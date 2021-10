Hof van Cassatie verwerpt verzoekschrift lid Schild & Vrienden

Zoals De Morgen berichtte, had een van de negen leden van Schild & Vrienden een verzoekschrift ingediend om de zaak naar een ander hof te sturen, omdat hij twijfelt aan de onpartijdigheid van het Gentse hof. Dit omdat een van de burgerlijke partijen een ex-magistraat is die aan het Gentse hof van beroep verbonden was. Volgens het lid van Schild & Vrienden en zijn advocaat, Frank Scheerlinck, bestond daardoor het gevaar dat het Gentse hof niet meer onpartijdig zou kunnen oordelen. Maar cassatie heeft die redenering niet gevolgd.

Toon Deschepper, advocaat van de ex-magistraat, zegt vooral blij te zijn dat de zaak hierdoor geen vertraging zal oplopen. “Al vrees ik dat we nog niet aan het einde van de procedureslag zitten. Maar laat het gerecht nu verder zijn werk doen, zodat we naar de grond van de zaak kunnen.”

Scheerlinck zegt “moeilijk commentaar te kunnen geven” omdat hij de motivering van cassatie nog niet ontvangen heeft.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart na de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. Ook acht andere leden riskeren vervolging voor onder meer racisme.

In deze zaak loopt ook nog een ‘controle op de regelmatigheid van de procedure’. Van Langenhove vroeg via zijn advocaat namelijk de nietigheid van heel het onderzoek. Dit komt op 15 november voor op een bijzondere zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling.