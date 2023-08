Hoe Zelensky de oorlog naar Rusland probeert te brengen zonder daarbij het Westen mee te sleuren

Na de daden volgden de woorden: Oekraïens president Volodymyr Zelensky zegt dat de oorlog weldra ook op Russisch grondgebied uitgevochten wordt. De keuze van wapens om dat dreigement kracht bij te zetten, is opvallend. ‘Oekraïne steekt een koevoet in de barstjes die het ziet in het pantser rond Poetin.’

“Geleidelijk aan keert de oorlog terug naar het Russische grondgebied”, zo liet de Oekraïense president zich afgelopen weekend ontvallen in de marge van een bezoek aan een stad in het westen van zijn land. Zelensky omschreef dat als “een natuurlijk en totaal rechtvaardig proces”.

Dat het geen loze woorden waren, had een drone-aanval vorige week al bewezen. Ook afgelopen weekend was het van dat. Tot driemaal toe haalde de Russische luchtafweer raketten of drones uit de lucht in de buurt van of boven Moskou. Uit beelden en foto’s die circuleerden op sociale media bleek dat daarbij in de nacht van zaterdag op zondag twee flatgebouwen in de hoofdstad beschadigd raakten. Dichter bij het front, in de buurt van Rostov, haalde Rusland nog een raket neer.

Puin in de zakenwijk van Moskou na een drone-aanval in de nacht van zaterdag op zondag. Beeld Photo News

Ook al legde Zelensky zelf geen link met de drone-aanvallen, zijn uitspraken van zondag zijn best opvallend. Traditioneel onthoudt het Oekraïense regime zich immers van elke commentaar op aanvallen op Russisch grondgebied - waardoor het telkens gissen blijft naar wie achter die aanvallen zit. Volgens Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel bij de Nederlandse luchtmacht en huidig defensie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies, kan het bijvoorbeeld evengoed dat de Russische overheid achter de explosies zit, om de eigen bevolking te overtuigen van de noodzaak van een massale mobilisatie. Of zijn ze het werk van pro-Oekraïense Russische verzetsgroepen.

Al lijken de aanvallen van afgelopen week wel degelijk het werk van de Oekraïense overheid. Oekraïense topambtenaren gaven intussen aan de Amerikaanse krant The New York Times toe dat verschillende van de laatste drone-aanvallen op Russisch grondgebied gecoördineerd werden vanuit Kiev.

“Ook het tijdstip en de doelwitten lijken die these te ondersteunen”, zegt Bolder. “De Russische raketaanvallen op Oekraïens grondgebied hebben duidelijk civiele doelen en vinden plaats op een moment dat daar veel burgers zijn. Gisteren nog lieten vijf Oekraïners het leven en raakten twintig anderen gewond nadat twee Russische raketten flatgebouwen raakten in Zelenksy’s geboortestad Kryvy Rih.

Dan lijken de Oekraïners toch wat dichter bij de wetten van de conventionele oorlogsvoering te blijven: de drone-aanvallen viseerden het zakencentrum en vonden ’s nachts plaats.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (r.) bij een recent bezoek aan het front in Donetsk. Beeld Photo News

Rode lijn

Zelensky’s uitspraken appelleren wellicht aan de Russische aanvallen op de Oekraïense bevolking. “Hij richt zich in de eerste plaats tot zijn eigen bevolking en geeft eigenlijk aan dat als Rusland Oekraïne aanvalt, zij ook het recht hebben om het omgekeerde te doen”, zegt defensie-expert Dick Zandee (Clingendael Instituut).

Al ziet Zandee er mogelijks ook een verholen boodschap aan Washington in. Dat had vorige week nogmaals laten verstaan dat het absoluut niet wil dat de wapens die het levert, gebruikt worden voor zulke aanvallen op Russisch grondgebied. Alle bondgenoten van Oekraïne zijn er als de dood voor om zo meegesleurd te worden in een rechtstreekse oorlog met Rusland. “Een aanval met westerse wapens in Rusland zou aansluiten bij de retoriek die het land nu al voert over die oorlog”, zegt Zandee. “Moskou heeft het nu al over een oorlog tegen het Westen en de NAVO.”

Niet dat Kiev de zaken echt op de spits zal drijven. Het respecteert de rode lijn. Zo opteert Oekraïne bij dergelijke aanvallen voor drones die het zelf koopt, of voor oude Sovjet-verkenningsdrones waar het explosieven in steekt. Meteen ook de reden waarom we wellicht geen barrage aan raketten op Rusland moeten verwachten: Oekraïne heeft er simpelweg de middelen niet voor als het niet uit het westerse arsenaal put.

Luchtafweer wegtrekken

De drones en raketten die nu al maanden ogenschijnlijk ongehinderd tot Moskou doorvliegen, kunnen nochtans wel een belangrijk militair doel hebben: ze proberen Russische luchtafweer weg te trekken van het front. “Het is de strijd die je niet ziet, maar die uitermate belangrijk is: wie is er baas in het luchtruim boven Oekraïne?”, zegt Bolder. Voorlopig is de Russische luchtafweer in het zuiden en oosten van het land dermate sterk dat de Oekraïense luchtmacht weinig kan uitvoeren. Omgekeerd is het Oekraïense leger door de regelmatige barrage aan raketten verplicht om alle luchtafweer op die plekken daar te houden.

Voorlopig blijven de aanvallen diep in Rusland uitzonderlijk: het merendeel van de doelwitten op Russisch grondgebied zijn munitie-, wapen- of brandstofopslagplaatsen die net over de grens liggen. De drone-aanvallen op bijvoorbeeld Moskou viseren op het eerste gezicht minder zulke militaire doelwitten - ook al huisvestte een van de getroffen gebouwen dit weekend overheidsdiensten.

Het voornaamste doelwit van de aanvallen (en Zelensky’s uitspraken) is de gemoedsrust van de Russische bevolking, menen Zandee en Bolder. Oekraïne probeert het signaal uit te sturen dat het ook hén kan raken, zegt Bolder. “Ik denk dat Oekraïne vermoedt dat het regime van de Russische president Vladimir Poetin niet meer zo sterk staat”, stelt hij. “Daar speelt de Wagner-opstand natuurlijk in mee. Wat Oekraïne doet, is een koevoet steken in de barstjes die het ziet in het pantser rond Poetin, in de hoop dat pantser te kunnen breken.”