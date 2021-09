Hoofdarts UZ Leuven kritisch over opschaling ziekenhuizen: ‘Grote gevolgen voor gevaccineerden’

De ziekenhuizen in ons land kregen gisteren te horen dat ze weer moeten schakelen naar fase 1A van het spreidingsplan, waarbij een kwart van de ic-bedden tegen woensdag 15 september moet worden vrijgehouden voor coronapatiënten.

Een beslissing die moeilijk te verdedigen valt en er weer voor gaat zorgen dat de reguliere zorg op achterstand komt, volgens Van Assche. “Bovendien vallen in de realiteit nog meer dan een kwart bedden weg voor reguliere patiënten. De overheid houdt geen rekening met gesloten bedden door personeelstekort. En ook dat wordt na drie coronagolven een groot probleem”, vertelt de hoofdarts bij Radio 1.

Lees ook Weer opschalen voor coronapatiënten: al elf ziekenhuizen zitten in de problemen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt niet dat patiënten nu in de steek worden gelaten, zo reageerde Vandenbroucke deze ochtend op Radio 1. Wel erkent hij dat er een grote achterstand is door uitgestelde zorg en dat die ook leed veroorzaakt. “We zouden patiënten alleen in de steek laten als we niet sterk genoeg optreden tegen het virus”, klinkt het. “De klacht van de ziekenhuizen is terecht, maar er is maar één goede oplossing: voorzichtig blijven, niet aankondigen dat morgen al alles voorbij is, meer vaccineren en nog even doorbijten.”

Vaccinatieplicht

Van Assche klaagde op de radio ook nog aan dat de opschaling overal geldt, ondanks de vaccinatiegraad van de regio. “De toename van ernstig zieke covidpatiënten in bepaalde regio’s zoals Brussel was volgens ons te vermijden. En dit heeft grote gevolgen voor de overgrote meerderheid van gevaccineerde landgenoten.”

De hoofdarts van UZ Leuven pleit dan ook voor de invoering van een algemene vaccinatieplicht. “Vlaanderen is wereldkampioen in vaccinatiegraad. We mogen toch minstens ook verwachten dat dit in de rest van het land ook toeneemt. Als dat niet lukt met een vriendelijk verzoek, dan zal een verplichting uiteindelijk toch moeten.”

Minister Vandenbroucke reageerde ook daar al op: “Dat is een kreet. Ik wil je dat wel eens zien doen.”

Antwerpen en Gent

Dokter Philippe Jorens van het UZ in Antwerpen wil het niet laten komen tot een vaccinatieverplichting, maar hij begrijpt niet waarom mensen zich niet laten vaccineren. “Dat men schrik heeft voor vaccins, is menselijk”, zegt Jorens. “Maar ik zou ze eens willen meenemen naar onze dienst om te tonen hoe erg de ziekte is als je niet gevaccineerd bent. En hoe je andere mensen kunt aansteken. We vinden het moeilijk dat het argument van de vrijheid om zelf te beslissen over vaccinatie zo veel vrijheid ontneemt van anderen. Onze kinderen worden verplicht gevaccineerd tegen polio voor de volksgezondheid. Ik zie geen groot verschil met het coronavirus.”

Ook bij het UZ in Gent zijn ze geen voorstanders van verplichte vaccinatie. “Wel blijven inzetten op sensibiliseren en ook de coronapas kan helpen”, klinkt het daar.