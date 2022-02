Honderden passagiers gered uit brandende veerboot bij Corfu

De brand in de Euroferry Olympia brak midden in de nacht uit. De oorzaak is nog onbekend. De veerboot, met aan boord 239 passagiers en 51 bemanningsleden, was toen net vertrokken uit het Griekse Igoumenitsa en was onderweg naar het Italiaanse Brindisi.

Toen de brand uitbrak, bevond de veerboot zich bij een eiland, op zo’n 15 kilometer van Corfu. Aan de reddingsoperatie namen zes schepen van de Griekse kustwacht en marine deel, evenals schepen die in de buurt waren. De opvarenden werden overgebracht naar Corfu. Op beelden is te zien dat de brand groot was. Volgens de eigenaar, Grimaldi Lines, heeft de veerboot zware schade opgelopen omdat de brand niet tijdig kon worden geblust.

Volgens een passagier werd iedereen kort na vier uur ’s nachts gewekt met een mededeling van de kapitein dat ze het schip moesten verlaten. Binnen een uur was vrijwel iedereen geëvacueerd. “We zijn gered door de bemanning die snel handelde”, aldus de passagier tegen het Griekse tv-station Skai TV.

Het laatste grote ongeluk met een veerboot in Griekenland was in 2014. Toen kwamen tien personen om het leven bij een brand aan boord van een veerboot met zo’n vijfhonderd passagiers en bemanningsleden. Ook de Olympia heeft een capaciteit van meer dan vijfhonderd personen.

Schip luxe auto's

Een ander schip, met aan boord veel luxeauto’s, is bij de Portugese Azoren eveneens getroffen door een brand. De 22 bemanningsleden hebben het schip verlaten. De brand brak woensdag uit. Volgens de Portugese autoriteiten is de brand nog gaande maar wel onder controle. Op donderdag waren grote rookpluimen te zien op het schip, de Felicity Ace.

Ook hier waren er geen slachtoffers. De bemanning werd gered door de Portugese marine. Het containerschip was afkomstig uit het Duitse Emden en was onderweg naar de Amerikaanse staat Rhode Island. Volgens een woordvoerder van Porsche zijn er aan boord zo’n 1.100 Porsches. Ook luxeauto’s van de merken Lamborghini en Audi zijn aan boord.

Volgens Duitse media vervoerde het containerschip zo’n vierduizend auto’s naar de VS. Onduidelijk is nog hoe de brand ontstond en hoe groot de schade is aan de auto’s. De brand zou zijn uitgebroken in de vrachtruimte en verspreidde zich daarna snel. Het containerschip bevond zich toen zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van de Azoren. De eigenaar wil het verlaten vrachtschip wegslepen zodra de brand geblust is.

Porsche heeft de dealers en klanten op de hoogte gesteld van de brand. “Details over de staat van de auto’s hebben wij niet”, aldus een woordvoerder van Porsche in Amerika. Een van de gedupeerden is de bekende Amerikaanse autojournalist en youtuber Matt Farah. “Mijn auto is nu op drift, mogelijk in brand, midden op de oceaan”, twitterde Farah donderdag nadat de dealer hem had gebeld.