‘Hoeveel Sloeberhuisjes komen er nog?’: meerderheid scherp voor Beke na schandalen

Maandag bracht Het Laatste Nieuws uit dat er in de weken voor het dodelijke drama in het Gentse kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje minstens dertig telefoontjes naar Kind en Gezin werden gepleegd door bezorgde ouders van kinderen in dezelfde crèche. De klachten gingen onder meer over conflicten rond betalingen en coronaregels. Met deze klachten werd niets gedaan. Kind en Gezin zou sommige ouders zelfs hebben afgeraden om klacht in te dienen.

In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement kreeg bevoegd minister Wouter Beke de volle laag. Temeer omdat er enkele dagen eerder ook een schandaal uitlekte over een crèche in Schoten. Een vrouw die in januari 2021 veroordeeld werd voor de mishandeling van kleine kinderen was er tot vorige week in geslaagd om toch deze crèche te blijven uitbaten. “Het stopt maar niet”, zei Koen Daniëls (N-VA) onder andere. “Hoeveel Sloeberhuisjes komen er nog?”

Beke verdedigde zich met het argument dat er sinds ’t Sloeberhuisje een aantal processen in gang zijn gezet. “We gaan de klachtenprocedure en de klachtendienst herbekijken”, klonk het. “We hebben ook een grondige audit besteld.” In één week tijd zouden er vorige week zes kinderopvangen zijn aangepakt die een knipperlicht deden afgaan. Beke: “Dat leidde tot één schorsing, één stopzetting, drie voornemens van opheffing en één plan van aanpak.”

Maar die uitleg over procedures en actieplannen nam de ongerustheid allerminst weg. “Het proceduregedoe moet stoppen”, vond Daniëls. “Wat we van u nodig hebben is doortastendheid.” CD&V-partijgenote Katrien Schryvers merkte op dat er “te veel vanuit een theoretisch kader wordt gewerkt”. Volgens Freya Saeys (Open Vld) was de tussenstand van zes aangepakte crèches dan weer erg mager aangezien er zeker veertig probleemdossiers bekend zijn.

Zo wordt het stilaan duidelijk dat niet alleen de oppositie maar ook de meerderheid zich serieus ergert aan de aanpak door Beke, die in het parlement bleef volhouden dat zijn diensten in het geval van Schoten “kordaat en consequent" hadden gehandeld. Zijn ontslag wordt weliswaar niet geëist. Er komt wel een parlementaire hoorzitting met Kind en Gezin en de Zorginspectie.