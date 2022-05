Hoogleraar Lieven Buysse: ‘Johnson heeft het parlement voorgelogen, een zwaar politiek vergrijp’

Wat is er nu weer aan de hand?

“Er zijn eigenlijk twee elementen. Enerzijds zijn er foto’s, die de Britse zender ITV heeft weten te bemachtigen, waarop te zien is hoe Johnson met een glas in de hand staat op wat een receptie lijkt in zijn ambtswoning. Die dateren van volle coronacrisis, toen de Britten met niet meer dan twee mensen tegelijk samen mochten zijn, tenzij voor werkgerelateerde doeleinden. Dit is dus een duidelijk inbreuk op die regels. Bijkomend probleem is dat Johnson altijd ontkend heeft dat er überhaupt zo’n feestje had plaatsgevonden en dat hij er zeker niet op aanwezig was. Hij heeft het parlement dus voorgelogen.”

Maar dat is dus nog maar één deel van het verhaal?

“Inderdaad, hij heeft vorige week ook nog eens geprobeerd om het onderzoek naar deze feestjes te beïnvloeden in een gesprek met Sue Gray, de hoge ambtenaar die werkt aan een rapport. Het ging er vooral over of er al dan niet foto’s gepubliceerd zouden worden. Dat rapport zal morgen (woensdag, red.) normaal gezien bekendgemaakt worden. Johnson zal zich dan meteen kunnen verdedigen in het wekelijks vragenuurtje in het parlement.”

Gaat dit de druppel zijn? Zal het Johnson nu wel de kop kosten?

“Om eerlijk te zijn, ik durf het niet meer zeggen. Johnson is al zo vaak de dans ontsprongen. Het grote probleem is wel de opeenvolging van leugens, terwijl een groot deel van zijn verdediging erin bestond om te zeggen: 'Geloof mij maar'. Dat heeft tot nu toe altijd gewerkt, maar het parlement voorliegen is toch een zwaar politiek vergrijp. Bovendien is er nu ook geen afleiding meer. Vorige keer toen hij zwaar onder vuur lag, brak de oorlog in Oekraïne net uit. Die zit bij de Engelsen nu toch iets minder top of mind, het gaat nu al vaak over de koopkracht - waar de conservatieven ook geen al te beste beurt maken. En dus zal het moeilijk zijn om de aandacht te verleggen.”

Wat betekent dat nu concreet? Kan het parlement hem afzetten?

“Er zijn twee mogelijkheden. Er kan een vertrouwensstemming komen vanuit de oppositie, maar die maakt weinig kans. Heel vaak zal de meerderheid dan de rangen sluiten. Het grootste gevaar zal voor Johnson vanuit zijn eigen partij komen, je merkt toch dat veel van zijn partijgenoten moeite hebben om het nog uitgelegd te krijgen. Als 54 conservatieve parlementsleden een brief sturen naar een speciale commissie, dan wordt er een afzettingsprocedure gestart. Indien meer dan de helft van de conservatieven hierop ingaat, dan zal er een nieuwe premier aangesteld worden vanuit de conservatieve partij. Raken ze niet aan de helft, dan zit Johnson een jaar safe voordat er opnieuw zo’n procedure kan worden begonnen.”

Lieven Buysse: '‘Het grootste gevaar zal voor Johnson vanuit zijn eigen partij komen, je merkt toch dat veel van zijn partijgenoten moeite hebben om het nog uitgelegd te krijgen.’ Beeld rv

Bestaat de kans dat Johnson zelf opstapt?

“Dan zou ik van mijn stoel vallen, dat past helemaal niet bij zijn karakter. Hij weet ook dat hij door zijn non-conformistisch gedrag bij de Britse bevolking met veel meer wegkomt dan een traditionele politicus.”

Intussen zit Labour-leider Keir Starmer met zijn eigen coronaschandaaltje: Beergate. Krijgt ook de oppositie binnenkort een andere leider?

“Er is inderdaad een foto waarop te zien is hoe Starmer een biertje drinkt na het werk met zijn medewerkers. Maar dat is toch van een ander kaliber: het gaat over één foto en dit lijkt wel werkgerelateerd te zijn. Anders dan Johnson heeft Starmer trouwens aangekondigd dat hij onmiddellijk zal opstappen als hij een boete krijgt van de politie. Zo heeft hij de druk meteen weer op de schouders van Johnson gelegd: de Britse premier heeft al een boete gekregen en heeft er zelfs nooit aan gedacht om te vertrekken.”