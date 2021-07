Hongaarse premier Orban wil referendum over ‘antihomowet’ houden

“Brussel heeft de voorbije weken duidelijk de aanval gelanceerd op Hongarije”, zo verklaarde Orban over de inbreukprocedure die de Europese Commissie heeft gelanceerd naar aanleiding van de Hongaarse wet die minderjarigen toegang verbiedt tot content over homoseksualiteit en geslachtsveranderingen.

De Commissie lanceerde de inbreukprocedure vorige donderdag. Ze geeft de Hongaarse regering twee maanden om een antwoord in te dienen. Volgens de Commissie is de wet discriminerend en schendt ze de Europese wetgeving ook op verscheidene andere punten. Voorzitter Ursula von der Leyen had de tekst “een schande” genoemd. Ze kreeg bijval van het merendeel van de lidstaten.

Orban zelf argumenteert dat de wet tot de nationale bevoegdheid behoort en dat zijn regering enkel wil verzekeren dat ouders de zeggenschap behouden over de seksuele opvoeding van hun kinderen. Met het referendum wil de populistische premier, die over een ruime meerderheid in het parlement beschikt, de kiezers achter zich scharen in zijn nieuwe confrontatie met Brussel. Een datum is nog niet bekend.