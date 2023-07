Hoera, Europa verbruikt minder energie. Helaas blijkt dit ook slecht nieuws

Sinds de Russische invasie van Oekraïne is het Europees stroom- en gasverbruik aanzienlijk gedaald. Goed nieuws, toch? Niet helemaal. Onderzoek leert dat ons verbruik vooral lager ligt omdat de industrie minder draait.

Het is maar de vraag of we blij moeten zijn met een dalend energieverbruik van de industrie – het fundament onder de Europese economie. Een dalend verbruik kan hier te maken hebben met minder verspilling of met een overstap naar een groene energiebron. Maar het kan evengoed het resultaat zijn van een gedwongen sluiting van een fabriek.

In het jargon: het kan niet alleen om ‘vraagreductie’ gaan, maar ook om ‘vraagdestructie’. En zoals het woord het al aangeeft, om vraagdestructie moeten we niet blij zijn. Integendeel, dan rot ons industrieel weefsel weg.

Recente rapporten van het Internationaal Energieagentschap (IEA) geven de harde cijfers weer. Het toonaangevende instituut stelt zo vast dat het Europese stroomverbruik in 2022 netto met 81 terawattuur (TWh) is gedaald. Ruim twee derde hiervan is afkomstig van de industrie. Voornamelijk bij de zogenaamde energie-intensieve sectoren is de terugval duidelijk: staal (min 10 procent stroomverbruik), papier (min 6 procent) en petrochemie (min 5 procent).

Ook het milde weer en de inspanningen van gezinnen hebben hun invloed gehad op ons totale stroomverbruik in 2022, maar het is hoofdzakelijk de industrie die “vanwege de hoge energieprijzen” voor een historische dip zorgt, luidt het. Bij het dalende Europese gasverbruik is dezelfde trend zichtbaar: het zijn de fabrieken die het verschil maken.

Rebound

Echt zorgwekkend is dat het Internationaal Energieagentschap in 2023 nog geen ‘rebound’ ziet van de industriële energiehonger. Javier Blas, de gereputeerde energiespecialist van het persagentschap Bloomberg, noemt dit op X (de nieuwe naam van Twitter) “behoorlijk brutaal” nieuws dat alle Europese hoofdsteden moet alarmeren.

Mathieu Blondeel, energiespecialist aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sluit zich hierbij aan. “2022 was een uitzonderlijk jaar, met buitengewoon hoge energieprijzen. Maar vandaag zijn de energieprijzen gezakt naar een niveau dat maar iets hoger ligt dan het historische gemiddelde in Europa. Toch zien we nog geen industriële heropleving. Hier lijkt dus zeker niet alleen sprake van vraagreductie door de industrie, maar helaas ook van vraagdestructie.”

Voor Blondeel heeft dit alles te maken met het feit dat de energiecrisis de structurele zwakte van de Europese energiebevoorrading heeft blootgelegd. “Het draait nu vooral om ‘volatiliteit’. In de bestuurskamers van multinationals beseft men nu hoe zwak de Europese bevoorrading staat en dat onze gas- en stroomprijzen op elk moment bokkensprongen kunnen maken. Recent zorgde een probleem in Noorwegen alweer voor zo’n onverwachte sprong.”

Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs schommelt de gasprijs sinds het voorjaar rond 30 euro per megawattuur. Onder meer door problemen met een Noorse exportterminal voor LNG steeg dit begin juni even richting 50 euro per megawattuur.

Keuze

Wanneer industriële reuzen zoals BASF vandaag moeten beslissen waar ze hun miljarden best investeren – in Europa, de Verenigde Staten of Azië – zijn de Europese energieproblemen een belangrijke reden om hier weg te blijven.

Blondeel: “In Azië is de bevoorrading klassiek verzekerd via contracten op lange termijn. Japan is daar kampioen in en ook China begint nu meer deals te sluiten met Amerikaanse leveranciers. In de Verenigde Staten weet je dat er energie in overvloed is en dat de prijzen stabiel laag zijn. Dat is aantrekkelijk. Het is trouwens precies om deze reden dat Duitsland zo lang een industrieel walhalla was in Europa, met behulp van de massale import van goedkoop Russisch gas.”

Het Internationaal Energieagentschap schrijft in zijn recente rapporten over de stroom- en gasmarkt dat het “concurrentievermogen van de Europese energie-intensieve industrie onder druk staat door de hoge energieprijzen”.

Het instituut voegt hier een deprimerend lijstje aan toe van bedrijven die hun activiteiten hebben teruggeschroefd sinds 2022. Zo heeft BASF aangekondigd dat het 2.600 jobs schrapt in Europa. Volkswagen heeft plannen voor een autofabriek in Oost-Europa gepauzeerd en kijkt nu naar Canada. Hetzelfde verhaal bij de Duitse papierfabrikant Varel: plannen voor een uitbreiding van de productie zijn er in de prullenmand beland. Bij aluminiumbedrijven Talum en Slovalco hebben tijdelijke verlagingen van hun activiteit in Europa zich vertaald in een definitieve exit.

Import

Voor de petrochemie zorgt dit alles er volgens handelskoepel Cefic voor dat het Europese continent nu voor het eerst afhankelijk is van import van chemicaliën om aan de vraag te voldoen. In België waarschuwen de belangengroepen Febeliec en Essenscia al langer voor een kostenhandicap waardoor ons land “zichzelf uit de markt prijst”.

Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) toont zich al een poos bezorgd om de slagkracht van de eigen industrie. “Het thema competitiviteit moet veel hoger op de politieke agenda”, zei De Croo in januari in De Morgen. Ook al omdat concurrenten zoals de Verenigde Staten en Japan uitpakken met grote steunpakketten voor de (groene) industrie.

Blondeel: “Op termijn is er maar één oplossing: onze economische kwetsbaarheid vanwege onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland verlagen door versneld te vergroenen. Dat is de weg vooruit.”