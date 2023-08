‘Hoge verwachtingen stellen, maar ook niet te hoog’: hoe deze Antwerpse school kwetsbare leerlingen aan boord houdt

Een kleine maar fundamentele groep leerlingen valt steevast uit te boot. Het zijn de slechtste lezers, de zittenblijvers en uiteindelijk degenen die zonder diploma de school verlaten. In de Antwerpse school De Resonant doen ze er alles aan om net hen mee aan boord te houden.

“Pff, ik snap er de ballen van.” Vrijdagvoormiddag, derde lesuur, op een zomerse junidag: terwijl de temperatuur buiten boven de 30 graden stijgt, wordt het in de klas van leerkracht Nederlands Lies Alen (33) mogelijk nog warmer. De oorzaak van dat tijdelijke microklimaat in de Antwerpse school De Resonant, van het stedelijk secundair onderwijs? Een toets ‘schooltaalwoorden’ (woorden die leerlingen vaak nodig hebben in een onderwijscontext, bijvoorbeeld ‘adequaat’), die de leerlingen van het zesde jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen op de laatste lesdag voor de examens niet zagen aankomen. Wanneer Alen haar leerlingen vraagt de woorden op te schrijven die ze echt niet begrijpen, grijpt de grapjas van de klas dat aan om nogmaals zijn frustratie te uiten: “Mogen ze dat ook alle twaalf zijn?”

Alen blijft er opmerkelijk koel onder. “Dit is normaal eigenlijk echt een heel goede klas”, fluistert ze terwijl de leerlingen over hun blad gebogen zitten. “Iedereen hier wil volgend jaar voortstuderen. Dat zorgt voor aangename lessen. Maar je moet ook niet met je laten sollen natuurlijk. Deze toets stond in hun agenda en ging sowieso door, ongeacht de excuses die ze verzonnen.”

En dat is niet alleen om de klas een les in discipline bij te brengen. Voor één leerling, die momenteel 49 procent haalt, kan de toets het verschil maken tussen zittenblijven of afstuderen. In ruil voor wat extra opzoekwerk thuis, krijgt hij meer tijd en enkele synoniemen van de woorden om de oefeningen in te vullen. “De lat hoog leggen betekent: op voorhand bepalen wat leerlingen moeten kennen en daar niet van afwijken”, aldus Alens. “Maar de weg daarnaartoe kan wel verschillen.”

Die kordate maar empathische aanpak weerspiegelt perfect de visie die De Resonant – tot voor kort beter bekend onder de naam Stedelijk Lyceum Lamorinière – wil uitstralen. Als school met arbeidsmarktgerichte en doorstroomgerichte opleidingen in hartje Antwerpen beseffen de leerkrachten er maar al te goed hoe delicaat het evenwicht is tussen hameren op discipline en schoolmoeheid aanwakkeren. Van 2011 tot en met 2021 verlieten in Antwerpen volgens cijfers van de Vlaamse overheid net geen 1.800 leerlingen uit het secundair onderwijs de schoolbanken zonder diploma. Dat is op één op de vijf leerlingen die 18 jaar worden of in hun laatste schooljaar zitten. Antwerpen is de centrumstad met veruit het hoogste aantal vroegtijdige schoolverlaters.

Vicieuze cirkel

Die ‘ongekwalificeerde uitstroom’, zoals academici dat noemen, is volgens hun onderzoek het grootst in scholen met veel leerlingen uit sociaaleconomisch lagere klassen. Net als heel wat Antwerpse scholen kent een groot deel van de leerlingen van De Resonant een hoger risico op kansarmoede. Dat wil zeggen dat ze een moeder hebben die geen diploma secundair onderwijs heeft, een schooltoelage ontvangen, thuis geen Nederlands praten en/of in een buurt wonen waar veel leerlingen schoolachterstand hebben. Jaarlijks stromen er daarnaast ook nog zo’n 100 leerlingen uit het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen (OKAN) binnen in de reguliere klassen van de school.

In zo’n context lijkt het haast vanzelfsprekend dat school en leraren er alles aan doen om leerlingen aan boord te houden zodat ze toch maar een diploma weten te halen, ten koste van de onderwijskwaliteit. Een diploma vergroot nog altijd aanzienlijk de kansen op een succesvolle loopbaan later. Maar op de Resonant zorgt dat besef er niet voor dat de lat omlaag gaat. Daar dagen leraren leerlingen net extra hard uit. Kwetsbare doelgroep of niet, de school vraagt grote verantwoordelijkheid van haar leerlingen.

Wie een toets mist, moet zelf aan de leerkracht vragen om die in te halen, en niet omgekeerd. Tot de toets ingehaald is, krijgt de leerling onverbiddelijk een nul. “We vinden het erg belangrijk om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij”, zegt directeur Bob Beuckels.

