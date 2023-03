Hoofdaandeelhouder van Telenet biedt 22 euro per aandeel: ‘Toch argumenten om er als aandeelhouder op z’n minst over na te denken’

22 euro per aandeel, dat is wat hoofdaandeelhouder Liberty Global overheeft voor de resterende aandelen van Telenet. Die prijs ligt maar liefst 59 procent hoger dan de beurskoers vlak voor het aandeel tijdelijk geschorst werd. Is het ook een goede deal?

“We wisten dat dit vroeg of laat zou gebeuren.” Professor Bank & Beurs Pascal Paepen (KU Leuven) is niet verbaasd dat de Amerikaanse kabelgigant Liberty Global probeert om alle aandelen van telecombedrijf Telenet in handen te krijgen: ze deden daar in 2012 al eens een poging toe.

“Maar ook heeft Liberty de voorbije tijd wel wat deals en investeringen gedaan”, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. “Het bedrijf heeft cash te veel. Dat probeert het nu in te zetten.”

Het moment is niet toevallig gekozen. In heel Europa staat de telecomsector onder druk, met lagere aandelenprijzen tot gevolg. Specifiek in België heeft Telenet dan nog zijn eigen uitdagingen. Er komt binnenkort een vierde telecomoperator en dus ook meer concurrentie. Bovendien kijkt Telenet aan tegen grote investeringen, zowel in glasvezel als 5G-technologie.

Kortom, de beurskoers van Telenet is fiks naar beneden gedoken de laatste jaren. Het toppunt kende Telenet in 2018, toen een aandeel 60 euro waard was. Voor dat aandeel vorige week woensdag tijdelijk geschorst werd, was dat 15 euro.

Slimme zet

Met 22 euro per aandeel heeft Liberty in totaal 930 miljoen euro veil voor Telenet. Gaan de beleggers in op het voorstel, dan doet het bedrijf een goede deal in vergelijking met de poging uit 2012. Toen bood Liberty Global, dat destijds zo’n 50 procent van de aandelen bezat, 35 euro per aandeel, weliswaar in een periode van hogere beurskoersen.

Een groep aandeelhouders onder leiding van Frank Donck ging daar toen niet mee akkoord. Gezien de hoge beurskoers van Telenet in de jaren nadien, was dat een slimme zet. “Net zoals Liberty Global nu een mooie kans ziet om, mits een winstpremie, een mooie slag te slaan”, zegt Paepen.

De vraag is of het nu wel de moment is voor aandeelhouders om toe te happen. Liberty heeft immers wel gewacht tot de beurskoers veel lager staat. Sommige aandeelhouders zijn misschien van mening dat het aandeel intrinsiek meer waard is.

“Daar valt iets voor te zeggen”, zegt Simonts. “Maar er blijven met een vierde telecomoperator en blijvende investeringen wel veel onzekerheden. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de meeste analisten het koersdoel van Telenet momenteel onder die 22 euro schatten. Bijvoorbeeld mijn eigen bank, KBC, schat dat op 16 euro. Er zijn toch argumenten om te zeggen dat je in de huidige markt - met een bankencrisis, een hogere rente, lage groei in telecom en blijvende investeringen - als aandeelhouder op z’n minst moet nadenken over dat bod.”

Het is nu aan de aandeelhouders van Telenet om te kiezen of ze ingaan op het aanbod van Liberty Global of niet. Bij hervatting van het aandeel op de beurs ging de koers alvast 38,5 procent hoger, tot zo’n 21 euro.

Voorlopig is het niet geweten wat de plannen van Liberty Global met Telenet zouden zijn. Al verwacht Paepen nu niet meteen dat de Amerikanen het bedrijf meteen van de hand zullen willen doen. “Telenet is en blijft een mooi bedrijf, met veel klanten, een goede cashflow en goede dividenden”, zegt hij. “Ik denk dat het Liberty Global vooral te doen is om de touwtjes daarin meer naar zich toe te trekken.”