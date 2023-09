Hoezo, Belgen zijn de rijkste mensen ter wereld? ‘Het is gebaseerd op een weinig betrouwbare schatting’

België is helemaal niet een van de minst ongelijke landen ter wereld. Econoom Arthur Apostel (UGent) maakt die ­bewering uit een veelgeciteerde studie met de grond gelijk. ‘De economie moet ten dienste staan van de samenleving, en niet omgekeerd.’

België is het rijkste land ter wereld, blokletterden de media – jawel, ook deze krant – na de publicatie van het Global Wealth Report van de Zwitserse Bank UBS. Uit dezelfde studie blijkt dat België ook een van de meest egalitaire landen op deze aardkloot is.

Tegenstanders van een vermogensbelasting grepen deze studie natuurlijk meteen als bewijs aan dat in dit paradijs aan de Noordzee zo’n taks volkomen nutteloos is.

Doctoraatsstudent Arthur Apostel (UGent) haalt deze veelgeciteerde studie echter resoluut onderuit en betoogt dat België helemaal niet zo’n egalitair oord is. “De schatting in het Global Wealth Report lijkt weinig betrouwbaar. In België is er nog geen vermogenskadaster, de verdeling van de vermogens moet daarom geschat worden. De meest betrouwbare bron voor een schatting van de vermogensverdeling is de Household Finance and Consumption Survey (HFCS) van de Nationale Bank, al zijn er met die driejaarlijkse enquête ook twee problemen.

“Zeer rijke huishoudens zullen minder vaak deelnemen aan zulke vermogensenquêtes dan huishoudens met lagere inkomens. Deel­nemers zijn ook geneigd om hun vermogen lager in te schatten dan het in werkelijkheid is. Dat leidt tot een algemene onderschatting van de vermogens.

Aandeel nieuw gecreëerde rijkdom 2020-2021 70 De rijkste 1% heeft 63% van de rijkdom verworven 60 50 40 30 De armste 90% heeft 10% van de rijkdom verworven 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 96- 99% bron: oxfam / creditsuisse Aandeel nieuw gecreëerde rijkdom 2020-2021 De rijkste 1% heeft 63% van de rijkdom verworven 70 60 50 40 30 De armste 90% heeft 10% van de rijkdom verworven 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 96- 99% bron: oxfam / creditsuisse

“Het Global Wealth Report van de Zwitserse bank UBS vertrekt van deze HFCS-data van de Nationale Bank. Maar ze worden door UBS op een ietwat merkwaardige manier gebruikt. De schatting uit het UBS-rapport vertrekt namelijk van gegevens uit 2017, terwijl er ondertussen al recentere data beschikbaar zijn. Bovendien worden bijkomende veronderstellingen ­gebruikt die eigenlijk niet nodig zijn en extra onzekerheid creëren.

“Voor het corrigeren van de ondervertegenwoordiging van de top van de vermogens­piramide wordt door UBS gewerkt met de ­Forbes-‘rijkenlijst’, die voor België summier en daardoor weinig betrouwbaar is.

“Voorts wijken de schattingen van UBS van het nettovermogen van de 10 procent rijksten sterk af van een recente schatting door de Nationale Bank. Volgens UBS zouden de rijksten 44 procent van het nettovermogen bezitten, volgens de Nationale Bank 57 procent. Dat is toch wel een groot verschil.

“Mijn eigen onderzoek, gebaseerd op de gegevens van de Nationale Bank uit 2017 en de uitgebreide ‘De rijkste Belgen’-lijst, geeft aan dat de 1 procent rijksten ongeveer 24 procent zou bezitten. Dat is veel meer dan de 13,5 procent uit de UBS-studie.

“In mijn onderzoek komen de 10 procent rijksten ongeveer aan 54 procent van het totale nettovermogen. Dat is evenveel als de armste 75 procent van de huishoudens samen. In internationaal perspectief is dat niet opvallend veel, maar in absolute termen kunnen we daar mogelijk wel bezorgd over zijn. Uiteraard is ook dit maar een schatting.

“Samengevat: het zou dus best kunnen dat België vergeleken met andere landen vrij ‘gelijk’ is, maar het is momenteel moeilijk om daar een definitieve uitspraak over te doen.”

Met welke landen is onze vermogensverdeling, ook al is die dan lastig af te bakenen, te vergelijken?

“Het vermogensaandeel van de 1 procent rijksten lijkt gelijkaardig aan het aandeel van de 1 procent rijksten in Frankrijk en Spanje. Waarschijnlijk is ons land ook meer gelijk dan bijvoorbeeld Oostenrijk of de Verenigde Staten.

