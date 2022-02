Home invasion en mogelijke aanslag op Filip Dewinter: Antwerpse politie ontmantelt terreurorganisatie in opbouw

Honderden agenten van de federale politie vielen dinsdagochtend binnen op dertien adressen in de regio Antwerpen. “Een Antwerpse groep kwam in beeld binnen het salafistisch jihadistisch milieu en het doel van deze actie was om de activiteiten van deze groep verder in kaart te brengen”, meldt het federaal parket. Het parket greep op tijd in, zo blijkt. Er zouden geen concrete plannen geweest zijn voor terreuracties. Maar dit was “een organisatie in opbouw, ze waren mensen aan het verzamelen”, klinkt het bij een gerechtelijke bron die de organisatie vergelijkt met de radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium.

Homejacking

Even terug naar 14 januari, vroeg in de ochtend. Een 34-jarige leraar en zijn 61-jarige moeder worden in hun huis in Hoboken overvallen door vier criminelen. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws kwamen de overvallers erachter dat de familie over een digitale kluis met maar liefst drie miljoen euro aan bitcoins beschikte. Die wilden ze stelen, maar ze slaagden er niet in, vier verdachten werden aangehouden.

Twee van hen, Mohamed E. A. (22) en Mimoun Y., komen nu ook in het vizier bij dit terreurdossier. Het lijkt er dan ook op dat ze via die home-invasion de organisatie wilden financieren. En Mohamed E. A. is geen onbekende voor de speurders, hij werd in mei 2016 al opgepakt bij een vermeend aanslagcomplot tegen Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter.

Bij datzelfde complot kwam ook een andere naam bovendrijven die op de OCAD-lijst stond: Zakaria E. A. (24). De Antwerpse jongeman werd in 2016 door de speurders gelinkt aan Hicham Chaïb, de Antwerpenaar die zich opwerkte tot een leidend figuur van Islamitische Staat in Raqqa. Chaïb zette tal van jongeren, onder wie Zakaria E. A., onder druk om zich aan te sluiten bij IS. De jongeman werd in 2015 onderschept in Istanbul op weg naar Syrië en werd daarvoor veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Naast deze drie jongemannen zijn er nog tien andere verdachten opgepakt in dit Antwerpse terreurdossier. Zij zullen nu voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen over een eventuele aanhouding.