Hongaarse premier Orbán wil vrouwen verplichten ‘naar hartslag van de foetus’ te luisteren

De Hongaarse abortuswetgeving is sinds 1992 niet meer gewijzigd. Volgens de huidige wetgeving kunnen abortussen in de eerste twaalf weken van de zwangerschap worden uitgevoerd op medische of sociale gronden. Als de foetus niet levensvatbaar is, kan de abortus op ieder moment van de zwangerschap worden uitgevoerd.

Een Hongaarse vrouw die een abortus wil, heeft op dit moment een brief van de gynaecoloog nodig waarin de zwangerschap wordt bevestigd. Ook moet ze twee keer naar een ‘gezinsdienst’, waar zij advies krijgt over adoptie. Daarna kan zij een verwijzing krijgen voor een abortus in het ziekenhuis. De nieuwe wetgeving is een uitbreiding van het anti-abortusbeleid van de regering, laat Noá Nógradí van een Hongaarse vrouwenrechtenorganisatie weten aan The Guardian.

“De regering kan de abortusprocedure niet van de ene op de andere dag verbieden. Met een reeks kleine stappen in de richting van beperkingen, is dat makkelijker”, aldus Nógradí. Ze laat ook weten dat legale abortussen in steeds grotere mate bemoeilijkt worden, doordat het verplichte advies steeds agressiever is.

De meeste medische deskundigen beschouwen de ‘hartslag van een foetus’ als misleidend als het gaat om de eerste weken van de zwangerschap. Het geluid dat bij een vroegtijdige echo te horen is, wordt gegenereerd door het echoapparaat.

Recent stond ook de abortuswetgeving in de Verenigde Staten in de belangstelling. In juni schrapte het Amerikaans hooggerechtshof het federale recht op abortus.