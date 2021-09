Hoera, terug naar kantoor? Hoe grote Belgische bedrijven de terugkeer van hun thuiswerkers zien

Heel soms passen alle stukjes in het universum in elkaar en wordt een droom – waarvan je niet eens wist dat je die had – werkelijkheid. Dat is zo ongeveer wat Michel Stoffel, ‘regulatory affairs vaccines’ bij farmareus GSK, ervoer toen hij midden maart 2020 van de ene dag op de andere van verstokte kantoortijger een voltijdse thuiswerker werd.

Michel Stoffel (GSK): “Vroeger werkte ik hooguit een dag per jaar thuis. Maar nu blijkt dit voor mij de ideale situatie. Ik onderhoud de contacten met de internationale geneesmiddelenagentschappen, mijn job bestaat voor een heel erg groot deel uit tele- en videoconferences. Dat was op ons landschapskantoor altijd een gedoe. Pas toen ik thuis altijd op mijn plek kon blijven zitten, heb ik gemerkt hoeveel stress het gaf om telkens een rustige plek te moeten zoeken.”

Stoffel kan opgelucht ademhalen. Hoewel het licht voor kantoorwerk met goedkeuring van het Overlegcomité sinds 1 september weer op groen staat, hebben lang niet alle bedrijven daar onmiddellijk gehoor aan gegeven. Dat is een van de opvallende conclusies uit een rondvraag bij zeventien van de grootste werkgevers van het land en gesprekken met een aantal van hun vele duizenden werknemers.

Van overheidsbedrijven als VRT en De Lijn over internationale giganten als Electrabel, Securitas en Coca-Cola tot de Belgische luierfabrikant Ontex. Allemaal legden ze op tafel hoe ze voorheen tegen thuiswerk aankeken, wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen achttien maanden en hoezeer dat hun werkwijze – al dan niet definitief – beïnvloed heeft. GSK bijvoorbeeld kijkt liever nog even de kat uit de boom en laat zijn werknemers voorlopig nog maximaal thuiswerken. Ook bij de FOD Financiën doen ze dat. “Wij hebben werknemers uit de drie regio’s van het land. We willen iedereen gelijk behandelen en dus hanteren we de strengste normen: momenteel zijn dat die van het Brussels Gewest.”

Ook een belangrijke reden voor die terughoudendheid: het gros van de bedrijven gunt zichzelf nog even de tijd om een goede nieuwe regeling op poten te zetten, omdat ze hebben ervaren dat thuiswerk gewoonweg wel wérkt.

Weerstand tegen thuiswerk

Marc Buelens (professor emeritus organisatie­psychologie Vlerick Hogeschool): “En dat heel wat hypothetische ramptoestanden zich niet hebben voorgedaan. Veel bedrijfsleiders hadden toch nog een erg paternalistische kijk. De achterdocht regeerde nog veel. Maar kijk: de productiviteit is niet gedaald, integendeel.”

Bob Vermeir (hoofd communicatie, VRT): “Er is van thuis zoveel meer mogelijk dan we vooraf gedacht hadden. Teams (een toepassing voor videoconferences, red.) gebruikten we vroeger zelden, nu is het een verlengstuk van jezelf geworden. Tijdens de eerste lockdown zijn er radiouitzendingen van thuis gemaakt. De eindregie van Ketnet is volledig van thuis gedaan. Dat zou vroeger ondenkbaar geweest zijn, maar het kan dus gewoon. Ook functies die onlosmakelijk met de werkvloer verbonden waren, zoals monteurs, bleken met een goed uitgeruste laptop zonder hun montagecel te kunnen.”

Vincent Van Oevelen (people & culture director, Coca-Cola Europacific Partners): “Mensen zijn gewoon het bedrijf blijven runnen van aan hun keukentafel. Ik geloof echt dat we met corona in een deeltjesversneller zijn gestapt, en tien jaar vooruit zijn gesprongen in de omgang met werk.”

