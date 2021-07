Hongerstakers brengen Vivaldi op rand van implosie: gezant moet regeringsval afwenden

Bijna twee maanden na de start van de hongerstaking in Brussel is de politieke geest uit de fles. Regeringspartijen PS en Ecolo dreigen met de val van de regering als een van de ruim 400 papierlozen het leven laat.

PS en Ecolo willen niet langer toezien hoe de gezondheid van de actievoerders achteruitgaat, zeker nu enkelen onder hen sinds vrijdag geen water meer drinken, terwijl staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijft vasthouden aan de bestaande asielprocedures.

Over één ding zijn de zeven regeringspartijen het eens: er moet snel een oplossing gevonden worden. Maar over de manier waarop is de coalitie verdeeld. Mahdi wil geen collectieve regularisatieronde en wordt gesteund door coalitiepartijen CD&V, Open Vld, MR en sp.a. Ze beroepen zich op het regeerakkoord. Toch blijven de Franstalige socialisten en groenen aandringen op een humane oplossing.

Maandagmiddag voerde PS de druk nog op. Tijdens het partijbureau stelde vicepremier Pierre-Yves Dermagne dat PS “binnen het uur” uit de regering zou stappen als een hongerstaker overlijdt. Toen die woorden op de website van Le Soir verschenen, liet ook Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet verstaan dat zijn ministers dan hun ontslag zouden indienen. Beide partijen maakten dat eerder intern al duidelijk aan premier Alexander De Croo (Open Vld).

De situatie is erg delicaat. Op zich worden de hongerstakers nauwlettend in de gaten gehouden door de organisaties en academici die hen omringen. Maandag werd een tiental onder hen nog afgevoerd om medische zorgen te krijgen. Indien nodig zullen er dwangmatige medische interventies worden uitgevoerd, zo klinkt het in de Wetstraat. Toch zijn sommige actievoerders ernstig ziek. Hun organen kunnen het elk moment begeven.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez roept op om het hoofd koel te houden. “Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod.” Ook Open Vld, CD&V en sp.a houden voet bij stuk. Allemaal scharen ze zich achter het compromisvoorstel van Mahdi om Dirk Van den Bulck, topman van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen, aan te stellen als speciaal gezant.

Hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk. Beeld Tim Dirven

Van den Bulck is een onafhankelijke bemiddelaar die de hongerstakers moet aanzetten om de bestaande procedures te volgen. “Hij weet heel goed wat de opties zijn”, klinkt het bij het kabinet-Mahdi. “Als iemand bijvoorbeeld in een zodanig slechte gezondheid verkeert, kan er sprake zijn van een medische regularisatie. Dat is een tijdelijke verblijfsverunning die de persoon in kwestie de nodige tijd geeft om te herstellen.”

Opvallend is dat ook de Vlaamse groenen dit compromis mee steunen. Hoewel zij zich mee achter het verzet van Ecolo en PS schaarden, gingen zij maandag niet mee in hun demarche. “We hopen dat de komst van een speciaal gezant tot een doorbraak kan leiden en roepen de hongerstakers op om hierin mee te stappen”, zegt Meyrem Almaci. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau spreekt van “een historische fout” als de regering nu zou vallen.

De hoop is dat Van den Bulck op z’n minst een deel van de hongerstakers kan overtuigen. Premier De Croo behoudt alvast het vertrouwen in Mahdi. “Als 31 personen gestorven zijn en honderden huizen vernield, dan is het laatste wat we nodig hebben een politieke crisis.”