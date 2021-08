Honderdtal mama’s verzamelt zich in Citadelpark om al borstvoedend taboe te doorbreken

Naar aanleiding van de Week van de Borstvoeding organiseerde Tondeleir de actie ‘I want to breast free’. Ze kwam zo’n jaar geleden op het idee toen ze met haar dochtertje door het Citadelpark liep. “Toen bleek dat ze honger had, besloot ik even langs de kant te gaan, op een bankje te gaan zitten, en haar de borst te geven.” Tot haar verbazing was ze nagenoeg alleen in het park. “Waar zijn al die mama’s die ook een noodstop moesten maken? Hoe komt het dat ik überhaupt in gans die tijd dat ik mama ben (intussen 19 maanden) zelden een mama borstvoeding zie geven in het openbaar?”

Om dat taboe te doorbreken lanceerde ze twee weken geleden een oproep. Uiteindelijk streken zo’n honderdtal mama’s neer in het park.

“Door corona zijn heel wat mama’s geïsoleerd geraakt. De eerste weken na een bevalling zijn zwaar. Daarom is het mooi om hen allemaal samen te brengen, zodat ze elkaar kunnen steunen en zich optrekken aan mekaar”, reageert Tondeleir aan de VRT. “Het taboe doorbreken is ook de bedoeling. Borstvoeding geven wordt vaak gezien als een actie in de private sfeer. Ik vind nu niet dat je met blote borsten moet rondlopen, maar het is iets zo natuurlijks en normaals dat het geen taboe zou mogen zijn.”

Beeld Damon De Backer

