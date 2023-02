Hogwarts Legacy overschaduwd door de controverse rond J.K. Rowling

Hogwarts Legacy vormt het nieuwste strijdtoneel over de opmerkingen van de Harry Potter-auteur over transgender personen. Fans en gamers zijn verdeeld over de vraag of ze het spel überhaupt moeten spelen. ‘Als je dit spel koopt, maak je een keuze die de transgender gemeenschap zal schaden.’

Het was onvermijdelijk dat de ontwikkelaar van een langverwachte videogame die zich afspeelt in het Harry Potter-universum te maken zou krijgen met de verwachtingen van de fanatieke fandom. Het was een uitdaging om een boeiende ervaring te creëren die verder ging dan het bekende verhaal van de Jongen Die Bleef Leven. Daarnaast was er een groot risico om fans teleur te stellen door geliefde aspecten van de tovenaarswereld weg te laten. (Sorry, geen Zwerkbal.)

Ontwikkelaar Avalanche Software begon enkele jaren geleden te werken aan een meeslepende role-playing game die zich afspeelt op Zweinstein, zij het een eeuw vroeger dan het bekende verhaal. Maar het bedrijf had misschien niet verwacht dat de grootste uitdaging van allemaal te maken zou hebben met de gevierde auteur van de serie.

Toen Hogwarts Legacy zijn officiële releasedatum naderde, werden de gesprekken onder fans en gamers niet gedomineerd door spreuken of het temmen van hippogriefen, maar door de opmerkingen van J.K. Rowling over transgender kwesties. Potter-fans worstelen al jaren met die opmerkingen, vooral nadat Rowling in 2020 een uitgebreid essay publiceerde waarin ze zei dat een beweging van transgender activisten “het concept ‘vrouw’ als politieke en biologische klasse probeert uit te hollen en dekking biedt aan seksuele roofdieren”. Ze schreef: “Ik wil dat trans vrouwen veilig zijn. Tegelijkertijd wil ik dat het voor cismeisjes en -vrouwen niet minder veilig wordt.”

Fans die de standpunten van Rowling verfoeilijk en anti-trans vonden - een sentiment dat ze ontkent - botsten met degenen die zich erin konden vinden, terwijl nog anderen betoogden dat de kunstenares van haar kunst moest worden gescheiden. Sommigen beloofden geen geld meer uit te geven aan de franchise, die een theaterproductie en de Fantastic Beasts-films omvat.

‘Heel snel heel populair’

Hogwarts Legacy bracht de discussie naar een andere gemeenschap, de gamers. In de afgelopen weken hebben zij sociale media gebruikt om elkaar te confronteren met kwesties over transgender rechten. Sommigen hebben toegezegd het spel te boycotten terwijl anderen het omarmen of hun recht verdedigen om het te spelen zonder daarmee een specifiek genderpolitiek standpunt in te nemen.

J.K. Rowling tijdens de wereldpremière van de film 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' in de Royal Festival Hall in Londen. Beeld ANP / EPA

“De controverse is erg fel”, zegt Alex Casilio, een YouTube-creator die Hogwarts Legacy gedurende de jarenlange ontwikkeling ervan heeft gevolgd. Hij betwijfelt wel dat het debat een meetbaar effect op de verkoop zal hebben. “Het is een spel dat heel snel heel populair werd, en de meeste mensen houden niet van de controverse.” Dagen voor de officiële release werd Hogwarts Legacy het single-player spel met het hoogste aantal gelijktijdige kijkers op de streamingsite Twitch, zo meldt de site Streams Charts. Daarmee verslaat het spel titels als Cyberpunk 2077 en Elden Ring.

Toch hebben de meningsverschillen over de vraag of gamers de nieuwste telg in de tovenaarswereld wel moeten spelen voor chaos gezorgd op internetfora. Op het Reddit-forum van het spel hebben moderators opnieuw beperkingen ingesteld op het bespreken van Rowling. Ze schrijven dat het toestaan van zo’n gesprek “snel uitmondt in onverdraagzaam taalgebruik tegenover LGBTQI+-personen”. Op een officieel Discord-forum smeekte een moderator gebruikers om “te pauzeren over het JK-onderwerp”.

Centrale rol

Net als andere role-playing games stelt Hogwarts Legacy spelers in staat het uiterlijk van hun avatars vorm te geven. En sommige spelers hebben de conclusie getrokken dat een nieuw, niet-speelbaar personage transgender is. Ze baseren zich daarvoor op een stukje dialoog waarin het personage - Sirona Ryan, die de Three Broomsticks-pub runt - zegt dat het haar klasgenoten een moment had gekost om “te beseffen dat ik eigenlijk een heks was, geen tovenaar”.

Avalanche - dat eigendom is van Warner Bros., de studio achter de acht Harry Potter-films en de Fantastic Beasts-serie - heeft een dunne lijn bewandeld. Ze heeft afstand gecreëerd tussen Rowling en het spel en tegelijkertijd haar centrale rol in de franchise erkend. Warner Bros. heeft meerdere malen geweigerd om een interview met de ontwikkelaars van het spel te regelen.

Bij directe vragen over het creatieve proces en de bijdragen van Rowling werd verwezen naar marketingmateriaal. “J.K. Rowling is niet betrokken bij de creatie van het spel, maar ze is de schepper van de tovenaarswereld en een van ‘s werelds grootste verhalenvertellers, en dus vormt haar buitengewone oeuvre de basis van alle projecten in de tovenaarswereld”, wordt er gesteld in een lijst van veelgestelde vragen. “Dit is geen nieuw verhaal van J.K. Rowling, maar we hebben nauw samengewerkt met haar team aan alle aspecten van het spel om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met de magische ervaringen die fans verwachten.”