“Ik blijf wel voorzichtig met dit soort internationale vergelijkingen, omdat studies van de vermogensongelijkheid in andere landen zich baseren op andere aannames, wat een vergelijking niet eenvoudig maakt.

“Aangestuwd door het werk van auteurs als de Franse econoom Thomas Piketty, stellen onderzoekers nu de ‘Distributional Accounts’ voor verschillende landen op, een methode om op een consistente manier ongelijkheid te meten. Dat zal de vergelijkbaarheid van ongelijkheidscijfers tussen landen vergroten.”

Hoe ziet uw ideale vermogensbelasting eruit? London School of Economics-professor Paul De Grauwe stelt een progressieve vermogensbelasting voor, te beginnen met mensen die meer dan 1 miljoen euro bezitten. Zij betalen 1 procent belasting op elke euro boven 1 miljoen. Op elke euro boven 10 miljoen betaal je 2 procent.

“Of er al dan niet een rijkentaks moet komen en hoe die er precies moet uitzien, is een politieke vraag. Het hangt immers samen met het niveau van vermogensongelijkheid dat we als samenleving aanvaardbaar achten.

“In ieder geval zijn er verschillende redenen waarom een te grote ongelijkheid, bijvoorbeeld die die we in de VS zien, onwenselijk is. Ten eerste tast ze het democratisch gehalte van onze samenleving aan. Dat gebeurt op een directe manier: economische macht vertaalt zich in politieke macht. Kijk maar naar de Ineos-saga, waarbij verschillende ministers, zowel federaal als Vlaams, en de Antwerpse burgemeester in het Antwerpse Havenhuis samenkwamen om te overleggen met een ­Engelse miljardair.

“Op een indirectere manier kan ongelijkheid de democratie schaden omdat rijken minder met anderen in contact komen. Een extreem maar treffend voorbeeld komt uit de reclame die aanbieders van privéjets maken: een privévliegtuig zou het aantal contacten – bijvoorbeeld met douaniers, luchthaven­personeel of medepassagiers – verminderen van gemiddeld meer dan zevenhonderd naar twintig per trip.

“Denk ook aan de gated community’s in de VS, waar de rijksten samenwonen en nog weinig andere burgers verblijven. Nochtans is ­samenleven essentieel voor een democratie.

Beeld Davide Comai

“Ten tweede zijn er sterke aanwijzingen dat rijken de consumptienormen van onze samenleving bepalen. De Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz spreekt in dit verband over ‘trickle-down behaviorism’: de rijken bepalen het consumptiepatroon van de gehele maatschappij. Maar die hang naar materieel succes leidt ook naar meer stress, minder ontspanning en minder tijd voor familie en vrienden. Is dat wat we willen? De economie moet toch ten dienste staan van de samenleving, en niet omgekeerd?

“Ten derde is extreme rijkdom an sich niet noodzakelijk het gevolg van meerwaarde­creatie, maar wel van het uitoefenen van marktmacht. Denk maar aan de door de jaren sterk gestegen bankkosten, die niet overeenkomen met de lage werkelijke kosten. In essentie gaat het hier om een opwaartse herverdeling van ‘gewone huishoudens’ naar bankaandeelhouders zonder dat er economische meerwaarde ontstaat. De Belgische economie is notoir niet competitief, er zijn tal van voorbeelden.

“Er is ook een nood aan publieke middelen. Een vermogensbelasting kan een deel van het begrotingstekort en de stijgende vergrijzingskosten opvangen. Het kan ook dienen voor groene investeringen of om lagere belastingen op arbeid te financieren.”

Er circuleren meerdere voorstellen voor vermogensbelastingen. Hoeveel kunnen zij volgens uw berekeningen opbrengen?

“Uit eenvoudige simulaties blijkt dat een ­vermogensbelasting van 1 procent op het ­nettovermogen van de 1 procent rijkste huishoudens jaarlijks 5,9 tot 6,6 miljard zou ­opbrengen.”

Een klassiek argument tegen een vermogenstaks is dat er een massale belastingontduiking en -ontwijking zal ­ontstaan.

“Hoe groot de belastingontduiking en/of -ontwijking zal zijn, is in grote mate een beleidskeuze. Een hoge initiële vermogensdrempel, waarbij je pas vanaf een hoog vermogen belast, lijkt me beter dan te belasten vanaf een lager vermogen, maar met veel uitzonderingscategorieën.”

Nog een tegenargument: de rijken zullen massaal hun tenten elders opslaan.

“Behalve anekdotisch bewijs, zoals de verhuis van enkele bekende rijken na de invoering van een vermogensbelasting naar het buitenland, is er hier weinig empirisch bewijs voor.

“Je kunt het verplaatsen van vermogen naar het buitenland tegengaan door de invoering van een belasting op burgerschap. De VS, toch niet het meest stringente land ter wereld op het gebied van belastingen, doen dat voor sommige taksen al. Het land verplicht buitenlandse banken sinds 2010 trouwens om vermogensinformatie over Amerikaanse burgers automatisch te delen met de Amerikaanse belastingdienst.

“Rijke huishoudens zouden er ook voor kunnen opteren om hun hebben en houden naar het buitenland te verhuizen. Dat zou je kunnen afremmen door boven een bepaalde vermogensgrens een afradende exitbelasting in te stellen. Deze beleidsmaatregel – de expatriation tax – bestaat overigens ook al in de VS.”

Diezelfde koele minnaars van de vermogens­taks zeggen graag dat het heel moeilijk en duur is om het vermogen in kaart te brengen.

“Dat argument moet sterk worden genuanceerd. Het is juist relatief eenvoudig om vermogens in kaart te brengen. De Belgische overheid weet al heel veel over het vastgoed en het financiële vermogen van haar inwoners. Qua vastgoed is er voor binnenlands onroerend goed het kadaster, voor buitenlandse eigendommen geldt een aangifteplicht.

“Voor het financieel vermogen bestaat het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank, dat nu alleen toegankelijk is bij vermoedens van fraude, maar dat via een wetswijziging uiteraard ook voor belastingen kan dienen. Op initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wisselen nu al 120 landen automatisch de gegevens uit over het buitenlands financieel vermogen van hun inwoners.

“Vermogens waarderen is dankzij de ­moderne computerprogramma’s ook relatief goedkoop geworden. Volgens een recente schatting voor het Verenigd Koninkrijk zouden bij een vermogensbelasting van 5 procent de kosten van het waarderen van vermogens slechts 1 procent van de totale opbrengst ­bedragen.”

De meest gehoorde tegenwerping is dan nog deze: de Belgen betalen zich al blauw aan belastingen.

“Het is belangrijk om in te zien dat een vermogensbelasting niet noodzakelijk tot méér belastingen moet leiden. Als de opbrengsten bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verlagen van de belasting op arbeid hoeft dat niet het geval te zijn.

“Er wordt inderdaad ook af en toe geopperd dat de vermogens in België al sterk belast worden. Vaak wordt dan verwezen naar de grafiek met de kapitaalbelastingen in vergelijking met het bruto binnenlands product. Dat is een vreemde vergelijking; het is relevanter om het privaat nettovermogen in beschouwing te nemen. En Belgen hebben een relatief groot nettovermogen. Men rekent onder ‘kapitaalbelastingen’ ook een reeks belastingen die niet noodzakelijk zijn, zoals de belastingen op het inkomen van ondernemers.

“Wat je ook vaak hoort, is dat een vermogensbelasting tot minder prikkels en dus tot minder welvaartscreatie zal leiden. Piketty betoogt echter dat juist het omgekeerde ook mogelijk is: rijke huishoudens zouden door een vermogensbelasting hun vermogen ook productiever kunnen inzetten, zodat het op peil blijft. Dan leidt een rijkentaks dus juist tot meer en niet tot minder prikkels.

“Voorts is het ook van belang in rekening te brengen waar de opbrengsten van een vermogensbelasting voor gebruikt worden: lagere arbeidsbelastingen of groene investeringen kunnen de economie ten goede komen.”

Is een vermogenswinstbelasting, een belasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van bijvoorbeeld onroerend goed of effecten, een even valabele optie?

“Een vermogenswinstbelasting kan helpen om het inkomen eerlijker te belasten. Maar als de ongelijkheid in een land problematisch is, waarom die dan niet tackelen via een vermogensbelasting? Nadeel is ook dat een vermogenswinstbelasting de mobiliteit aan de top vermindert en zo mogelijk opkomende ondernemers viseert. Een vermogenswinstbelasting zal immers huishoudens met een hoge return op hun vermogen benadelen.

“Een ondernemer die zeer snel zeer succesvol wordt maar niet noodzakelijk veel beginvermogen heeft, zal in verhouding meer moeten afdragen via een vermogenswinstbelasting dan iemand met een groot basisvermogen. Een vermogensbelasting kan in dat geval dus wenselijker zijn dan een vermogenswinstbelasting.”