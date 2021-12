Hoge energieprijzen eisen opnieuw slachtoffer: energieleverancier Watz vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Vlaamse Energieleverancier legde vorige maand de boeken neer en nu vraagt ook Watz tijdelijke bescherming aan tegen schuldeisers. Volgens de leverancier gaat het niet om een faillissement.

Hoe komt dit?

Watz wijst als boosdoener naar de stijgende energieprijzen en de uitbreiding van het sociaal tarief, waarbij energieleveranciers het verschil tussen het sociaal tarief en de marktprijs moeten voorschieten.

“Waar een grote speler - die veel marge neemt - een reserve heeft staan om de enorme energieprijzen voor te schieten of beroep kan doen op buitenlands kapitaal, heeft Watz dit niet. Wij hebben steeds onze marge zo laag mogelijk gehouden om onze klanten een zo laag mogelijk tarief te kunnen aanbieden”, luidt het.

Hoeveel mensen worden hierdoor getroffen?

Watz is een kleinere uitdager op de energiemarkt, die sinds 2012 groene elektriciteit en sinds 2013 aardgas verdeelt.

Watz leverde in oktober aan zo’n 22.000 klanten in Vlaanderen elektriciteit en aan zo’n 12.000 gezinnen aardgas. Het is niet duidelijk hoeveel klanten het in Wallonië telt.

Wat betekent dit voor de klanten van Watz?

Watz benadrukt dat het niet failliet gaat en dat klanten hun voorschotten niet kwijt zijn. De energieleveranciers zal naar eigen zeggen ook alle eindafrekeningen opmaken en vereffenen.

“We willen niemand in de kou laten staan en doen er alles aan om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog uit te kunnen betalen, net als de lonen van alle medewerkers”, duidt CEO Gert Haubrechts in een persmededeling.

De Vlaamse energiewaakhond Vreg bekijkt de zaak en zegt zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen.