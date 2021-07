▶ Hongerstaking van sans-papiers in Brussel voorlopig opgeschort

Bekijk de video:

Na meer dan 60 dagen is er een doorbraak in de maak in de hongerstaking van sans-papiers in Brussel. Al twee maanden lang wilden ze op die manier een regularisatie van hun verblijf afdwingen. Nu schorten ze hun actie voorlopig op, zo lieten actievoerders weten. De hongerstakers eten en drinken weer.

Staatssecretaris Sammy Mahdi reageert opgelucht. “Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid”, laat hij weten via Twitter. “Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over.” Ook partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) drukten al hun opluchting uit op de sociale media.

Deze ochtend was er overleg met Mahdi en de ngo’s over de situatie. Ook Dirk Van den Bluck was aanwezig, de topman van het commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS), die door de regering was aangesteld als bemiddelaar. Finaal toonden de ngo’s zich bereid om in te gaan om dossier per dossier individueel te bekijken of de mensen in hongerstaking in aanmerking komen voor papieren.

Een aantal onder hen kan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen op basis van dringende medische redenen. Heel wat hongerstakers zijn erg verzwakt na twee maanden zonder eten. Voor een definitief verblijf kan een procedure opgestart worden op basis van humanitaire regularisatie. Mahdi richtte vorige week een neutrale zone in om daar de sans-papiers individueel te informeren. De actievoerders pleitten steeds voor een collectieve behandeling, maar tonen zich nu toch bereid om op dit aanbod in te gaan.

Vanaf morgen zullen de mensen zich aandienen in de neutrale zone, andere zullen allicht eerst moeten aansterken in het ziekenhuis. De actievoerders benadrukken wel dat de actie ‘opgeschort’ is. “Het hangt nu verder af van de regering”, klinkt het.

De hongerstakers brachten Vivaldi begin deze week nog aan de rand van een regeringscrisis. Zowel PS als Ecolo dreigden maandag ermee uit de regering te stappen mocht er een dode vallen. Beide partijen keerden een dag later op hun stappen terug. De politieke rust lijkt nu weer helemaal te kunnen terugkeren.

Premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld AP

‘Overheid kan nooit ingaan op chantage’

“Er is in ons land maar één weg en dat is de weg van de wettelijkheid. Alleen zo vermijden we willekeur.” Zo reageert premier Alexander De Croo op het nieuws dat de sans-papiers hun honger- en dorststaking opgeschort hebben.

De Croo benadrukt dat een overheid nooit kan ingaan op chantage. “Dat zou oneerlijk zijn tegenover al die mensen die wel correct de regels volgen”, klinkt het. De beëindiging van de hongerstaking is de enige juiste beslissing.

De neutrale zone is nu bijna een week geopend door staatsscretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en staat ter beschikking voor het verkrijgen van objectieve informatie over de procedures in ons land, stelt De Croo. Er kunnen vragen worden gesteld over algemene situaties en individuele aspecten, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken zoveel als mogelijk transparantie biedt over de aanpak.

De premier hoopt dat blijvende letsels vermeden kunnen worden. “Indien er toch lichamelijke schade zou overblijven, draagt iedereen die de voorbije weken de hongerstakers heeft aangemoedigd, valse hoop heeft gegeven of niet-objectieve informatie verstrekt, hiervoor een verpletterende verantwoordelijkheid”, besluit De Croo.