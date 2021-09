Hoogst aantal coronabesmettingen in Brusselse gemeenten met laagste vaccinatiegraad

De Brusselse regering klopte gisterenavond een akkoord af voor de invoering van de coronapas in de horeca, ziekenhuizen en woon-zorgcentra. Formeel moet de beslissing nog goedgekeurd worden op het volgende Overlegcomité, al twijfelt niemand er nog aan dat de uitbreiding van Covid Safe Ticket er ook echt komt.

Brussel hoopt op die manier zijn slabakkende vaccinatiecampagne nieuw leven in te kunnen blazen, en kijkt daarbij vooral naar Frankrijk. Daar werden in de dagen nadat president Emmanuel Macron de ‘pass sanitaire’ aan het begin van de zomer aankondigde, miljoenen nieuwe afspraken gemaakt.

Dat het nog beter kan met de vaccinatiecampagne in en om de hoofdstad, blijkt alleszins ook uit de laatste lokale Sciensano-cijfers: negen van de 580 Belgische gemeenten zitten bijvoorbeeld nog niet aan een volledige vaccinatiegraad van 50 procent van de bevolking, en die liggen allemaal in het Brussels gewest.

Sint-Jans-Molenbeek heeft het laagste aantal gevaccineerde inwoners van heel het land, met iets meer dan 37 procent, en ook Sint-Joost-ten-Node komt nog niet aan 40 procent. Koekelberg, Anderlecht, Schaarbeek, Brussel, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Jette zitten tussen de 40 en de 50 procent. Vorst, Sint-Gillis en Evere springen wel nipt over de helft van hun bevolking. Samen vormen de twaalf een groepje achterblijvers op de rest van het land.

Grens

Op de vaccinatiekaart is de grens tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel duidelijk zichtbaar. Heel Vlaanderen telt momenteel een volledige vaccinatiegraad van 77,3 procent, tegenover 66,4 procent in Wallonië en 49,7 procent in het Brussels gewest. Uitzonderingen binnen Vlaanderen zijn de stad Antwerpen en de rand rond Brussel, waar bijvoorbeeld ook in Vilvoorde slechts 60 procent volledig gevaccineerd is. Daarom denkt ook daar burgemeester Hans Bonte (Vooruit) eraan om de coronapas in te voeren.

Vooral bij de jongeren is het bedroevend gesteld in de regio rond de hoofdstad: Brussel telt amper 38,4 procent volledig gevaccineerde 18- tot 24-jarigen, tegenover 80,9 procent in Vlaanderen. Van de 12- tot 17-jarigen is zelfs maar 18,3 procent volledig ingeënt in Brussel; in Vlaanderen is dat 70,1 procent.

Verband

De reden voor de invoering van de coronapas in Brussel, mag dan ook duidelijk zijn: de twaalf Brusselse gemeenten met de laagste vaccinatiegraad van het land zitten vandaag stuk voor stuk in de ‘kopgroep’ wat de corona-incidentie betreft - het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken. Wanneer beide parameters tegen elkaar worden afgezet, is er een duidelijk verband te zien tussen de vaccinatiegraad in een bepaalde gemeente, en het aantal besmettingen.

Zo telde Sint-Jans-Molenbeek de afgelopen 14 dagen 788 besmettingen per 100.000 inwoners, Sint-Joost-ten-Node 756 en Schaarbeek 739. De stad Antwerpen zit aan een incidentie van 340, Gent 279. De gemeente met de hoogste vaccinatiegraad van het land, Koksijde, waar meer dan 86 procent van de volledig bevolking volledig gevaccineerd is, heeft een incidentie van slechts 169.

De verschillen zetten zich ook in de ziekenhuizen door, waar al een tijd een kloof merkbaar is: Brussel telt met 1,2 miljoen inwoners bijna evenveel ziekenhuispatiënten als Vlaanderen (6,7 miljoen inwoners) en Wallonië (3,6 miljoen inwoners). In Brussel liggen nu 217 coronapatiënten, in Vlaanderen 246 en in Wallonië 238. Op de afdelingen intensieve zorg telt Brussel 75 patiënten, Vlaanderen 84 en Wallonië 66.