel bewust een nieuwbouwappartement gekocht om voor de rest van mijn dagen op mijn gemakje te zitten. Maar ik ben nog nooit zó op mijn ongemak geweest als nu.” Het huilen stond haar nader dan het lachen, de bejaarde vrouw die gisteren haar spullen in de koffer van een auto laadde en vertrok naar rusthuis Triamant in Sint-Truiden, om te smeken of ze daar alstublieft nog een kamertje voor haar konden vrijmaken. Zo’n zes jaar geleden verkocht de vrouw haar huis in de rand rond Brussel en kocht ze een appartement in Parc du Sud: een fonkelnieuw appartementencomplex in Sint-Truiden.

Ze wilde per se een nieuwbouwappartement, want in haar oude huis begonnen de gebreken zich op te stapelen: verouderde leidingen, een boiler die aan vervanging toe was, ramen die vernieuwd moesten worden. Omdat ze op haar leeftijd niet meer aan grote verbouwingen wilde beginnen, verkocht de vrouw haar huis en kocht ze een appartement. “Enige voorwaarde: het moest een nieuwbouw zijn. Dan was ik er zeker van dat er tot het einde van mijn dagen geen miserie meer zou opduiken. Enfin, dat dacht ik toch. Want kijk nu. Nu is er alléén maar miserie”, getuigt de vrouw bij Het Laatste Nieuws.

Het complex met 25 appartementen in Sint-Truiden is vorige week onbewoonbaar verklaard. Het prestigieuze bouwproject werd in 2015 nog met veel toeters en bellen aangekondigd als ‘de hoogste houtmassiefbouw van Europa’. Zes jaar later al blijkt die houtstructuur door en door rot, en kan de brandveiligheid en stabiliteit niet langer gegarandeerd worden. Uit rapporten die Het Laatste Nieuws kon inkijken blijkt dat de problemen al veroorzaakt werden tijdens de bouwwerken, toen de houten materialen wekenlang in de gietende regen gestockeerd lagen – hoewel ze volgens de voorschriften te allen tijde beschermd moesten worden tegen vocht. Daardoor is het doorregende, houten geraamte na de afwerking van de bouw beginnen rotten.

Het appartementencomplex aan de Luikersteenweg in Sint-Truiden is amper zes jaar oud, maar is onbewoonbaar verklaard omdat de houten structuur door en door rot blijkt. Beeld Mine Dalemans

Ruim twee jaar geleden doken de eerste mankementen op. Een bewoner stelde toen vast dat de vloer van zijn terras een beetje doorzakte. Tijdens een controle kwam aan het licht dat de dragende houtstructuur aangetast was. Het kwam tot een rechtszaak, maar die liep nog toen er ook bij de buren een probleem opdook: zij kregen hun schuifdeur naar hun terras niet meer dicht, omdat de houten structuur doorgebogen was. In de maanden en jaren die volgden, bleken nog méér bewoners van het appartementencomplex gebreken te hebben in hun flat.

Hun houten vloeren bogen door, of de draagstructuur vertoonde houtrot. Het ging duidelijk niet om een plaatselijk mankementje aan enkele terrassen, maar om een structureel probleem met de volledige binnenkant van het gebouw. Tijdens de 2,5 jaar procederen wezen architect, bouwpromotor, aannemer en onderaannemers vooral naar elkaar, zonder dat er aan een oplossing gewerkt werd. Vorige week belandde het dossier uiteindelijk op het bureau van waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA), die het appartementsgebouw na een expertise onbewoonbaar liet verklaren en de ontruiming beval.

Wat aanvankelijk alleen een probleem leek met de terrassen - die bogen ruim twee jaar geleden al door - bleek uiteindelijk een probleem met de volledige binnenkant van het amper zes jaar oude gebouw. Beeld Mine Dalemans

Gevolg: 25 gezinnen stonden van de ene dag op de andere op straat. “Mijn telefoon staat sindsdien roodgloeiend van onthutste bewoners”, zegt syndicus Pascal Pierco. “De mensen die ik hoor, zijn allemaal aan het huilen. Ofwel zit al hun spaargeld in een onbewoonbaar appartement, ofwel zijn ze er nog volop een zware lening voor aan het afbetalen. En nu moeten ze dus ook nog geld ophoesten om een ander huis te huren, want in hun eigen flat kunnen ze niet meer wonen. Dat zijn drama’s, hé.”

Daniel Stevens en zijn vrouw verhuisden pas zes maanden geleden naar het onbewoonbaar verklaarde gebouw. Beeld Videostill VTM

Sommige bewoners voelen zich helemáál bedot. Zo kochten Daniel Stevens en zijn vrouw pas zes maanden geleden een appartement in het bewuste gebouw. “We hebben er 320.000 euro voor betaald. De vorige eigenaar heeft het ons verkocht zonder te vertellen dat er grote problemen waren met de houtstructuur, hoewel hij dat ongetwijfeld wist. Hij heeft ons gewoon voorgelogen. En nu zijn we al ons geld én ons huis kwijt.”

Vraag is nu hoe het verder moet. Alle 25 gezinnen die in het gebouw woonden – een vijftigtal mensen – hebben intussen een rechtszaak aangespannen tegen de architect van het rotte appartementsgebouw. Hun advocaat Luc Linders hoopt dat het gebouw nog gered kan worden. “Begin augustus verwachten we een expertenrapport, en daaruit moet blijken of er nog herstellingen mogelijk zijn, of dat er een volledige heropbouw nodig is. Maar wij willen wel de garantie dat alle bewoners uiteindelijk weer in hun appartement kunnen, op een veilige manier.”

De houtstructuur van het gebouw is rot. Beeld Mine Dalemans

Voor Linders is het duidelijk waar het fout liep. “Er is met nat en rot geworden hout gewerkt. We hopen nu dat de architect en de bouwpromotor (zij zijn man en vrouw, red.) zullen inzien dat zij wel degelijk fouten hebben gemaakt, en dat ze zo snel mogelijk de schade zullen proberen beperken. Maar de architect doet er al sinds 2019 alles aan om dit dossier uit de rechtbank te houden. Nu, voor ons is een rechtszaak geen noodzaak, maar alleen maar een stok achter de deur. Wat ons betreft hoeft dit geen lange procedureslag te worden. Wij reiken de hand uit naar de tegenpartijen, en vragen om hun gezond verstand te gebruiken en te doen wat nodig is om de bewoners nog meer ellende te besparen.”

Of die uitgestoken hand aanvaard wordt, is onduidelijk. Het Laatste Nieuws nam contact op met de architect, maar hij verwees hen door naar zijn advocaat, die op zijn beurt liet weten “geen commentaar te geven op lopende dossiers”.