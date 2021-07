Hongkongse verzetsheld krijgt negen jaar celstraf volgens nieuwe veiligheidswet

De 24-jarige Tong werd dinsdag al schuldig bevonden aan terrorisme en het aanzetten tot separatisme, de straf is vrijdag bekendgemaakt. De gespierde activist, die bij vrienden bekendstaat onder de bijnaam ‘Zwaar Harnas,’ reed op 1 juli 2020 met zijn motor en wapperende protestvlag langs drie politiecheckpoints, waarna hij op drie agenten inreed. Het was de eerste dag dat de Nieuwe Veiligheidswet van kracht was, die ieder protest tegen de Volksrepubliek China tot een misdaad maakt.

De veroordeling wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor wat andere activisten in Hongkong te wachten staat. Tong heeft 6,5 jaar gevangenis gekregen voor ophitsing tot separatisme en 8 jaar voor ‘terrorisme', omdat hij volgens de rechtbank zijn motor als wapen zou hebben gebruikt. De rechtbank besloot de straffen te combineren in een celstraf van 9 jaar. Vooraf werd gevreesd dat Tong levenslang kon krijgen.

Mensenrechtenorganisaties hebben de veroordeling bekritiseerd. Volgens Yamini Mishra, regionaal directeur van Amnesty International in Azië, “bevestigt dit de vrees dat de nationaleveiligheidswet niet alleen een instrument is om critici van de overheid in Hongkong angst aan te jagen, maar ook om ze mee op te sluiten”.