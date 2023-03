Hoelang kan Oekraïne Bachmoet nog verdedigen? ‘Het land verliest er zijn beste troepen’

De gevechten bij Bachmoet zijn voor de Russen uitgedraaid op een ‘vleesmolen’, waarbij hun troepen in open terrein worden neergemaaid. Maar hoelang kunnen de vrijwel omsingelde Oekraïners de stad nog houden? ‘Ik vrees dat ze hun hand wat overspelen.’

“The battered bastards of Bastogne”, zo noemden de Amerikaanse kranten de parachutisten van de 101ste luchtlandingsdivisie. Tijdens Hitlers Ardennenoffensief wisten ze Bastenaken te behouden, toen het Duitse leger hen helemaal had omsingeld. De Amerikaanse para’s hielden de ene na de andere aanvalsgolf tegen, ook al kwamen ze wapens en munitie tekort.

Kijken we vandaag naar Bachmoet, dan zitten de Oekraïense verdedigers er in een gelijkaardige situatie. De Russen hebben de stad nagenoeg omklemd, houden de enige toegangsweg constant onder vuur en proberen de Oekraïense troepen te verdrijven. Je kan ze dus, naar analogie met de Tweede Wereldoorlog, ‘The battered bastards of Bakhmut’ noemen.

De Oekraïense verdedigers krijgen nu ook heel wat lof. Op de radio klinkt zelfs een lied dat speciaal voor hen is geschreven. Maar door hun benaderde positie zijn ze ook gehavend (battered). Gewonden kunnen nauwelijks nog weg en nieuwe voorraden geraken niet meer tot bij hen.

Volgens oud-kolonel en defensie-expert Roger Housen is het moeilijk te voorspellen hoelang de Oekraïeners Bachmoet nog kunnen verdedigen. “De vraag is hoe groot de voorraden zijn die de soldaten de voorbije maanden in de stad hebben aangelegd”, zegt Housen. “Het is mogelijk dat de Oekraïners het nog enkele weken uithouden. Maar het kan ook op een paar dagen al gedaan zijn.”

Vleesmolen

Al negen maanden duurt de slag om Bachmoet. Hoewel het Russische leger het omliggende gebied controleert en de Wagner-huurlingen het oosten van de stad in handen hebben, wordt nu gesproken van een echte vleesmolen, waar de Russen in vastzitten. De Oekraïense soldaten zijn in het westen ingegraven in loopgrachten achter de rivier Bachmutovka. Daarachter staan tanks opgesteld en hebben de Oekraïense versterkte stellingen ingericht in gebouwen.

De Russen die op hun posities afstormen, belanden automatisch in een ‘kill zone’. “Ten oosten van die rivier is er niets van bebouwing”, zegt Housen. “De Russen laten hun soldaten dus over open veld in de richting van de Oekraïense stellingen lopen. Zij hebben niks om dekking achter te zoeken. Dan is het gewoon prijsschieten voor de Oekraïners.”

Beeld AFP

De Russen behoren in dit geval vooral tot de Wagner-groep. Die stuurt zijn slecht opgeleide troepen, voornamelijk ex-gedetineerden, vooruit, waarna ze massaal door de Oekraïense verdedigers worden neergemaaid. Dat is de erg grimmige realiteit achter de militaire statistieken.

De Oekraïners beweren dat ze zeven Russische soldaten ombrengen voor elke Oekraïense militair die in Bachmoet sneuvelt. Volgens de NAVO ligt die verhouding een beetje lager en zou het gaan over vijf Russen voor één Oekraïner. Hoe dan ook is het duidelijk dat de Russische verliezen hoog oplopen. Volgens Oekraïne zijn er in 24 uur tijd 221 Russen gedood en meer dan 300 gewond geraakt.

Die hoge tol aan Russische levens is volgens analisten de belangrijkste reden waarom de Oekraïners hun verzet in de stad zo hardnekkig volhouden. Als de Oekraïners Bachmoet uiteindelijk opgeven, dan is de vijand verzwakt, omdat de Russen er heel veel mannen hebben verloren. Maar volgens Housen is die voorstelling van de feiten niet helemaal correct.

Paradoxaal genoeg geeft Bachmoet het Russische leger tijd om uit te rusten, terwijl de Oekraïeners volop slag leveren. “Als hoge verliezen dus echt het doel zijn, dan denk ik dat de Oekraïners iets over het hoofd zien”, zegt Housen. “De reguliere troepen van het Russisch leger worden nauwelijks ingezet.”

Terwijl de Wagner-huurlingen zichzelf slachtofferen voor de Oekraïense posities, komt het Russische leger er bijna niet in actie. Dat geeft de Russische militairen tijd om zich te versterken door nieuwe wapens en ander materiaal aan te brengen.

Woede

Die strategie voedt nu ook de woede van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin tegenover het Kremlin. Eerder nam hij het woord “verraad” al openlijk in de mond. Zijn ex-gedetineerden raken nu stilaan op. Steeds meer moet hij ook zijn keurtroepen in de strijd gooien. Door de zware verliezen heeft Wagner zelfs even de pauzeknop ingedrukt en voert het geen grote aanvallen meer uit.

Het staat buiten kijf dat het Oekraïense verzet in Bachmoet erg zwaar weegt op het moreel van de Russen, maar de verdediging van Bachmoet draait om meer dan psychologie. Analisten oordeelden tot nog toe dat de stad weinig strategisch belang had, volgens Housen moet dat genuanceerd worden.

“Ik denk dat we ons er de voorbije maanden een beetje op miskeken hebben”, zegt Housen. “De stad wordt niet voor niets de ‘poort tot de Donbas’ genoemd. Als de Oekraïners ze nu verliezen, dan moeten ze die later weer innemen als ze naar Donetsk willen oprukken. Wie het gebied rond Bachmoet controleert, beheerst de toegangswegen.”

Dat verklaart dus ook waarom de Oekraïners er hun beste troepen voor willen inzetten. Maar zij delen dus in de klappen. Rusland claimt ondertussen dat het in de voorbije 24 uur 210 Oekraïense soldaten heeft gedood in de hele Donetsk-regio.

Anders dan voor de Russen is het voor hen moeilijker om de rangen weer aan te vullen. “Dat is inderdaad mijn grootste zorg”, zegt Housen. “Zij verliezen in Bachmoet hun meest geharde soldaten, terwijl de Russen vooral ex-gedetineerden kwijt zijn. Ik vrees dat de Oekraïners hun hand een beetje overspelen.”