‘Purethink’

Het is onduidelijk hoeveel Rowling financieel zal overhouden aan het spel; een woordvoerder van Rowling weigerde commentaar te geven. In december, nadat Jessie Earl, een transgender gamingcommentator, tweette dat het “schadelijk” was om Hogwarts Legacy te steunen, gebruikte Rowling de term ‘purethink’ om het argument te bekritiseren.

In een interview met de entertainmentwebsite IGN ging Alan Tew, de regisseur van het spel, in op vragen over Rowling door te zeggen: “Toen we die uitdagingen tegenkwamen, hebben we ons opnieuw gericht op de dingen waar we echt om geven.”

In een apart artikel over Sirona Ryan, het personage waarvan spelers hebben geconcludeerd dat het transgender is, vertelde een vertegenwoordiger van de ontwikkelaar aan IGN: “Het team vond het erg belangrijk om een spel te maken dat representatief is voor de rijke en diverse wereld van Harry Potter en voor de groepen mensen die games spelen, waaronder de LGBTQI+-gemeenschap.”

Het spel speelt zich af in de jaren 1890 en geeft spelers de mogelijkheid student te worden op Zweinstein. Daar kunnen ze de gewaden van hun Huis dragen, door het kasteel navigeren en spreuken oefenen. Veel details zijn afkomstig uit de teksten van Rowling - spreuken zoals Crucio, de martelvloek, en Avada Kedavra, de moordvloek, zullen bekend zijn - maar sommige aspecten van de overlevering zijn nieuw: de zogenoemde Daedalian Keys, zo legt het spel uit, zijn betoverd om afgesloten kasten op Zweinstein te beschermen.

Verschillende gamepublicaties en streamers zijn ook voorzichtig geweest met het bespreken van het spel, en hebben duidelijk gemaakt dat ze bedenkingen hebben bij Rowlings standpunten. In de positieve recensie van IGN staat een disclaimer die het “hete hangijzer” erkent. “Als critici is het onze taak om de vraag te beantwoorden of we Hogwarts Legacy al dan niet leuk vinden om te spelen en waarom”, aldus de disclaimer. “Of het ethisch verantwoord is om te spelen is een aparte, maar nog steeds zeer belangrijke vraag.”

Beeld uit 'Hogwarts Legacy'. Beeld WB Games

De Britse popcultuurwebsite NME gaf Hogwarts Legacy 3 van de 5 sterren en merkte op dat haar recensie “geen goedkeuring van Rowling’s meningen of commentaren” was. Ze plaatste tevens een link naar goede doelen die zich inzetten voor LGBTQI+-mensen. En een duo genaamd Girlfriend Reviews, dat werd bekritiseerd voor het streamen van het spel op Twitch, reageerde door te benadrukken dat ze er niet voor hadden betaald en geld inzamelden voor het Trevor Project, een zelfmoordpreventiegroep voor LGBTQI+-jongeren.

Harde lijn

Anderen in de gaming-gemeenschap hebben een hardere lijn getrokken. “Als je dit spel koopt - als je de kwaliteiten ervan prijst en anderen aanmoedigt om ‘de ontwikkelaars te steunen’ of ‘jezelf te trakteren op een guilty pleasure’ - maak je een keuze die de transgender gemeenschap zal schaden”, schreef Percy Ranson voor GamesHub, een Australische nieuwssite voor games. Hij merkte daarbij op dat hij zelf transgender is.

Rowling is sinds haar essay uit 2020 haar opinie blijven geven over trangsgender kwesties. Vorige maand plaatste ze een tweet waarin ze een meme - waarin een personage met een pistool een TERF, of trans-uitsluitende radicaal feminist, bedreigt - vergelijkt met een afbeelding van een 20ste-eeuwse voorvechter voor vrouwenrechten die wordt gemarteld. Ze verzette zich ook tegen Schotse wetgeving die het voor mensen gemakkelijker moet maken om wettelijk van gender te veranderen.

Troy Leavitt stelt dat Rowling geen creatieve inbreng had in Hogwarts Legacy. Vorig jaar zei hij op het kanaal van Casilio dat hij drie jaar lang lead designer en senior producer was voor het spel voordat hij Avalanche in 2021 verliet. De studio had volgens hem de speelruimte om de aspecten te kiezen waarin fans het meest geïnteresseerd waren. “Dit is geen spel waarin bepaalde agenda’s worden gepusht of zo”, zegt Leavitt, die een interviewverzoek afsloeg. “Dit is een spel dat de fans die tovenaarswereldervaring wil geven die je altijd wilde hebben toen je de boeken las of de films keek. Dat is het.”

Misschien zouden de ontwikkelaars van het spel willen dat ze een tovermiddel hadden uitgevonden om het internet te temmen. “Elk groot Harry Potter-ding verandert in een LGBTQI+-gesprek”, zegt Asher Chelder die op sociale media werkt voor MuggleNet, een Harry Potter-fansite, en transgender is. Maar deze backlash lijkt sterker in vergelijking met de reactie op de release van de derde Fantastic Beasts-film vorig jaar, zegt Chelder, die zich verheugt op het spelen van Hogwarts Legacy.

Ondanks de oproepen tot een boycot van de franchise, bracht Fantastic Beasts - waarin Rowling als scenarioschrijver wordt genoemd - wereldwijd zo’n 375 miljoen euro op. Cursed Child, het toneelstuk waar Rowling aan meegewerkt heeft, wordt opgevoerd in zes landen.