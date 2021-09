‘Homofoob incident’ in Madrid krijgt staartje: slachtoffer dat scheldwoord in bil kreeg gekerfd, geeft nu totaal andere verklaring

Wat was er oorspronkelijk gebeurd volgens het slachtoffer?

Eerder deze week beweerde een 20-jarige man dat hij zondag aangevallen werd door acht mannen, in het centrum van Madrid. De acht aanvallers drongen het gebouw waar hij woont binnen, deden homofobe uitspraken, sneden in zijn lip en kerfden met een mes het scheldwoord ‘maricón’ (flikker, nvdr) op zijn achterste - zo luidde de oorspronkelijke verklaring.

Het nieuws over het incident zorgde voor een schokgolf in Spanje. Verschillende organisaties kondigden in heel Spanje demonstraties aan tegen homofoob geweld. Premier Sanchez verklaarde via Twitter een spoedvergadering bijeen te roepen van de Commissie tegen haatmisdrijven.

Wat is er veranderd?

Na de aangifte starten de politie in Madrid meteen een grootschalig onderzoek op. Ze ondervragen de buren van het slachtoffer, maar die verklaren niets gehoord of gezien te hebben. Ook de bewakingscamera’s in de buurt vertonen niets ongewoons, meldt El Paìs.

Vandaag verschijnt de 20-jarige man plots op het politiekantoor en geeft hij een tweede verklaring af. Zijn nieuwe versie van de feiten is drastisch veranderd.

Wat gebeurde er dan echt?

Zonder het medeweten van zijn nieuwe partner was de jonge Madrileen naar een woning afgezakt waar hij een vrijpartij had met een andere persoon. Het gekerf in zijn bil kwam er met wederzijdse toestemming, gaf hij toe. Hij loog enkel daarover om zijn relatie te redden. Het hele verhaal bleek dus verzonnen te zijn, dat melden Spaanse media nu op basis van een mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat dan met de aangekondigde protesten?

De aangekondigde protestmarsen van vanavond zullen wel gewoon doorgaan, want Spanje is nog maar amper bekomen van een homofoob geweldsincident waarbij verpleger Samuel Luiz Muñiz (24) begin juli het leven liet. De man overleed in een ziekenhuis in A Coruña (Gallicië) na in mekaar te zijn geslagen aan een nachtclub. Drie mannen en vrouw zitten voor deze feiten in voorarrest.