Hoofdredacteur Apple-site over het stevige prijskaartje van de nieuwe iPhone: ‘Je kan ook een jaar overslaan’

Is dit nog een bijzonder moment voor de aficionado’s?

“De fans kijken hier enorm naar uit, voor hen is dit het hoogtepunt van het jaar. Ook voor Apple is het spannend, want de iPhone is goed voor 50 procent van zijn opbrengst en is dus veel belangrijker voor het bedrijf dan bijvoorbeeld de iPad.

“Wel is de lancering minder spectaculair dan een aantal jaar geleden. Er is namelijk niet zo veel verbetering meer mogelijk, wat ook geldt voor de smartphones van andere merken. Het standaardmodel van de nieuwe iPhone 14 lijkt dan ook erg op zijn voorganger (de iPhone 13 uit 2021, MS).

“De iPhone 14 Pro kent wel een aantal nieuwigheden, zo is de kwaliteit van het scherm en de camera erop vooruitgegaan. Verder is het toestel uitgerust met satellietcommunicatie (een stabiele manier om ook op afgelegen plekken zonder mobiel netwerk verbinding te maken, MS), al werkt dat vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en in Canada. En leuk voor de liefhebber: de camera is op een inventieve manier weggewerkt in een informatieschermpje.”

Daar tel je dan ook behoorlijk wat geld voor neer. De iPhone 14 kost minstens 1.019 euro, de iPhone 14 Pro 1.329 euro. Wie gaat dat betalen?

“Mensen die al een iPhone 13 hebben over het algemeen niet. Als ik een gewone consument was en mij er niet beroepsmatig mee bezighield, had ik dat ook niet gedaan. Je kan dan ook een jaartje overslaan. Maar er is daarnaast een groep diehardfans die straks meteen naar de winkel snelt: die móéten gewoon het nieuwste van het nieuwste hebben.

“Het is Apple aardig gelukt om een hype rondom zichzelf te creëren. Het bedrijf kent een rijke voorgeschiedenis en heeft een luxueus, exclusief imago opgebouwd. Bijvoorbeeld door strikt geheim te houden waar ze mee bezig zijn. Ook hun chique, brandschone winkels dragen daaraan bij. En dan is er nog de sleutelfiguur: voorheen in de persoon van Steve Jobs en nu CEO Tim Cook. Op die manier hebben ze een community opgebouwd die rust noch duur kent voordat ze alles van Apple heeft.”

Gonny van der Zwaag, hoofdredacteur van de onafhankelijke Apple-nieuwssite iCulture. Beeld Gonny van der Zwaag

Zoals kinderen voetbalstickers sparen?

“Exact. De groep die er wat relaxter mee omgaat, is overigens veel groter. Die mensen gaan hun iPhone echt niet al na een jaar vervangen en kopen pas een nieuw toestel als het huidige niet meer voldoet. Maar er zijn ook mensen voor wie dit een hobby is. Zoals andere mensen van Lego of dure auto’s houden.”

En voor die mensen maakt de prijs weinig uit.

“Die kopen het toestel inderdaad hoe dan ook. Het maakt haast niet uit welk bedrag Apple ervoor vraagt. Het bedrijf maakt dan ook extreem veel winst. Hun winstmarge bedraagt 40 procent en ze boeken recordwinst na recordwinst. Aangezien het merk zo’n aantrekkingskracht heeft, verwacht ik dat ze binnenkort ook met andere technologische producten zullen komen.”

Een Apple-waterkoker?

“Dat verwacht ik niet direct, maar er gaan geruchten dat Apple bezig is met de productie van een auto. En samen met de nieuwe iPhone is er ook een sportieve smartwatch gelanceerd.

“Apple is er goed in om eerst de kat uit de boom te kijken en vervolgens met een betere variant te komen van een product dat al bestaat. Uiteindelijk denk ik zeker dat ze de concurrentie met sporthorlogemerken zoals Garmin en Polar aangaan. De echte fans zijn sowieso al mee. Die kopen de smartwatch hoe dan ook. Wellicht niet om ermee op outdoorsport te gaan, maar gewoon om trots mee rond te lopen.”