Dat is ook zo voor de buitenlandse stages die leerlingen kunnen doen via Erasmus+ aan het einde van het zesde jaar. Gedurende drie weken doen ze zo bijvoorbeeld ervaring op als kinderbegeleider, kok of zorgverlener in Finland of Malta. “Iedereen die dat wil, mag mee”, vertelt Hans Vercammen (40), leerkracht huishoudkunde en OKAN en begeleider van de buitenlandse stages. “We kijken zeker niet alleen naar de punten op het rapport, maar zoeken bijvoorbeeld ook leerlingen voor wie het goed zou zijn om eens uit hun moeilijke thuissituatie weg te zijn. Maar je moet het natuurlijk ook wel een beetje verdienen door ons tijdens het jaar te tonen dat je je aan de schoolafspraken houdt, en bijvoorbeeld geen notoire laatkomer bent.”

Academisch optimisme, noemt directeur Beuckels die aanpak. “Als school met veel leerlingen met een bepaalde zorgnood zou je onbewust je verwachtingen durven te verlagen. Maar wij doen dat niet. Anders beland je in een vicieuze cirkel.”

Zes procent

De opdracht voor leraren in De Resonant dreigt in de toekomst mogelijk een stukje groter te worden. Gek genoeg zat de waarschuwing daarvoor enkele maanden geleden in een onderzoek over het lager onderwijs. Uit de zogenaamde PIRLS-testen bleek eerst en vooral dat leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen lezen dan zes jaar geleden. Maar vooral: 6 procent van de leerlingen haalt zelfs het laagste niveau voor begrijpend lezen niet. In 2016 ging het nog om 1 procent.

De vraag is of deze leerlingen kúnnen lezen. De achterstand inhalen is mogelijk. Evident is dat niet, aangezien er minder aandacht is voor leren lezen vanaf het secundair. Slaagt deze groep er überhaupt in een diploma te halen? Hoe doe je dat als je de opdracht op het bord niet begrijpt?

Iets meer dan de helft van deze jongeren die het laagste niveau niet haalt is een jongen. Ongeveer twee op drie heeft thuis amper boeken. “Opvallend is dat slechts een kwart van die leerlingen aangeeft dat ze niet graag lezen”, zegt Katrijn Denies (KU Leuven), die het PIRLS-onderzoek voor Vlaanderen coördineerde. “Die zes procent zijn dus niet noodzakelijk kinderen bij wie de goesting om te lezen verdwenen is.”

Minstens even opvallend: een op de drie is al minstens één jaar blijven zitten op school. Ook de GOK-indicatoren komen hier terug: 13 procent heeft ouders die geen diploma secundair onderwijs hebben. Bij kinderen in het gevorderde leesniveau is dat 1 procent. Bijna zeven op de tien spreken thuis niet altijd Nederlands. “Vaak gaat het over kinderen die specifieke noden hebben, maar niet zo kansrijk omringd zijn”, zegt Denies. “Scholen en omkaderende organisaties doen vaak grote inspanningen om die kansarmoede te doorbreken, maar dat lukt niet altijd. Dan blijven hun vaardigheden achterophinken en blijven ze zitten, soms zelfs meermaals.” Kortom, dan neemt de kans toe dat ze geen diploma behalen.

Opzalmen

In Vlaanderen kunnen zittenblijvers in het lager onderwijs toch overstappen naar het secundair onderwijs als ze twaalf jaar worden, ook als ze nog geen getuigschrift basisonderwijs hebben. De bedoeling is dat leerlingen met leerachterstand in die eerste graad b-stroom kunnen ‘opzalmen’ naar de a-stroom. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Zo komen heel wat leerlingen terecht in het derde jaar (deeltijds) beroepsonderwijs zonder dat ze daarin geïnteresseerd zijn.

Denies verwacht dat een groot deel van die ‘6 procent’ komend schooljaar zo zonder getuigschrift naar de b-stroom zal gaan. “In 1B komen ze dan samen in een klas met andere leerlingen met een rugzak. Leerkrachten en scholen doen erg hun best, maar hebben niet altijd de draagkracht om hen te ondersteunen. Helaas zijn er dus leerlingen die hier dikwijls opnieuw vaker faal- dan succeservaringen hebben.”

Geplaagd door leerachterstand en een leeftijd die dikwijls hoger ligt dan die van hun klasgenoten, ontstaat vanaf het derde jaar een groep schoolmoeë jongeren. Ze komen te laat in de les, spijbelen, en stoppen in het slechtste geval algeheel met school.

