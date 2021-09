Honderd lijnbussen tijdelijk niet inzetbaar na vandalisme: ‘Alle ventielen overgesneden’

Bij maar liefst drie stelplaatsen bleken onbekenden te zijn binnengedrongen om telkens dezelfde feiten te plegen. Met een scherp voorwerp viseerden de daders de banden van de bussen. “De eerste chauffeurs vertrokken al heel erg vroeg en bij het naar buiten rijden, merkten ze plots een lekke band op”, vertelt Karen Van der Sype, woordvoerster bij De Lijn.

“De eerste chauffeur keerde meteen terug, maar al snel bleek dat er meer aan de hand was.” Bij de stelplaatsen van Winterslag in Genk, Beverlo in Beringen en in Hasselt werden in totaal bij zo’n honderd bussen de banden plat gestoken.

“Ze hebben daarbij telkens de ventielen overgesneden. Een pak bussen waren nog niet uitgereden, maar we hebben de schade vanochtend overal kunnen vaststellen. De herstellingen zijn al sinds vanmorgen de hele dag bezig. Maar de vertraging is helaas op heel wat lijnen het geval.”

Veel werk

Het gaat niet enkel om vernielde ventielen, want die kunnen wel vervangen worden, zeggen ze bij De Lijn. Maar sommige chauffeurs waren al verder uitgereden en merkten de lekke band niet meteen op. “Bij die banden is er meer schade en duurt de interventie langer. We hebben heel wat werk voor de boeg.”

De politie deed vanmorgen al vaststellingen bij alle stelplaatsen.

Vraag is nu wie hierachter zit en vooral waarom. “De politie communiceert daar verder niet over zolang het onderzoek loopt, maar wij hebben geen idee waarom dit plots gebeurt. We vingen geen vreemde signalen op. Het is in elk geval een heel jammere zaak, vooral voor de vele pendelaars.”