‘Honden en katten nemen plaats kinderen in’: paus bekritiseert koppels die geen kinderen willen krijgen

“Zo veel koppels hebben geen kinderen omdat er ze geen willen, of ze hebben er maar één, omdat ze er niet meer willen. Maar ze hebben twee honden, twee katten”, zei de 85-jarige kerkleider tijdens zijn algemene audiëntie in de audiëntiezaal van het Vaticaan tegenover talrijke gelovigen. “Honden en katten nemen de plaats van kinderen in. Ja, ik begrijp het wel, dat zet toch lachen aan, maar dat is de realiteit.”

Op tweede kerstdag heeft het hoofd van de rooms-katholieke kerk van een “demografische winter” gesproken na de publicatie van de opnieuw gedaalde Italiaanse geboortecijfers. In Vlaanderen daarentegen was er vorig jaar een stijging van het aantal geboortes, en dat voor het eerst in elf jaar.

“De beschaving wordt steeds ouder en het ontbreekt haar aan menselijkheid wanneer men de rijkdom van het ouderschap verliest”, waarschuwde de Argentijn woensdag. “Een land zonder kinderen lijdt. Waar men ter wereld leeft en huwt, men moet eraan denken kinderen te hebben.”

“Kinderen langs natuurlijke weg of via adoptie is krijgen is wel een risico, maar er geen hebben is nog riskanter”, aldus Franciscus.