Luc Sels (rector, KU Leuven): “Voor mij was het wel een leerproces, geef ik toe. In het begin van de pandemie kwam er zoveel op ons af en moesten we zulke grote beslissingen nemen, we leefden toen nog in de overtuiging dat dat alleen fysiek kon. Dus ik ben in de eerste lockdown nog halve dagen op het rectoraat geweest om fysiek, maar veilig uiteraard, te vergaderen. Pas later hebben we doorgekregen hoeveel er echt online kan. En is me opgevallen hoeveel nodeloze verplaatsingen wij doen. Daar let ik nu serieus op.”

Caro D’hoe (FOD Financiën): ‘Het moet de moeite waard zijn om naar kantoor te komen. Er moet een doel zijn.’ Beeld JORIS CASAER

Voor het ene bedrijf was de leercurve nog veel steiler dan voor het andere. Bij Colruyt Group bijvoorbeeld was er voor de coronacrisis bijvoorbeeld totaal geen sprake van thuiswerk. Hoogstens konden kantoormedewerkers - een absolute minderheid op de payroll van de retailer - inloggen in een regionaal kantoor in plaats van op het hoofdkantoor in Halle.

Bij ArcelorMittal kon het al wel, maar in zeer beperkte mate. “Aanvankelijk was er zowel bij de leidinggevenden als bij de medewerkers zelf enige weerstand inzake thuiswerk. Gaandeweg is het vertrouwen, beiderzijds, gegroeid en is deze weerstand weggeëbd”, zegt hr-verantwoordelijke Kristel Neerinckx.

Maar ook bij de overheid, waar thuiswerk volgens een Koninklijk Besluit “noch een recht, noch een plicht” is, was thuiswerk een grotendeels onbekende en daardoor ook onbeminde vriend. Toch staat in datzelfde KB dat het wel degelijk kan, zolang de werknemer op jaarbasis maximaal 60 procent thuiswerkt. Dat KB leidde het afgelopen anderhalf jaar overigens tot een hallucinante situatie.

Caro D’hoe (teamleader human resources, FOD Financiën): “De default-optie was en is: je werkt op kantoor. Wilden we thuiswerken, dan kon dat wel, maar dan moest je dat vooraf aanvragen. Dat is tijdens corona niet veranderd. Iedereen moest thuis werken, maar dat moest voor iedere thuis gewerkte werkdag nog steeds aangevraagd worden en goedgekeurd door de leidinggevende.”

Sophie van Riel (human resources, De Lijn): “Bij De Lijn mochten we vroeger ook al wel thuiswerken, maar ik deed het nooit. Ik zag er de meerwaarde niet van in. Het was voor mij serieus aanpassen in de eerste lockdown. Door mijn functie had ik het ook razend druk, ik was een soort coronahotspot ineens. Mijn telefoon stond niet meer stil en doordat je constant thuis was, kon je ook niet meer weglopen van je werk. Ik vond het in het begin heel moeilijk om een werk-privébalans te vinden. Ik miste mijn collega’s ook. Maar na verloop van tijd ben ik de voordelen wel gaan inzien. Nu ben ik een bekeerling. Er zijn veel voordelen ook, onder meer voor mijn sociale leven.”

Katrien De Geest (shopper marketing, Coca-Cola Europacific Partners): “Je moet wel je privéleven bewaken. Ik besloot bijvoorbeeld om in mijn kalender telkens mijn middag te blokkeren, niemand kon dat inplannen. Ik had ook het geluk dat ik een apart bureau had, bij goed weer heb ik zelfs buiten gezeten. Dat was zalig.”

Beeld JORIS CASAER

Stoffel (GSK): “Vroeger vertrok ik om 7 uur om om 8 uur te kunnen beginnen. Sinds de pandemie vertrek ik om 7 uur voor een fietstocht en zit ik om 8 uur achter mijn scherm. Ik heb de reistijd vervangen door sporttijd. Thuiswerken is comfortabeler, het is ecologischer, ik voel me gezonder en ben altijd thuis voor de postbode om pakjes in ontvangst te nemen.”

