Hoger loon, maar ook hogere telecomtarieven: dit verandert voor u vanaf 1 januari

Geldzaken

Lonen

Eerst het goede nieuws: veel werknemers zullen op 1 januari hun nettoloon flink omhoog zien gaan door een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe cao’s.

De grootste impact komt van de inflatie. In België worden de lonen automatisch geïndexeerd bij een stijgend prijspeil. De omvang en het tijdstip hangen af van het paritair comité waarin je tewerkgesteld bent. Sectoren die hun loon in januari zien toenemen zijn onder meer die van de IT- en consultancybedrijven of callcentra (+ 3,58 procent), de horeca (+3,219 procent), de voeding (+3,22 procent), de internationale logistiek (+3,95 procent) en de elektriciens (+3,95 procent).

Andere sectoren zien hun lonen elk kwartaal indexeren, dus ook in januari. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de bouw (+1,41 procent). Nog andere indexeren met een vast percentage (+1 of 2 procent) na het overschrijden van hun spilindex. In januari is dat bijvoorbeeld het geval voor de distributiesector.

In december is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de uitkeringen in januari met 2 procent omhoog gaan. In februari volgen de lonen van het overheidspersoneel.

Een echte opslag is de door de vakbonden en werkgevers onderhandelde stijging van de lonen met 0,4 procent, verspreid over de jaren 2021 en 2022, al dan niet in combinatie met een coronapremie.

Bedrijfsvoorheffing

Ook fiscaal verandert er wat op 1 januari. De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing inhouden op de lonen. Dat geeft de werknemers een iets hoger nettoloon, terwijl dat vroeger pas bij de jaarafrekening van de fiscus werd verrekend. Ook de belastingschalen worden geïndexeerd, waardoor een groter deel van het loon in een lagere schaal valt en werknemers dus netto meer overhouden. Beide maatregelen samen zorgen voor alle werknemers - in zowel de private als de publieke sector - voor minstens 20 euro extra per maand.

Ecocheques

Ecocheques kunnen vanaf 1 januari ook gebruikt worden om producten van de lokale landbouwer te kopen, in de boerderijwinkel of op de lokale markt.

Mobiliteit

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget, dat werknemers toelaat hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer duurzame transportmiddelen, wordt uitgebreid. Voortaan worden ook financieringskosten (zoals fietsleningen) en uitrustingskosten die de veiligheid verhogen (zoals fluohesjes en fietshelmen) in het mobiliteitsbudget opgenomen.

Voor het openbaar vervoer zullen ook abonnementen voor verplaatsingen van gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mee in rekening kunnen worden genomen.

Autokeuring

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken. Het gaat om een aanpassing aan de index. Zo stijgt de keuring van een benzinewagen naar 38,90 euro en van een dieselwagen naar 47,70 euro. Voor een herkeuring moet 13,80 euro betaald worden en voor een tweedehandskeuring (inclusief aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) 76,60 euro.

Lage-emissiezone

In het Brussels gewest zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 vanaf 1 januari niet langer welkom in de lage-emissiezone (LEZ). Er is een overgangsperiode tot 31 maart. Wie daarna nog een overtreding begaat, riskeert een boete van 350 euro.

Wonen

Registratiebelasting

Wie een bouwgrond koopt, betaalt vanaf volgend jaar meer registratiebelasting. De tarieven stijgen van 10 naar 12 procent. Ook de registratierechten op een extra (tweede, derde, vierde...) woning stijgen van 10 naar 12 procent. De registratierechten voor de enige en eigen gezinswoning gaan dan weer van 6 naar 3 procent.

Als je een verouderde woning ingrijpend energetisch renoveert, gaat het tarief van de registratiebelasting van 5 naar 1 procent.

Hypotheeklening

Banken zijn vanaf 2022 verplicht een hypotheeklening gepaard te laten gaan met een schatting. Het geleende bedrag wordt vanaf 2022 immers berekend op basis van de geschatte waarde en niet langer op de aankoopprijs. De schatting hoeft niet verplicht te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt, waardoor er geen extra kosten zijn.

Energieprestatiecertificaat

Wie in 2022 in Vlaanderen een woning verkoopt, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen dat dateert van 2019 of recenter. Voor de verhuur verandert er niets: daarvoor mag het bestaande EPC verder gebruikt worden, als dat maximaal tien jaar oud is.

Vastgoed in het buitenland

Eigenaars van vastgoed in het buitenland zullen voor het eerst een kadastraal inkomen moeten invullen in hun belastingaangifte. Dat is het gevolg van een veroordeling van ons land door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vanaf volgend jaar wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een onroerend goed in België en in het buitenland.

