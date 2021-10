Hogescholen zien steeds meer zij-instromers: ‘We hebben thuis wedstrijdjes: wie haalt de beste punten, papa of de kinderen?’

Brecht Vanthemsche. Beeld © Eric de Mildt

‘Het heeft altijd geknaagd dat ik geen diploma hoger onderwijs had’

Brecht Vanthemsche (37), derde jaar facility management aan de Odisee Hogeschool

“Ik heb mijn hele leven in de horeca gewerkt als kok. Vooral ’s avonds of in de weekends dus. Dat werd moeilijk met vier kinderen. Omdat ik merkte dat het als kok niet evident was op de arbeidsmarkt, heb ik beslist om opnieuw te gaan studeren.

“Ik kwam bij deze opleiding uit omdat een van de takken binnen facility management catering is. Maar eigenlijk spreekt de hele opleiding mij aan. We hebben heel diverse vakken: vastgoed, hr-beleid, technologie, enzovoort. Al is het door corona een moeilijke periode om student te zijn. Vorig jaar ben ik maar vier keer op de campus geweest. Maar ik denk dat het nog moeilijker is voor de studenten die ‘op een normale leeftijd’ aan deze opleiding beginnen.

“Ik ben enorm blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Het heeft altijd een beetje geknaagd dat ik geen diploma hoger onderwijs gehaald had. Nu zijn mijn punten zelfs behoorlijk goed. Dat was vroeger niet het geval. (lacht) Dus ja, dat geeft wel voldoening. Ik word hard gesteund door familie en vrienden, maar ook door stagementoren of overheidsinstanties. En mijn kinderen zijn mee. Ik kan hen makkelijker overtuigen van het nut om zelf iets te studeren en we kunnen leuke wedstrijdjes organiseren: wie haalt er de beste punten thuis, papa of de kinderen?

“Die steun is nodig, want het is best pittig. Dit is echt een fulltime bezigheid. Verder studeren zal ik niet doen. Door de stages die ik nu loop, begint het toch te kriebelen om weer het werkveld in te stappen.”

Kathleen Herrebaut. Beeld Thomas Sweertvaegher

‘Ik denk dat ik de oudste student in de richting ben’

Kathleen Herrebaut (48), tweede jaar graduaat informatiebeheer aan de Erasmushogeschool

“Doordat ik uit een groot gezin kom, heb ik nooit de mogelijkheid gehad verder te studeren. Toen we vorig jaar 110 kilometer verhuisden en ik mijn job moest opzeggen, heb ik de stap gezet. Ik besefte dat ik geen vijf jaar meer moest wachten. Waarom deze graduaatsopleiding? Ik sprak er veel over met mijn partner, die in cybersecurity werkt. Informatiebeheer wordt door de digitalisering ook almaar belangrijker.

“De opleiding is heel praktisch, met veel stages. Zo werkte ik vorig jaar in de bibliotheek van Hoegaarden, waar ik vanaf maart ook parttime mocht beginnen te werken. Die kans heb ik meteen gegrepen. Niet alleen omdat het een goede leerschool voor me is, maar ook omdat het vorig jaar financieel niet makkelijk was om voltijds te studeren. Ik had dan wel een studietoelage aangevraagd, ik moest toch goed opletten wat ik deed.

“Ik heb de indruk dat alle studenten die op latere leeftijd beginnen meer gemotiveerd zijn. De jongere generatie is toch lakser. Vorig jaar moesten we een groepswerk maken. De dag dat het af moest zijn, kwamen we nog samen om te overleggen. Dan denk ik: dat kan toch niet? Zoiets kun je later op de werkvloer ook niet doen.

“Medestudenten vragen me wel eens of ik niet mee op café wil gaan, maar als je een gezin hebt, is dat niet zo evident. Ik denk dat ik de oudste student uit de richting ben. Met de andere werkstudenten heb ik wel contact. We sturen elkaar regelmatig een berichtje. Onlangs zijn we samen naar een congres over informatiebeheer gegaan. Maar het echte studentenleven gaat aan mij voorbij. Niet dat ik het mis hoor. (lacht)”

Maarten de Goey. Beeld ID/ Patrick De Roo

‘Nu denk ik: had ik dit maar twintig jaar geleden gedaan’

Maarten de Goey (44), tweede jaar lerarenopleiding AP Hogeschool

“‘Eindelijk, dat had je allang moeten doen.’ Dat waren de reacties van mijn vrienden en familie toen ik hen vertelde dat ik me had ingeschreven voor de lerarenopleiding. Ik heb altijd gezegd dat ik graag leerkracht zou zijn. Dus toen we het in de vriendengroep toevallig eens hadden over de infodag die AP Hogeschool organiseerde, dacht ik: waarom niet? Ik stelde me toch al de vraag of ik mijn job verder wilde doen.

“Ik werk al 22 jaar voor Proximus. Dat doe ik nog altijd, ik combineer mijn werk met de studies. Dat is bij momenten best pittig. Vanaf februari begin ik weer stagelessen te geven. Daar moet ik dan mijn verlofdagen aan spenderen. In totaal zal ik toch zo'n drie tot vier weken kwijt zijn.

“Toen ik de stap zette naar de lerarenopleiding was ik nog niet helemaal zeker dat ik daarna meteen leerkracht zou worden. Ik dacht vooral dat het goed zou zijn dat achter de hand te hebben. Maar sinds de eerste stagelessen ben ik toch 95 procent zeker dat ik na de opleiding voor de klas ga staan. Nu denk ik zelfs: had ik dit maar twintig jaar geleden gedaan. Maar bon, ik ben nog niet te laat. Zeker als ik hoor dat minister Ben Weyts zegt dat we meer moeten inzetten op zij-instromers om het lerarentekort op te vangen.

“Het enige waar ik zeker van wil zijn, is dat de verloning een beetje meegaat. Ik ben niet van plan om elke maand honderden euro’s aan loon in te leveren. Ik hoop dus dat mijn voorgaande werkervaring nu als ‘nuttige ervaring' erkend kan worden door de overheid.”