Het is gedrag dat ze in De Resonant maar al te goed herkennen. Uniforme regels over te laat komen of spijbelen hebben ze niet. Teams van zeven à vijftien leerkrachten bepalen op maat van verschillende leerlingengroepen hoe ze probleemgedrag aanpakken. “Na de krokusvakantie kwamen onze leerlingen steeds vaker zonder al hun materiaal toe op school”, vertelt Vercammen. “Daarom passen we met ons team nu heel strikte regels toe. Heb je je materiaal niet bij je, dan moet je dat binnen het uur thuis ophalen en weer op school staan. Lukt dat niet, dan ben je onwettig afwezig. Het is streng, maar doet leerlingen ook twee keer nadenken.”

“Pubers draaien nogal graag aan knopjes om te zien hoe volwassenen reageren”, vult Beuckels aan. “Als er dan weinig correctie is op het gedrag door bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie, leidt dat tot weinig normbesef. Maar dat is niet omdat die jongere slechte intenties heeft. Daarom zijn we hard voor het gedrag maar zacht voor de mens.”

Sociaal werkers

Zorg op maat, zonder te pamperen: het is een evenwicht waar leerkrachten op De Resonant continu naar op zoek gaan. Voor een leerling die volgend schooljaar vanuit de OKAN-afdeling naar het regulier onderwijs doorstroomt, is leraar Vercammen bijvoorbeeld al enkele dagen op zoek naar de perfecte school. “De eerste school die ik belde zei rechtuit dat ze het niet zagen zitten een ex-OKAN-leerling in te schrijven.” Uiteindelijk vond Vercammen een plekje. Al is het wel in een richting die voorbereidt op een carrière als tandartsassistent en niet als tandarts zoals de leerling zelf wilde.

“Niet dat hij als OKAN-leerling geen tandarts kan worden", zegt Vercammen. “Maar we moeten op het vlak van taal toch ook realistisch zijn. “Ik wil mijn verwachtingen hoog leggen, maar ook niet te hoog. Voor deze specifieke leerling weet ik dat ik hem niet zomaar in een richting mag zetten waar hij elke dag met een slecht rapport zou thuiskomen. Want dan valt hij uit. Op deze manier kan hij toch voor zijn droom gaan, maar op een haalbare manier.”

En zo is elke leerkracht op de school tegelijk ook een beetje sociaal werker. Ook de betrokkenheid met hun leerlingen en het engagement druipen ervan af. Maar durf De Resonant niet als een unieke voorbeeldschool te bestempelen – volgens directeur Beuckels doen ze niets anders dan de school om de hoek. “En ook hier zijn er leerlingen die de dag voor hun laatste examen, in hun laatste jaar, afhaken.” Bovendien helpt het dat ze als grote en stedelijke school op redelijk wat financiële middelen mogen rekenen.

Toch sluit hun aanpak wonderwel aan bij wat wetenschappelijk onderzoek naar schoolmoeheid zegt. “Een leerling kan zowel gedragsmatig, emotioneel als cognitief afhaken”, zegt socioloog Jannick Demanet (UGent). “Die drie hangen vaak samen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Een leerling kan zich emotioneel niet thuis voelen op school, maar studeren en zich goed gedragen nog altijd belangrijk vinden. Dat soort afhaken is minder zichtbaar en kan al sneller door de mazen van het net glippen.”

Door hen voldoende autonomie te geven, de emotionele band met de school te versterken, in te zetten op succeservaringen – hoe klein die ook mogen zijn –, het versterken van de emotionele band van leerlingen met de school en individuele begeleiding kunnen schoolmoeë leerlingen volgens Demanet toch aan boord gehouden worden. “Als ze te vaak de boodschap krijgen dat ze falen, kan dat een selffulfilling prophecy worden. Leerlingen moeten voldoende succeservaringen hebben, zelfs als het eens wat minder gaat, om te vermijden dat ze in een vicieuze cirkel van demotivatie en frustratie terechtkomen.”

Dat die aanpak werkt, blijkt uit de OKAN-klas van Vercammen. Aan ambitie hier geen gebrek. De ogen van Rosalie * (17) lichten helemaal op wanneer ons gesprek over politieke wetenschappen gaat. “Ik wil ook de politiek in gaan”, zegt ze vol overtuiging en met een Nederlands accent dat nog nauwelijks haar Spaanse afkomst verraadt. Twee jaar geleden startte ze haar traject in de OKAN-klas op de Antwerpse school. Na een bezoek aan het Vlaams Parlement, schreef ze zich prompt in in de Antwerpse jeugdraad. “Zo wil ik vooral jongeren en mensen zonder geld helpen.” Vicieuze cirkel: nul. Rosalie: één.

* Rosalie is een schuilnaam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

