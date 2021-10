Hoger nettoloon, duurdere vliegtickets, goedkopere kinderopvang: dit betekent het begrotingsakkoord voor u

Een hoger nettoloon, goedkopere kinderopvang, duurdere vliegtickets: het begrotingsakkoord van Vivaldi heeft wel wat gevolgen. Dit mag u verwachten.

In uw portemonnee: meer nettoloon

Vanaf volgend jaar betaal je 50 tot 150 euro per jaar minder belastingen op arbeid, afhankelijk van je gezinsinkomen. Dat is het resultaat van de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ), een oude crisisbelasting die in 1994 door wijlen Jean-Luc Dehaene werd ingevoerd. Al wie 125 procent van het gemiddelde jaarloon (3.783 euro) verdient, betaalt tegenwoordig het maximumtarief van 731 euro. Dit wordt verlaagd naar 581 euro. Wie onder het maximumtarief zit, krijgt minstens een korting van 50 euro per jaar. Je houdt dus meer over van je loon.

Voor wie minder dan 2.600 euro bruto per maand verdient, komt er nog een extra korting op de sociale bijdragen. Hoe lager je loon, hoe groter deze korting. Deze werkbonus moet werken aantrekkelijker maken tegenover werkloosheid.

Ook kinderopvang wordt goedkoper gemaakt. De fiscale aftrek werd onlangs al verhoogd van 11,2 naar 13 euro per dag per kind. Nu wordt hij verder opgetrokken naar 14 euro.

“Mensen die werken hebben het tijdens de coronacrisis al moeilijk genoeg gehad. Daarom hebben we geprobeerd om hen te ontzien”, zegt CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem. Dat is onder meer het geval voor de Belgische soldaten voor wie er een salarisverhoging in de pijplijn zit. Minder goed nieuws is er voor expats en topsporters, die een stukje van hun belastingvoordeel moeten afstaan. Zelfstandigen zien de belastingvrijstelling voor hun eerste aanwerving geplafonneerd op 4.000 euro bruto per kwartaal.

Uw job: een hele week werken in vier dagen

Je werk beter combineren met je privéleven, bij ontslag vlotter kunnen overstappen naar een nieuwe job en knelpuntberoepen vlotter invullen: dat zijn de ambities die de regering met haar arbeidsmarkthervormingen voor ogen heeft.

Wie wil, zal bijvoorbeeld in vier dagen een hele werkweek kunnen afhaspelen. Gescheiden ouders zouden minder uren kloppen in de week dat ze de kinderen hebben, in de week zonder de kinderen net meer. Let wel: die concrete uitwerking van die soepelere werkweek moet nog concreet worden uitgewerkt door de vakbonden en werkgevers. Zij toonden zich al weinig enthousiast.

Wie ontslagen wordt, zal al tijdens zijn opzeg aan de slag kunnen gaan bij een andere werkgever. De oude werkgever zou dan een deel van het loon betalen, na die ‘proefperiode’ kan de nieuwe werkgever die persoon meteen aannemen. Zo wil de regering mensen ook activeren in de periodes tussen twee jobs. Wie een opzegtermijn van meer dan 26 weken moet doen, zal verplicht worden om een deel daarvan aan opleiding te wijden. Sowieso wil de regering elke werknemer per jaar recht geven op één dag opleiding per jaar.

De regering heeft ook maatregelen voor langdurig werklozen klaar. Wie langer dan een jaar zonder job zit, zal de eerste drie maanden 25 procent van zijn werkloosheidspremie kunnen houden als hij aan de slag gaat in een knelpuntberoep.

Gezondheid: weg met het ziektebriefje voor één dag

Vanaf volgend jaar kan je één dag ziek thuis blijven zonder ziektebriefje, met een maximum van drie dagen per jaar. Het doel: huisartsen moeten minder met paperassen bezig zijn en meer met de patiënten.

Daarnaast komt er een ruim plan om het probleem van de langdurig zieken aan te pakken. Wie ziek thuis zit, kan 2,5 procent van de uitkering verliezen als hij of zij hardnekkig weigert mee te werken aan een traject om mogelijk weer aan de slag te gaan. Tegelijk riskeren grote bedrijven een bestraffing als ze in verhouding tot andere bedrijven in hun sector veel langdurig zieken tellen.

In uw vrije tijd: duurdere vliegtickets

Wie met het vliegtuig op vakantie gaat, betaalt binnenkort een vliegtaks op vluchten van minder dan 500 kilometer. De zogenaamde ‘instapbijdrage’ is een forfaitair bedrag dat je betaalt wanneer je op het vliegtuig stapt. Het moet de CO 2 -uitstoot van het vliegtuig compenseren. De prijs ligt nog niet vast, maar regeringsbronnen spreken over een tarief van 5 à 7 euro. Daarmee zouden we in de buurt komen van het Nederlandse tarief van 7,85 euro. Wellicht zal de heffing rechtstreeks geïnd worden via de vliegmaatschappijen, die de prijs op hun beurt zullen doorrekenen aan de reiziger. In ruil voor de duurdere vluchten is het de bedoeling dat internationale nachttreinen goedkoper en aantrekkelijker worden.

Op uw energiefactuur: korting voor de meest kwetsbaren

Dat het sociaal energietarief voor 1 miljoen gezinnen wordt verlengd, werd maandag al bekendgemaakt. Zij kunnen al zeker tot de lente op beide oren slapen. Op jaarbasis gaat dit om een uitsparing van 720 euro. Deze groep krijgt ook nog een eenmalige korting van 80 euro.

Voor de middenklasse is het wachten tot januari op beterschap. Dan worden de federale heffingen op de energiefactuur omgezet in accijnzen, waarna ze verlaagd kunnen worden. Dit moet een gemiddeld huishouden een besparing van 30 à 50 euro opleveren. Als extra waarborg wordt er een energienorm ingevoerd die de prijsstijgingen in ons land moet beperken tegenover onze buurlanden.

Wie net naast het sociaal energietarief grijpt en in de problemen komt, kan aankloppen bij het OCMW om steun te krijgen uit het Gas- en Elektriciteitsfonds. Hier vloeit 16 miljoen euro naartoe.