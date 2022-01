Hoeveel besmettingen in woon-zorgcentra worden met luchtzuivering voorkomen ? En hoeveel kost dat?

In de eetzaal van Huyze Honinghdries, een woon-zorgcentrum in de schaduw van de abdij van Averbode, staan ze al klaar: vijftien cilindervormige toestellen om de lucht te reinigen. De komende zes maanden loopt hier, en in drie andere Vlaamse wzc’s, een pilootproject van de koepel van onafhankelijke rusthuizen VLOZO onder leiding van professoren Marc Van Ranst en Bert Blocken, om na te gaan welk effect actieve luchtzuivering op het besmettingsrisico van bewoners, personeel en bezoekers heeft.

Longontstekingen vermijden

Dat het onderzoek precies in woon-zorgcentra loopt, is geen toeval. “We weten intussen dat het dragen van mondmaskers en een goeie ventilatie door openstaande ramen en deuren nuttige manieren zijn om corona-uitbraken onder bewoners te voorkomen”, zegt directeur Wim Depuydt.

“Maar ze hebben een impact op het comfort van de mensen die hier wonen. Het dragen van een mondmasker wanneer ze zich verplaatsen in wat eigenlijk hun woning is, is niet comfortabel. Het zorgt ook voor mensen met dementie voor problemen, want ze begrijpen niet waarom ze dat moeten dragen. Het openen van ramen en deuren veroorzaakt dan weer tocht en mensen op leeftijd vinden dat verre van aangenaam. Bovendien willen we vermijden dat mensen overlijden aan een longontsteking terwijl we proberen om het zo virusveilig mogelijk te maken.”

1.000 keer kleiner

Actieve luchtreiniging kan daarbij dus een extra hulpmiddel worden, meent professor Bert Blocken (TU Eindhoven/KU Leuven). “We weten intussen uit onderzoek dat wanneer zes keer per uur de volledige lucht wordt gezuiverd via een toestel met een speciale HEPA-filter 90 à 95 procent van de aerosolen verdwijnt. Zo’n filter houdt aerosoldeeltjes tegen - dat zijn deeltjes die kleiner zijn dan 100 micron, of 0,1 millimeter. Het virus - 1.000 keer kleiner dan zo’n deeltje - verspreidt zich via die aerosolen wanneer besmette mensen uitademen, niezen en hoesten en overleeft dan enkele uren. Dus hoe sneller de lucht gezuiverd, hoe kleiner het besmettingsgevaar.”

15 toestellen is 7.500 euro

De eerste vraag die het onderzoek moet beantwoorden is hoeveel toestellen er nodig zijn om één ruimte waar mensen samenkomen van gezuiverde lucht te voorzien. En ook: hoeveel dat kost. “Stel dat we een grote eetzaal als deze vijftien toestellen moeten plaatsen, komt dat neer op een kost van 7.500 euro”, aldus Blocken.

Over de volgende vraag buigt het team van Marc Van Ranst zich: hoeveel besmettingen worden er voorkomen? “Als de resultaten goed zijn, zullen we de overheid vragen om middelen vrij te maken om in alle 807 erkende wzc’s in Vlaanderen zulke systemen te plaatsen, als extra verdedigingsmuur tegen corona-uitbraken. Want het is intussen toch duidelijk dat we nog een aantal jaar rekening met het virus zullen moeten houden”, besluit gedelegeerd bestuurder Johan Staes van VLOZO.