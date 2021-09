Homofobie in Antwerpen en Gent: ‘Ze vroegen me: ‘Vind je dat normaal, zo’n regenboogvlag aan je huis?’’

Toen *Leila zaterdagavond aankwam bij haar woning in Gent, hoorde ze drie studenten onderling discussiëren of ze geen stickers bij zich hadden om over haar raam te plakken. Aan dat raam hangt namelijk een regenboogvlag, een symbool van de lgbtq+-gemeenschap. “Vind je dat normaal, die vlag?”, vroeg de groepsleider. “Janetten zorgen ervoor dat er minder blanke baby’s worden geboren, dat is niet normaal. En het zijn allemaal pedofielen.”

Diezelfde dag waren in Antwerpen op verschillende locaties, onder meer rond de Seefhoek, Park Spoor Noord en de Carnotstraat, anti-lgbtq+-stickers opgedoken. Het gaat om regenboogvlaggen met een zwarte streep erdoor, met daarrond de woorden ‘Gewoon normaal’.

Het was auteur en mensenrechtenactiviste Fleur Pierets (48) die sinds zaterdag berichten doorgestuurd kreeg met foto’s van de bewuste stickers. “De ene na de andere volgde. Inmiddels gaat het om een veertigtal foto’s”, zegt Pierets.

Beeld Instagram

Pierets riep op sociale media op om de stickers te melden bij de cel diversiteit van de Antwerpse politie. “Onze cel is al die meldingen aan het bundelen”, zegt de woordvoerder van de politie. “De stickers hangen zowel op straatmeubilair als op winkelvitrines. “We onderzoeken nu of die stickers zijn opgehangen met goedkeuring van de eigenaar. Er zal ook een proces-verbaal worden opgemaakt, zowel voor haatmisdrijf als vandalisme.” De voornaamste vraag waar de politie antwoord op wil, is wie achter deze stickers zit.

Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) kunnen de stickers absoluut niet door de beugel. “Antwerpen is altijd een voortrekker geweest op vlak van holebirechten. Dit soort boodschappen staat volledig haaks op de waarden van onze open en tolerante stad.”

Volgens Bart Abeel, voorzitter van de Antwerp Pride, moeten op de Pride ook geregeld mensen verwijderd worden omwille van spandoeken en borden die tegen de lgbtq+-gemeenschap gericht zijn. “Maar al bij al is dat een relatief marginaal fenomeen. Dat er overal in de stad anti-lgbtq+-stickers worden opgehangen, is volgens mij de eerste keer. Ik was er echt even niet goed van.”

- Beeld Fleur Pierets

Ook Fleur Pierets vindt het ‘onzettend griezelig’. Het doet haar denken aan de ‘lgbtq-vrije zone’-stickers die de Poolse conservatieve krant Gazeta Polska in 2019 verspreidde. Nauwelijks een jaar later had een derde van de Poolse steden zich al ‘lgbtq-vrij’ verklaard. “Ik krijg zelf wekelijks haatmail”, zegt Pierets. “Maar dit is niet persoonlijk gericht, dit voelt georganiseerd. Laten we hopen dat dit geen voorbode wordt van toestanden die we in Polen gezien hebben.”

Vorige week maakte het geweld op VRT-journalist Riadh Bahri nog maar eens duidelijk dat het voor mensen van de lgbtq+-gemeenschap lang niet altijd veilig is in België. Volgens Abeel hebben Belgische politici daar een verantwoordelijkheid in. “Er is een sluimerend gedachtegoed aanwezig, dat gevoed wordt door de taal die bepaalde politici, vooral van de rechterzijde, hanteren. Door hun giftig discours, bijvoorbeeld tegenover transmensen, normaliseren ze discriminatie en inspireren ze anderen tot geweld.”

Beeld Fleur Pierets

Lgbtq+-fobie en racisme blijken bovendien vaak hand in hand te gaan, toont ook het verhaal van Leila. “Het gesprek met de studenten veranderde plots van toon toen ze zagen dat ik buitenlandse roots heb. ‘Ben jij wel een echte Belg?’, zei de groepsleider. ‘Want als je een Marokkaan bent, is het goed dat je een janet bent.’”

Het is de eerste keer dat ze bij haar huis belaagd werd omwille van haar regenboogvlag. “Ik begrijp dat anderen na zo'n voorval zich minder veilig zouden voelen en de vlag misschien zouden weghalen. Maar voor mij is het nog maar eens een bewijs waarom die vlag er moet hangen.”

Wie deze stickers tegenkomt, kan dit (anoniem) aan de politie melden via diversiteit@politie.antwerpen.be. Voor vragen rond gender en seksuele voorkeur kun je terecht op vragen@lumi.be.

*Leila is een pseudoniem. Haar echte naam is bij de redactie bekend.