Filip Raes (professor klinische psychologie, KU Leuven): “Onlangs ben ik nog eens een paar keer naar Leuven gemoeten, toen heb ik meteen beseft hoe stresserend dat pendelen telkens is – ik woon in Kapellen. Van deur tot deur is dat twee uur enkele reis. Vroeger vond ik zeker die heenrit helemaal niet zo problematisch, ik kon wetenschappelijk werk lezen, werken van studenten corrigeren. Maar goed, de romantiek is alweer weg. Ik heb twee keer de trein genomen, één keer werd hij afgeschaft en de tweede keer was er vertraging. De NMBS post-corona is dus nog precies die van pre-corona (lacht). En sowieso: zelfs rustige treinritten wegen niet op tegen het comfort van je kinderen naar school kunnen brengen en geen halsbrekende toeren te moeten uithalen om ze op hun hobby’s te krijgen.”

Sels (KU Leuven): “Wat me ook is opgevallen sinds we gewoon zijn om online te vergaderen: vergaderingen lopen veel minder uit. Staat een onlinevergadering voor een uur ingeboekt, dan duurt die – ik heb geen idee hoe we het doen – een uur.”

Buelens (Vlerick Hogeschool): “Fysiek gebeuren er zoveel randtaferelen: een mopje, een knipoog, een poging tot verleiding. Wat doen we allemaal niet als we met mensen samenzijn?”

Sven Marinus (CEO, Sodexo): “De tools zelf hebben ook een evolutie ondergaan, je ziet daar nieuwigheden in komen. Zo lieten we bij de laatste presentatie personeelsleden live stemmen.

Meteen erna konden we zien hoe ze erover dachten, en dat weergeven in de presentatie. Vroeger zouden we daar niet aan gedacht hebben.”

Sels (KU Leuven): “Wat geen pleidooi is om alles online te blijven doen, trouwens. Ik kom net terug van onze eerste fysieke vergadering met de vijf rectoren sinds heel erg lang, en dan merk je toch hoe belangrijk smalltalk is. Tijdens die intermezzo’s komt toch veel duidelijker tot uiting wat ieders standpunt nu precies is. Een mix van de twee vergadervormen behouden, vind ik dan ook aangewezen.”

Mentale gezondheid

Daar haalt Sels een belangrijk punt aan. Want niet alleen hebben fysieke contacten ook hun praktische voordelen, ze zijn meer dan ooit essentieel gebleken voor onze gezondheid. Iets wat we, sinds de eerste lockdown onze sociale levens bruusk on hold zette, allemaal aan den lijve ondervonden hebben.

Het mag dan ook niet verbazen dat uit onderzoek van preventiedienst IDEWE blijkt dat werknemers met een flexibele werkregeling, waarin ze de tijd en plaats van hun werk kunnen bepalen, een lager risico op een burn-out lopen en meer plezier in het werk ervaren. Recent onderzoek van preventiedienst Mensura toont aan dat werkgevers vorige zomer een kwart meer aanvragen kregen van werknemers voor psychologische ondersteuning dan de zomer ervoor.

Sarah Hendrickx (eventmedewerker, Port of Antwerp): “Ik woon op een klein appartement. Met mijn laptop verhuisde ik dan tussen de keukentafel en de zetel. Ik heb toch moeten leren om mijn werk ook af te sluiten. En soms voelde ik me wat eenzaam, dus ging ik af en toe bij mijn mama werken.”

Bob Vermeir (VRT): “Ik ken naaste collega’s die letterlijk ontbijten op dezelfde stoel waarop ze een hele dag werken, vervolgens de aardappelen schillen en avondeten. Soms ook nog eens met een partner de hele dag op een stoel recht tegenover jou. Dat is niet gezond, natuurlijk. Het praktische begon na een tijd ook te wegen. Zelfs voor de kleinste vraag of mededeling moet je bijna een afspraak inplannen, want je weet nooit op welk moment de ander beschikbaar is.”

Michel Stoffel (GSK): ‘Thuiswerken is ecologischer, comfortabeler en ik kan vaker sporten.’ Beeld JORIS CASAER

Het is de ervaring van alle bedrijven. En de kantoorwerker onder u, of u nu voor een kleine kmo dan wel multinational aan de slag bent, weet ongetwijfeld welk antwoord de personeelsdienst van uw firma daarvoor paraat had. Een stortvloed aan videocalls in plaats van telefoons of mailtjes, kwestie van “elkaar op zijn minst toch te zien”. Een intranet vol met tips om om te gaan met stress en emoties, En uiteraard - gruwelt u gerust mee bij de herinnering – het e-aperitief. Al zijn er ook bedrijven die nog een stapje verder gingen.

