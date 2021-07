Hoofdrolspeler uit ‘Better Call Saul’ met spoed opgenomen in ziekenhuis

De 58-jarige Odenkirk zat in volle opnames van het zesde en laatste seizoen van Better Call Saul - een spin-off van het gelauwerde Breaking Bad. Die opnames vinden plaats in de Amerikaanse staat New Mexico.

Volgens celebrity-nieuwssite TMZ stortte Odenkirk dinsdag in tijdens de opnames en kreeg hij onmiddellijk hulp van de aanwezige crew, die een ambulance belde. De oorzaak is volgens TMZ nog onbekend.

Odenkirk speelde in Breaking Bad de rol van Saul Goodman, de advocaat van hoofdrolspeler Walter White, de leerkracht chemie die drugbaron wordt. In de prequel kruipt Odenkirk in de huid van Jimmy McGill, vooraleer die evolueert naar de Saul Goodman die we in Breaking Bad te zien kregen.

Bob Odenkirk werd voor zijn rol als McGill al meermaals genomineerd voor zowel een Emmy als een Golden Globe. Hij was recent ook bij ons nog in de zalen te zien in de actiefilm Nobody.