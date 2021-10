Hoofdredacteur ’t Pallieterke de laan uitgestuurd, ook columnist vertrokken

Na een jaar komt een einde aan de vernieuwingsoperatie van Wim De Smet (51) aan het hoofd van het Vlaamsgezinde ’t Pallieterke. De Smet gaf een lange carrière bij Het Laatste Nieuws op toen hij in januari overkwam. Hij moest het 75 jaar oude weekblad afstoffen en er een volwaardig rechts-conservatief blad van maken dat op ieders salontafeltje kan liggen.

Tegelijkertijd kreeg ’t Pallieterke ook een verbeterde onlineversie, doordat de uitgeverij de nieuwssite SCEPTR liet vervellen tot PAL NWS. Onderzoekssite Apache vernam echter dat De Smet vorige week moest vertrekken en die bevestigt dat, maar wil verder geen verklaringen afleggen.

De Smet is Vlaamsgezind en conservatief, maar geen vlaggenzwaaier op de IJzerwake. Met zijn journalistieke ervaring leek hij de geknipte man voor een restyling, waarbij meer ruimte zou zijn voor interviewees die niet direct in de invloedssfeer van Vlaams Belang of N-VA zitten. Het roer zal nu, althans voorlopig, opnieuw in handen komen van Karl Van Camp, voordien tien jaar hoofdredacteur.

“De kapitein verandert, maar dat betekent niet dat we op de Titanic zitten”, zegt Karl Van Camp. “Het schip vaart verder.”

Samen met De Smet vertrekt echter ook Alain Grootaers. De columnist had zijn lot aan dat van De Smet verbonden. Grootaers raakte bekend als manager van De Kreuners, journalist van Panorama en later ook hoofdredacteur van P-Magazine. “Ik was begin dit jaar gevraagd door oud-collega Wim De Smet die een nieuwe wind wou laten waaien”, zegt Grootaers. “Nu hij opstapt, heb ik ook mijn conclusie getrokken.”

Grootaers heeft intussen al een column bij Doorbraak. Begin september heeft 't Pallieterke ook de samenwerking stopgezet met freelanceredacteur Kristof Luypaert. Volgens Van Camp staat zijn vertrek los van dat van Grootaers en De Smet. “Toeval”, klinkt het.

“Mijn project liep daar af en ik heb intussen een nieuwe opdracht aanvaard”, bevestigt Luypaert. “Ik ben in alle vriendschap vertrokken.”

Volgens Apache gaat Luypaert nu voor het Vlaams Belang werken, maar dat wil hij niet bevestigen noch ontkennen. Voor hij in de zomer van 2020 naar Pal NWS kwam, was Luypaert de communicatiemedewerker van N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

Met het vertrek van Luypaert en De Smet is het aantal vaste medewerkers bij 't Pallieterke ongeveer gehalveerd, want volgens insiders werken er een viertal voltijdse werkkrachten. Volgens Van Camp is de redactie iets groter, maar hoe groot precies “is een goedbewaard geheim”. In elk geval is de leegloop volgens hem geen teken dat 't Pallieterke in slechte papieren zit.

“Zowel onze losse verkoop als onze abonnementen nemen toe”, zegt Van Camp, die de afgelopen tien jaar het blad uit een dal trok, tot een oplage van 20.000 exemplaren.