Hoog aantal besmettingen in lagere scholen toont aan: er moet iets veranderen

Het aantal besmettingen in het lager onderwijs rijst zo de pan uit dat CLB’s en scholen niet meer kunnen volgen. Vandaag bekijken minister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijsactoren wat er moet veranderen.

“Alle leerlingen en leerkrachten zijn vandaag (dinsdag, PG) zonder morren op school toegekomen met een mondmasker op. Meer zelfs: vorige week waren er al enkele leerlingen die er zelf mee begonnen waren.” Dat zegt Marc Diriks, coördinerend directeur van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad.

Sint-Martinus is een van de scholen die het heft in eigen handen genomen heeft en het mondmasker weer verplicht. Ook de Rhizo-scholen in Kortrijk deden dat, net als scholen in Eeklo. Eerder besliste ook de gemeente Tervuren om het mondmasker opnieuw te verplichten in de klas. Bedoeling is telkens om te voorkomen dat de school sluit. Volgens VRT NWS moesten acht basisscholen en een secundaire school dat net wel doen. Er zaten simpelweg te veel leerlingen en leerkrachten in quarantaine.

“Elke leerkracht die door een klas gelopen heeft waar een leerling besmet is, wordt als hoogrisicocontact gezien”, zegt Diriks. “Zeker in een secundaire school zijn dat veel leerkrachten. Als het zo verder ging, zaten we misschien met tien leerlingen die besmet waren, maar een veelvoud aan leerkrachten die twee tot drie dagen uitvallen. Met deze ingreep proberen we het aantal besmettingen terug te dringen. Helemaal tegenhouden zal nooit lukken.”

Besmettingscijfers

Officieel maken de CLB’s de besmettingscijfers in de scholen van de afgelopen twee weken pas donderdag bekend, maar ze winden er geen doekjes om. “Die zullen gestegen zijn”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de ondersteuningscel van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “We zitten veruit aan de hoogste piek sinds het begin van de pandemie, zeker in het lager onderwijs.”

De situatie lijkt daar inderdaad het ernstigst te zijn. Dat blijkt ook uit de besmettingscijfers die gezondheidsinstituut Sciensano bijhoudt (zie grafiek). “Als we kijken naar de incidentie (het aantal besmettingen op 100.000 personen, PG) van kinderen met de leeftijd voor het lager onderwijs, zien we dat die veel hoger ligt dan in de algemene samenleving: 735 op 100.000 tegenover 438 voor Vlaanderen als geheel”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “In het secundair en kleuteronderwijs is die incidentie lager.”

Ondertussen blijkt dat tussen 20 september en 8 oktober een op de vier leerlingen (26,3 procent in Vlaanderen) antistoffen tegen Covid-19 in het bloed had. Toen Sciensano en de KU Leuven dat in mei en juni maten, was dat nog 15 procent. Een fikse stijging dus.

Quarantaine

Dat alles tezamen maakt dat vooral CLB’s kreunen onder de druk. “Toen ik afgelopen donderdag een medewerkster van het CLB aan de lijn kreeg om een besmetting door te geven, zei zij dat het wel even kon duren vooraleer die behandeld zou worden”, zegt Diriks. “Er waren nog twintig andere gevallen voor mij.”

De CLB’s zijn al langer vragende partij om te stoppen met elke besmetting op te sporen en in quarantaine te plaatsen. Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk, zegt “niet de indruk te hebben dat we op die manier nog veel besmettingen tegenhouden”. De CLB’s zijn overigens niet alleen. Ook de huisartsen lieten dinsdag verstaan dat ze niet langer alle hoogrisicopatiënten kunnen testen.

Zowel minister Weyts als de koepels hebben begrip voor de vraag van de CLB’s. De vakbonden niet. “Ik versta dat het moeilijk te behappen is, maar we doen dat toch om het aantal besmettingen in te dijken?”, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD. “Als we daarmee stoppen, loop je een hele hoop besmettingen mis. Met alle respect, maar dat is als zeggen dat je het aantal verkeersdoden wilt terugdringen door te stoppen met flitsen.”

Mondmaskers

Het aanpassen van de contacttracing ligt deze voormiddag op tafel tijdens de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid. Daar zullen ook de ministers van Onderwijs aansluiten. Rond 17 uur zit Weyts samen met alle sociale partners om te bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.

Archiefbeeld van een meisje dat haar handen ontsmet in een basisschool in Jodoigne. Beeld Photo News

Welke dat moeten zijn, is nog niet duidelijk. Niemand wil voorafnames doen. Waar wel eensgezindheid over heerst, is dat er niet enkel in het onderwijs extra maatregelen mogen komen. Het devies blijft ook om scholen zoveel mogelijk open te houden. “We willen zoveel mogelijk scholen openhouden met zo min mogelijk beperkingen”, klinkt het op het kabinet-Weyts.

Voor een verlenging van de herfstvakantie zoals in Franstalig België gesuggereerd wordt, lijkt weinig animo. “Zolang die niet gepaard gaat met het stopzetten van hobby’s heeft dat weinig zin”, zegt Molenberghs. “Persoonlijk pleit ik ervoor om mondmaskers in het lager onderwijs te verplichten. Zo kunnen lessen doorgaan, maar dringen we het aantal hoogrisicocontacten toch terug.”

Hoe zou zo’n beslissing vallen in het veld? “Als er wordt beslist dat we de komende veertien dagen een masker moeten dragen, begrijp ik dat”, zegt Diriks. “Maandag moest ik mijn mondmasker door omstandigheden twaalf uur lang dragen. Ook bij mij deed dat pijn aan de oren. Maar ga ik daarover klagen? Neen, natuurlijk niet. We doen het om erger te voorkomen. Ik zou me wel vragen stellen als we dat vier maanden lang moeten doen.”