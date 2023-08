Hoezo geen shorts en frigoboxen welkom in Knokke? ‘De twee dames hebben mij gebeld om zich te excuseren’

Bijna 30.000 mensen overwegen om volgend weekend naar Knokke te trekken in short en met frigobox - als we hun duimpjes op Facebook mogen geloven. Het is een reactie op twee lokale vrouwen die ‘korte broeken een no-go’ noemden. De dames zelf belden intussen de burgemeester om zich te excuseren.

Of er iemand hem en alle andere passagiers die van de kusttram stapten, zou terechtwijzen en wegsturen? Dat mopje maakt de grootvader van de familie Winters uit Bree in de Lippenslaan in Knokke. “Jaja, we hebben het gelezen van het Facebook-evenement”, zeggen ze al lachend.

Een evenement dat viraal gaat nodigt mensen uit om op zaterdag 26 augustus ‘met korte broek en frigobox naar Knokke’ te komen. Intussen zeggen 3.000 mensen dat ze zullen komen en tonen bijna 30.000 mensen zich - om het in Facebook-termen te zeggen - ‘geïnteresseerd’.

Buiten de boodschap ‘voor de lol’, is er geen informatie te vinden op de Facebook-pagina. Iedereen ziet meteen dat het een reactie is op het veel gedeelde filmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf. Naar aanleiding van Netflix-hit Knokke off sprokkelde de krant reacties in de badstad die de serie zijn naam gaf. Een filmpje dat zo weer vergeten is, ware het niet voor de reactie van twee vrouwen. Ze zeiden zich niet te willen ergeren maar dat toch te doen, aan mensen die in korte broek en met frigobox naar hun gemeente komen. Daarmee verwijzen ze naar de intussen beroemde uitspraak van oud-burgemeester Leopold Lippens uit de jaren 90 die de komst van ‘frigoboxtoeristen’ hekelde.

Wie ook maar twee seconden over de dijk of in de Lippenslaan loopt, kan meteen twee conclusies trekken: geen frigoboxen en veel korte broeken. Dat het werkelijk nergens op slaat, zo verzekert iedereen ons. “Dat is zever”, zegt een veertigjarige vrouw die in een voedingswinkel werkt. “Het is zomer: natuurlijk mag iedereen een short aandoen, zolang het een beetje fatsoenlijk is.”

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) vindt het allemaal “een beetje uit de hand gelopen”. De twee vrouwen in kwestie verwezen volgens hem naar de kledijvoorschriften in Knokke: enkel op de dijk en strand mag men hier in zwemkledij rondlopen, elders is het verboden. “Het zijn twee Franstalige vrouwen”, zegt De Groote. “Een van hen raakte niet uit haar woorden en zei daarom ‘korte broeken’. Ze hebben mij gebeld om zich te excuseren. Dit hebben ze helemaal niet bedoeld. Ze zijn gechoqueerd door wat ervan gemaakt is.”

Dat verbod bestaat al jaren. Het is in symbolen op het asfalt gekalkt van elke zijstraat van de dijk. Een infoscherm waarschuwt mensen die de stad binnenrijden voor de straf die op het overtreden van de regel kan staan: een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

Een storm in een glas water? Knokkenaren zijn immers “heel gewone en normale mensen”, aldus de winkelbediende, burgemeester en alle andere mensen die we spreken.

Zo simpel is het nu ook weer niet. Diezelfde mensen hinken duidelijk op twee gedachten: benadrukken dat iedereen welkom is in Knokke en wijzen op het verschil met andere (kust)gemeentes. Mensen die naar Blankenberge trekken “zijn toch een ander publiek”, zegt een 51-jarige vrouw in een winkel. Dat wordt onderstreept door evenementen als het internationaal vuurwerkfestival of Cirque du Soleil. “Wij zijn nu eenmaal een gemeente die een goed publiek aantrekt”, zegt De Groote. “Daar is niets verkeerd mee.”

Net in dat exclusieve karakter schuilt de aantrekkingskracht voor heel wat mensen. Dat ziet ook een 26-jarige Belgisch-Amerikaanse die in badpak met een handdoek om zich heen gewikkeld richting strand loopt. Ze overtreedt geen wet: ze woont in een appartement op de dijk, en daar gelden de kledingvoorschriften niet.

De vrouw verdeelt haar tijd over Knokke, Zuid-Frankrijk en Amerika en kan dus vergelijken. “Zeggen mensen hier dat ze heel gewoon en normaal zijn? Dat klopt niet. (lacht) Mensen hier houden ervan zich goed te kleden en mooie juwelen boven te halen. Mensen hier leven comfortabel en tonen dat graag. Zeker als ik oudere vrouwen kruis, voel ik hun ogen van top tot teen over me heen gaan. Het staat nergens geschreven, maar er wordt geacht dat je je correct kleedt.”