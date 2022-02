Hoera, telewerkers ‘mogen’ weer vaker naar kantoor. ‘Het gaat toch ‘pieken’’

Vanaf vandaag lonkt voor heel wat telewerkers opnieuw de vrijheid. Dan mogen ze weer wat vaker naar kantoor. Al voelt dat voor velen nogal dubbel. Want hoe doe je dat weer, naar kantoor gaan? En hoe ga je om met de drukte?

“Het gaat toch pieken hoor.” Birger Vermeer (36), logistiek medewerker bij een groot Gents bedrijf, zegt het met enige schroom. Want ongeveer twee jaar geleden was hij een van degenen die moord en brand schreeuwden omdat ze van de ene op de andere dag verplicht ‘thuisgezet’ werden. Samen met twee jonge kindjes nog wel.

Maar nu het niet meer hoeft om quasi volledig van thuis te werken, zou Vermeer opnieuw moord en brand willen schreeuwen. “We hebben ons de afgelopen jaren thuis uiteindelijk gesetteld in de situatie en vooral ook de voordelen van het thuis zijn ondervonden”, klinkt het. “’s Ochtends niet meer hoeven rennen om een trein te halen, is nog zo slecht niet. En onze kindjes vinden het geweldig om elke dag rond 18 uur met het hele gezin samen te kunnen eten. Voordien was dat niet altijd het geval.”

Het voelt dus heel erg dubbel, meent Vermeer, die naar eigen zeggen lang niet zeker is of hij wel terug wil naar kantoor. Hij is ook niet de enige. Uit een peiling van consultant Advanced Workplace Associates (AWA) blijkt dat slechts 3 procent van het kantoorpersoneel over de hele wereld opnieuw fulltime naar kantoor wil. En dichter bij huis gaf in een bevraging door Tempo Team en de KU Leuven 8,4 procent van de telewerkers aan helemaal niet meer terug te willen naar kantoor. Redenen? Het wegvallen van de pendeltijd en een betere combinatie van werk en gezin.

Dat we eerst, zoals Vermeer, schrik hadden voor dat telewerken en nu niet bepaald staan te springen om gewoon terug te keren, is opvallend maar begrijpelijk, meent professor bedrijfspsychologie Bart Wille (UGent). “Het toont volgens mij vooral aan dat mensen tijd nodig hebben om met zo’n veranderingen om te gaan. We weten uit onderzoek dat telewerken iets was dat we hebben moeten leren. We hebben er ons op moeten organiseren. En nu we het goed kunnen, zullen we weer moeten leren om opnieuw op kantoor te werken.”

En dan kan het helpen om te benadrukken dat ook op kantoor werken veel voordelen heeft. Studies tonen aan dat mensen niet alleen werken om een inkomen te hebben, maar dat ons werk ook een groot deel van onze sociale identiteit bepaalt. Met collega’s lief en leed delen aan de koffiemachine is goud waard, meent professor Wille. Zo bouw je informele relaties op en pik je informatie ‘uit de wandelgangen’ op. “Het is overduidelijk dat telewerkers vooral dat gemist hebben: ongedwongen hun collega’s zien”, zegt professor Wille. “Het zijn het soort dingen waar we ons in normale tijden niet altijd van bewust zijn. Het is maar als het wegvalt, dat we merken dat het toch wel zwaar doorweegt.”

Maar op kantoor werken heeft niet alleen sociale voordelen. Ook voor het werk an sich kan het, in bepaalde gevallen, beter zijn om elkaar fysiek te zien. Wille: “Een brainstorm doe je best in levenden lijve. Net als een functioneringsgesprek. Zeker als je in het laatste geval slecht nieuws moet brengen als leidinggevende.”

Hybride werken

Het is al wel vaker gezegd en geschreven: we gaan wellicht niet meer terug naar fulltime op kantoor. Heel wat bedrijven zijn, samen met hun werknemers, op zoek naar een hybride vorm van werken. We zitten namelijk in een tijdperk van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werknemers meer eisen kunnen stellen. En die werknemers hebben de geneugten van het thuiswerk ontdekt.

In de bevraging van AWA gaf een aantal werknemers aan ontslag te zullen nemen als hun bazen hen dwingen volledig terug te keren. “Werkgevers moeten beseffen dat de geest uit de fles is”, zegt Andrew Mawson van het consultancybureau aan Bloomberg. “Werknemers hebben gezien dat flexibiliteit kan werken en werkgevers die niet gevoelig zijn voor de behoeften van hun personeel, zullen daar de gevolgen van ondervinden.”

Op dit moment zijn er nog geen signalen dat bedrijven bij ons massaal van plan zijn om hun werkvolk opnieuw naar de werkvloer te roepen. Volgens professor Wille hebben ook werkgevers hun lesje wel geleerd. “Er is een groeiend bewustzijn dat telewerk, onder gecontroleerde omstandigheden, nuttig kan zijn. Sommige bedrijven hebben in dat telewerk ook een manier gevonden om kosten te besparen. Ze voorzien niet meer voor elke werknemer een bureau maar roepen hen bijvoorbeeld op om er een te delen.”

Maar het wordt dus de eerste tijd wel wat wennen voor wie de afgelopen twee jaar voornamelijk thuis zat en nu weer de stap naar kantoor zet. “Het is heel belangrijk dat werkgevers dat beseffen en iedereen de tijd gunnen”, meent Wille. “Hoe lang die wenfase zal duren, is moeilijk te zeggen. Wennen aan telewerk was zwaar, maar toen had je ook de algemene onzekerheid van een gezondheidscrisis. Werknemers hadden veel ineens te verwerken. Nu is de context beter. Het ziet er naar uit dat het met de pandemie de goeie kant op gaat. Dus denk ik niet dat de terugkeer naar kantoor een even grote fuss zal veroorzaken als het verplichte telewerk destijds.”

De komende weken zal het voor heel wat werknemers vooral puzzelen zijn. En samen met hun werkgever kijken wat er in hun specifieke situatie het best werkt en aanvaardbaar is voor het bedrijf, meent Wille. “En dan zullen we het binnen een aantal weken wel weer gewoon geworden zijn.”