De Geest (Coca-Cola): “Bij ons werd er op vrijdagavond al eens een quiz georganiseerd waarbij de kinderen zelfs werden uitgenodigd. We hadden yogasessies met alle gezinnen. Met ons team hebben we een bepaald moment beslist om alle calls al wandelend te doen, wat toch een verschil maakte. Je wordt erg creatief.”

Stoffel (GSK): “Op maandagochtend drinken we samen online een koffie en kletsen we wat over onze weekends. Het is niet hetzelfde, maar voor mij werkt het wel.”

Voor wie niet thuis kon werken klinkt bovenstaande als een luxeprobleem. Slechts 45 procent van de Belgische werknemers kon tijdens de pandemie thuiswerken en voor de anderen betekende dat zelfs veelal dat ze dagelijks de confrontatie met andere mensen – en potentieel het virus dus – moesten aangaan. Denk maar aan het zorgpersoneel in de eerste plaats, maar ook aan supermarktpersoneel, fabrieksarbeiders, treinpersoneel, bus- en trambestuurders, bewakers, installateurs van uw elektriciteit of internet, enzovoort.

Mario Santy (expert ‘het nieuwe werken’, advieskantoor BDO): “Zo krijg je natuurlijk een spanningsveld. Bij bouwbedrijven hoorden we dat ook: ‘Die van het bureau zijn er nooit’. Bij de haven van Antwerpen hetzelfde. Dan moet je met die werknemers in gesprek gaan en kijken wat zij verwachten.”

Barbara Blomme (communicatiemanager, Volvo Cars Gent): “Uiteraard willen we dat het bedrijf mee evolueert en thuiswerk aanbieden. Maar bij ons is dat slechts voor een beperkt aantal werknemers mogelijk: van de 6.500 werknemers kunnen er slechts zo’n 340 telewerken, dat is vijf procent. We willen dus ook aandacht hebben voor al die andere werknemers, die in volle coronatijden naar de fabriek bleven komen en die hebben rechtgehouden. Thuiswerken is voor hen geen optie. Wij zijn en blijven in de eerste plaats een productiesite en gaan dus niet all the way met telewerk.”

Hoe vaak nog naar kantoor?

Wie nu denkt: handig, die problemen zijn met de terugkeer naar het leven van voor hét virus dan ook weer van de baan, kan niet verkeerder zijn. Al is het bij een enkel bedrijf zoals Colruyt Group nog niet duidelijk of thuiswerk na januari 2022 nog wel kan. Het bedrijf boven onder meer supermarktketen Colruyt en speelgoedwinkel Dreamland onderhandelt nog met de sociale partners over een nieuw werkkader.

Het gros van de ondervraagde bedrijven is er wel al uit: zij zullen sowieso luisteren naar de bekommernis van de werknemers om niet helemaal naar de pre-coronasituatie terug te keren. Uit een studie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE bij 1.299 werknemers en beleidsmakers, blijkt dat 54 procent van de werknemers aangeeft dat ze liefst twee à drie dagen thuis zouden blijven werken. Exact 5 procent zou liefst altijd thuis willen blijven werken, 16 procent zou erg gelukkig zijn met drie à vier dagen thuiswerk. Daartegenover staat 11 procent dat liever volledig terug naar kantoor keert en 13 procent die prima zouden kunnen leven met één dag home office per week.

Beeld JORIS CASAER

Maar, hoe snel de switch in maart vorig jaar gemaakt werd naar voltijds thuis, zoveel complexer is de terugkeer naar wat vroeger nochtans de evidentie zelve was. Het is zoals met de lockdown zelf: de invoering kreeg je gevat op één A4'tje. De exitstrategie behoefde een draaiboek waar nog steeds hoofdstukken aan toegevoegd worden en andere uit weggegooid.

En dan zijn de mondmaskers die quasi overal toch nog een must blijven zodra je je verplaatst, de plexischermen die hier en daar nog blijven staan en de maximumcapaciteit aan beschikbare bureaus die soms nog blijft gelden, echt de minste van de organisatorische besognes van de werkgevers.

