Hoedje af: prins Philip (96) met pensioen na meer dan 22.000 publieke optredens

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, gaat met pensioen. Vandaag woonde hij nog een parade bij van de koninklijke marine en dat was zijn allerlaatste publieke solo-optreden. In totaal kwam hij 22.219 keer in actie.

Buckingham Palace berekende dat de hertog van Edinburgh als echtgenoot van koningin Elizabeth 637 buitenlandse soloreizen heeft gemaakt, naar 143 landen en gebieden. De officiële reizen met zijn vrouw zijn niet meegeteld. Ook hield Philip 5496 toespraken, werkte hij mee aan veertien boeken en was beschermheer van 785 organisaties.



Eerder dit jaar liet het paleis weten dat Philip met pensioen gaat en nu is het dus zover. "Ik kan niet meer op mijn benen staan", grapte hij na de aankondiging. Uitzonderlijk zal Philip zijn vrouw, die ook al 91 is, nog wel vergezellen en ook bij familiegebeurtenissen zal hij zijn opwachting maken. Dit najaar bijvoorbeeld zijn Elizabeth en Philip zeventig jaar getrouwd. De Queen zelf heeft nog geen plannen om het rustiger aan te doen. ©AFP