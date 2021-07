Hogere premie voor thuiswerk verdwijnt in oktober: ‘Wittebroodsweken voor thuiswerkers zijn al even voorbij’

De verhoogde premie werd in april vorig jaar ingevoerd om het verplichte telewerk te ondersteunen. Veel mensen moesten vanwege de coronacrisis investeren in extra verwarming, bureaumeubilair of IT-materiaal. Normaal liep eind juni het systeem af, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigt nu een verlenging aan tot en met september. Dat betekent dat thuiswerkers nog de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar kunnen overbruggen met hun verhoogde premie, maar daarna stopt het.

“Thuiswerk is door de coronacrisis stevig ingeburgerd geraakt in onze werkcultuur. Dat moet ook in professionele omstandigheden en in alle comfort kunnen gebeuren”, zegt Van Peteghem. “Maar na september stopt deze tijdelijke maatregel definitief en keren we terug naar het normale regime.” Dan valt de premie dus terug naar maximaal 129 euro per maand.

De premie is sowieso enkel van toepassing op wie structureel van thuis uit werkt. Dat betekent dat je minstens een hele dag of twee halve dagen per week thuis werkt, dat je dagelijks de spits vermijdt door een paar uur later naar kantoor te vertrekken, of dat je deel uitmaakt van een beurtrolsysteem met collega’s om op kantoor te werken. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je werkgever hiermee akkoord gaat. De premie is vrijgesteld van belastingen. Bovendien kan ze gecombineerd worden met andere tussenkomsten door de werkgever.

Uit een survey van twee maanden geleden blijkt dat de wittebroodsweken van de meeste thuiswerkers sowieso al voorbij zijn, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “In het begin hielden ze vooral van het comfort, maar na een tijdje begonnen ze hun collega’s te missen en ondervonden ze de nadelen van de vagere scheiding tussen werk en privé.” Volgens Baert zal telewerk ook na de coronacrisis deel blijven uitmaken van onze werkcultuur, al moeten werkgevers volgens hem opletten dat ze hun personeel geen eenheidsworst opdringen. “Thuiswerk moet vooral individueel bepaald worden.”