Sven Marinus (CEO, Sodexo): “Vroeger was iedereen op kantoor. Dat was heel overzichtelijk. Toen iedereen thuiswerkte was dat ook zo. Nu merken we toch dat het echt zoeken is.”

Sels (KU Leuven): “Wij hebben in onze CAO structureel telewerk laten verankeren. We streven naar een goede combi in de toekomst. De helft van de tijd mag een werknemer vanaf 1 oktober nog thuiswerken. Meer naar kantoor komen mag natuurlijk ook, maar we verwachten hen er toch minstens de helft van de tijd.”

Buelens (Vlerick Hogeschool): “Ik zou aanwezigheid op kantoor wel op vaste momenten verplichten. Bijvoorbeeld één maal per week twee uur allemaal samen op kantoor en echt praten met elkaar, in plaats van de ene technische meeting na de andere, liefst gevolgd door een borrel. Die momenten moeten heilig zijn.”

Santy (BDO): “De voorbije weken gebeurde het vaak dat mensen naar kantoor gingen en daar dan quasi alleen zaten. Dat is ook niet de bedoeling. Als je dat niet per team organiseert, heeft het weinig zin.”

Buelens (Vlerick Hogeschool): “Hybride meetings, dat zie ik ook niet goed werken. Als je drie mensen naast elkaar hebt die zitten te lachen en knipogen - vooral als er chefs bij zijn – en de rest zit thuis, dan voelen die zich onmiddellijk uitgesloten.”

Marinus (Sodexo): “We gaan nu een heel interessante periode in. Het wordt voortdurend testen en bijleren. Het biedt kansen om na te denken over hoe je samenwerkt op de meest efficiënte manier, hoe we met elkaar willen omgaan. Vroeger was daar veel minder aandacht voor.”

Luc Sels (KU Leuven): ‘Sinds we onze vergaderingen online houden, lopen die veel minder uit. Een uur op de planning is dan ook echt een uur.’ Beeld JORIS CASAER

D’hoe (FOD Financiën): “Het zal een puzzel worden, zeker wanneer je wil dat iedereen weer gráág komt. Het is sowieso mijn bedoeling dat mijn team enkel naar kantoor moet komen voor de teammomenten, overlegmomenten en de brainstorms. Dingen die perfect thuis kunnen, kunnen ze van thuis blijven doen. Het moet ook de moeite waard zijn om te komen. Er moet een doel zijn. Naar kantoor komen zal in de toekomst dus voornamelijk in functie staan van sociale contacten, denk ik. (lacht) Dat wordt ook nog een uitdaging, om effectief werk gedaan te krijgen als je op kantoor bent en niet enkel die gemiste kletstijd aan het koffiezetapparaat in te halen.”

De Geest (Coca-Cola): “Fiftyfifty is een ideale combinatie: je werkt thuis goed door - af en toe in de joggingbroek achter de pc is ook fijn - en op kantoor ga je echt om samen te zitten.

Omdat het kantoor heel ruim is en alles heel veilig gemaakt is, is het veel makkelijker om te gaan. Ik ben heel enthousiast voor de terugkeer.”

Raes (KU Leuven): “Ik geef het toe, ik ervaar best wel wat re-entry anxiety. Niet dat ik bang ben van het virus, al gaat het wel weer wennen zijn om tussen zoveel mensen te zijn. Ik merk dat ik heel snel overprikkeld raak. Maar wat me vooral zorgen baart, is hoe we ons gezinsleven weer gaan organiseren wanneer we niet meer allebei van thuis werken. Dat was toch echt heel wat eenvoudiger.”

Van Riel (De Lijn): “ Ik ben hypersociaal en zou in se niet liever hebben dan dat we ons aan geen maatregelen meer moeten houden, alleen is dat de realiteit niet. Ik ben er mentaal ook nog niet klaar voor om de sluizen weer helemaal open te zetten. Ik ben een steenbok, ik neem berekende risico’s. (lacht) Ik ga wel op reis, maar festivals en dansen op trouwfeesten zoals vrienden van mij doen, dat zie ik eerlijk waar nog niet zitten.”

De nieuwe werkvloer

Buelens (Vlerick Hogeschool): “Als werkgever zou ik diep respect hebben voor mensen die zeggen: ik blijf voorzichtig, dus ik ga voorlopig niet op reis, niet op restaurant, en dus ook niet naar kantoor. In zulke zaken moet je het menselijk oordeel toelaten.”

Santy (BDO): “Door hybride te werken heb je trouwens een derde minder nodig aan oppervlakte, wat ervoor zorgt dat je mooiere kantoren hebt. Denk aan werkcafés, brainstormkamers. Meer inzetten op informele contacten. Dat zie je bij de nieuwe kantoorgebouwen van Apple en Google: daar heb je tuinen waar mensen elkaar kruisen, zodat je ontmoetingen stimuleert en spontaan samen iets kan drinken.”

Iets waar een aantal bedrijven wel degelijk al mee bezig is. AB Inbev heeft corona aangegrepen om zijn hoofdkantoor in Leuven al aan te passen naar een mix van stille ruimtes, hybride ruimtes waar mensen samenwerken en voldoende kleine en grote vergaderruimtes. Ook de fitnessruimte werd helemaal vernieuwd. Er is zelfs een mindfulnessruimte waar je zowel fitness als yoga kan doen. Bij Coca-Cola werd eveneens al ingegrepen. Niemand heeft er op kantoor nog een apart bureau. In plaats daarvan zijn er coworkingspaces gecreëerd, met zeteltjes en tafeltjes naast de klassieke bureaus.

Proximus wil zijn kantoren aan het Brusselse Noordstation omvormen tot “een inspirerende digitale campus”, tegen 2026 wordt er de helft minder kantoorruimte voorzien. Net zoals bij de VRT, overigens. Het nieuwe gebouw dat binnen dit en vijf jaar aan de Reyerslaan moet verrijzen, zal in oppervlakte amper de helft zijn van de mastodont waar de openbare omroep vandaag in huist. “Dat is deels omdat er van uitgegaan wordt dat thuiswerken een blijver is, omdat flexplekken de norm zullen worden, maar ook omdat veel activiteiten veel minder plaats en mankracht vereisen dan jaren geleden. Een regiekamer past door de technologische vooruitgang op een veel kleinere oppervlakte en er zitten veel minder mensen in”, legt Bob Vermeir uit.

Sophie Van Riel (De Lijn): ‘Wij mochten vroeger wel thuiswerken, maar ik deed het nooit. Nu ben ik de meerwaarde gaan inzien, noem me een bekeerling.’ Beeld JORIS CASAER

Hoe lastig het ook is, als werkgever én werknemer pas je je maar best snel mee aan, denkt thuiswerkexpert Mario Santy. “Als je meer dan twee dagen thuiswerkt, bestaat de kans dat je minder opportuniteiten krijgt op de werkvloer. Die informele babbels vallen weg. Dan heb je risico dat je carrièrekansen iets verminderen.”

Maar de grootste valkuil ziet hij vooral aan werk­geverszijde. “In bedrijven waar het topmanagement moeilijk doet en een volledige terugkeer naar de vloer eist, zal de basis zich roeren. De nieuwe generatie werknemers zijn vaak werkende ouders, die belang hechten aan flexibiliteit. Als werkgever moet je daar rekening mee houden. Het nieuwe beleid mag niet top-down doorgeduwd worden, het moet in overleg bepaald en bijgestuurd worden.”

Buelens (Vlerick Hogeschool): “Goed geleide bedrijven gaan weten hoe ze dat moeten aanpakken. Bedrijven die zichzelf achternalopen en eigenwijs zijn, gaan ook meer moeilijkheden krijgen om talenten aan te trekken. Millennials verwachten dat ook: flexibiliteit, een luisterend oor: een manager die begrijpt dat je wil thuiswerken als je kind ziek is.”

Hendrickx (Port of Antwerp): “Dat je op kantoor kunt blijven werken, maar ook van thuis uit iets kunt doen als dat beter uitkomt: ik denk dat ik daar moeilijk nog vanaf zou kunnen stappen. Ik zit hier dus wel op mijn plek. Mocht ik ooit van werk veranderen, is diezelfde flexibiliteit echt wel een must.”