Gezondheid

Maximumfactuur

De maximumfactuur van de zorg bedraagt vanaf 1 januari niet langer 450, maar 250 euro. De verlaging geldt voor elk gezin met een netto belastbaar inkomen tot 11.120 euro en moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: van de huisarts en een ziekenhuisopname tot kosten voor geneesmiddelen of een kinesist.

Seksuoloog

Wie op consultatie gaat bij de seksuoloog, zal niet meer de volle pot moeten betalen. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geven 10 euro per bezoek terug, tot tien sessies per jaar. De tussenkomst is er wel alleen voor een bezoek aan een klinisch seksuoloog die door de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie erkend is. Ook enkele andere Vlaamse ziekenfondsen bieden tussenkomsten voor sessies bij de seksuoloog, maar onder de bredere noemer ‘psychologische begeleiding’.

Pijnstillers

De terugbetaling van pijnstillers voor patiënten met chronische pijn wordt vereenvoudigd. Ze worden daardoor veel minder duur voor zowel patiënten als Riziv.

Consument

Telecom

Proximus-klanten met de bundels ‘Internet + TV’, ‘Minimus’ en ‘Familimus/Tuttimus’ betalen voortaan 1,50 euro extra per maand. Voor de oudere packs met vaste telefonie en tv, vaste telefonie en internet en ‘Start’ (vaste telefonie, internet en tv) gaat het maandelijkse tarief met 1 euro omhoog. Van het nieuwe ‘Flex’-aanbod blijft het tarief ongewijzigd.

Voorts krikt Proximus voor particulieren de prijzen van alle internetabonnementen buiten bundels op met 1 euro per maand. Wie een vaste lijn heeft van Proximus die niet tot een bundel behoort, betaalt 0,5 euro extra. De prijzen van gsm-abonnementen veranderen niet.

Bij Orange worden vanaf 17 januari de prijzen van de formules Love, Home en Boost verhoogd. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand. De prijzen van andere diensten blijven ongewijzigd.

Zichtrekening

Een aantal banken verhoogt in januari opnieuw de tarieven voor zichtrekeningen.

De prijs voor een gewone zichtrekening bij BNP Paribas Fortis stijgt van 1,75 euro naar 2 euro per maand. Het Premium Pack stijgt van 7 naar 7,5 euro per maand en de gewone zichtrekeningen voor professionelen van 5,25 euro naar 6 euro per kwartaal.

Bpost bank verhoogt de maandelijkse bijdrage voor de b.comfortrekening van 4,25 naar 4,50 euro per maand. De maandelijkse bijdrage voor het Economy Pack van Crelan stijgt van 4 naar 4,50 euro. Ook het Crelan Business Pack kost vanaf januari 4,50 euro. Houders van een klassieke zichtrekening betalen vanaf 1 januari 30 euro aan jaarlijkse beheerkosten in plaats van 24 euro.

ING maakt van de Groene Rekening een universele bankendienst, die ervoor zorgt dat bankieren voor niet-digitale klanten betaalbaar blijft. Vanaf januari zijn 60 manuele debetverrichtingen per jaar inbegrepen in de dienst, daarna wordt een kostprijs van 1 euro aangerekend per overschrijving. Bij KBC werden de tarieven voor zichtrekeningen in 2021 al verhoogd, een nieuwe stijging volgt nu niet.

Postzegels

Bpost verhoogt de prijs van postzegels. Non-priorzegels worden 8 procent duurder, voor priorzegels gaat de prijs met 18 procent omhoog. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel kost 1,89 euro, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.

Energie

Ook op het vlak van energie wijzigen verschillende zaken.

Energieleveranciers mogen zogenaamde ‘slapende energiecontracten’ niet meer automatisch verlengen. Dat zijn contracten die eigenlijk niet meer beschikbaar zijn op de markt. Vaak zijn dat niet de goedkoopste contracten. Leveranciers moeten klanten een alternatief voorstellen.

Daarnaast worden elektriciteits- en gasfacturen eenvoudiger. De informatie wordt voortaan gebundeld in vijf rubrieken, de kleine lettertjes verdwijnen.

Wie een thuisbatterij plaatst, ziet de premie daarvoor verlaagd van maximaal 2.550 euro naar maximaal 1.725 euro. De komende jaren wordt het premiebedrag nog verder afgebouwd.

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaan opnieuw omhoog. Door de hoge energieprijzen is het sociaal tarief voor elektriciteit in een jaar al met 36 procent gestegen en voor gas met 45 procent. Voor de sociale tarieven is er wel een plafonnering.

Tot slot wordt in Vlaanderen gestart met de uitfasering van stookolie als brandstof voor de verwarming van gebouwen. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties aan bestaande gebouwen mogen geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden.