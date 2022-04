Hoe VRT het mes in het personeelsbestand zet: ‘Zelfs de elektriciteitsfactuur van de FM-masten is gestegen met 670.000 euro’

Het woord besparingsplan neemt CEO Frederik Delaplace liever niet in de mond. Wat hij donderdag voorstelde aan het personeel van de openbare omroep heet officieel een ‘transformatieplan’, benadrukt hij. Want het gaat niet enkel om de cijfertjes. Het plan moet ook voor een digitale omslag zorgen zodat de openbare omroep kan inspelen op het in ijltempo veranderend mediagebruik. Dat wordt immers steeds digitaler. Wil de VRT de voeling met de jongere doelgroepen niet verliezen dan moet er nu geïnvesteerd worden.

Daarvoor is geld nodig. Geld dat er op dit moment niet is. De VRT moet het van de Vlaamse overheid met minder doen. Tijdens deze beheersovereenkomst – die loopt van 2020 tot 2025 – gaat het in totaal om een besparing van 25,1 miljoen euro. Daar kwamen het afgelopen jaar ook nog eens de inflatie en de hoog oplopende energiekosten bij. “Alleen al de hogere elektriciteitsfactuur van onze FM-masten zorgt voor een meerkost van 670.000 euro”, geeft Delaplace mee.

Digitale ambities

Met het plan dat Delaplace en zijn directie donderdag aan het personeel voorstelden, willen ze de cijfers uit het rood houden en tegelijk de hoge digitale ambities waarmaken. Maar dat kan alleen door fors in te grijpen. Net zoals bij eerdere besparingsrondes worden sommige werknemers die vertrekken of met pensioen gaan niet meer vervangen. Deze keer gaat het om 50 personeelsleden. Maar er staan ook 116 naakte ontslagen gepland. Over welke profielen het gaat, wil de directie voorlopig nog niks kwijt.

“Maar gezien de richting die we met de VRT willen uitgaan, is het logisch dat de digitale afdelingen de impact van deze operatie het minst zullen voelen.” De resolute keuze voor digitaal zorgt ervoor dat er naast ontslagen ook aanwervingen gepland staan. In totaal komen 30 werknemers met digitale profielen aan de Reyerslaan werken. “Het gaat dan bijvoorbeeld om data-analisten of developers”, vertelt Karen Donders, directeur talent en organisatie bij de VRT. “Dat zijn specifieke vaardigheden die we niet in huis hebben.”

Toekomst van ‘Thuis’

De VRT wil ook de ploeg die de dagelijkse soap Thuis maakt afstoten. Een ingreep die het personeelsbestand met 70 eenheden vermindert. De kijker zal daar niets van merken, belooft Delaplace. Integendeel zelfs, de ingreep moet het programma op termijn verbeteren. “Om Thuis op hetzelfde hoge niveau te blijven maken zijn investeringen nodig”, legt hij uit.

De Manhattan-studio’s in Leuven, waar het programma wordt opgenomen, hebben bijvoorbeeld een facelift nodig. En bij de VRT willen ze, naar het voorbeeld van concurrent Familie, experimenteren met online verhaallijnen die Thuis-fans tijdens de zomerpauze van hun favoriete soap warm moeten houden. Maar daarvoor zijn er geen middelen. Een deal met een extern productiehuis, dat alle 70 personeelsleden aan dezelfde loonvoorwaarden moet overnemen en bereid is de nodige investeringen te doen, zou een uitkomst bieden.

Welk productiehuis dat wordt, is nog niet beslist. De gesprekken lopen nog, maar met De Mensen, producent van onder andere Undercover en Beau Séjour, zouden die al verst gevorderd zijn. Voor een productiehuis is een vaste opdracht zoals die voor Thuis een garantie op inkomsten. Bovendien kan door het zoeken naar synergieën met andere producties goedkoper gewerkt worden. Alleen dreigen de overname van het personeel en de investeringsverplichting die de VRT oplegt de prijs per aflevering fors op te drijven.

“Het zal inderdaad geen onmiddellijke besparing zijn", geeft Delaplace toe. “Thuis zal ons in die eerste fase evenveel blijven kosten als dat nu het geval is. En dat mag ook. Want het uitbesteden van de productie is voor ons de enige manier om Thuis ook in de toekomst te blijven maken.”

Onderhandelingen

Het transformatieplan komt hard aan bij het personeel. Niet alleen werd in het verleden altijd geprobeerd naakte ontslagen te vermijden, ook het uitbesteden van Thuis, toch een van de sterkhouders van de openbare omroep, ligt gevoelig. Al blijft het nog de vraag hoeveel er van het plan overblijft na de onderhandelingen met de sociale partners.

In 2015 werden – ook al tijdens een transformatieplan – in totaal 286 ontslagen aangekondigd. Slechts een fractie daarvan werd effectief doorgevoerd. Deze keer zal dat anders moeten, klinkt het bij de directie. “Natuurlijk blijft dit een intentieverklaring. Voor we het doorvoeren moet overlegd worden. Maar dit is geen stoerdoenerij. Alles is helemaal doorgerekend. Wanneer de vakbonden bepaalde ingrepen willen schrappen dan zullen ze met alternatieven moeten komen om de cijfers weer in evenwicht te brengen.”

En die alternatieven zijn schaars, vreest ACV-vakbondsman Carlos Van Hoeymissen. “We hebben al een hele reeks besparingsoefeningen achter de rug. Het mantra ‘minder doen met meer mensen’ begint stilaan heel hol te klinken. We hebben al eerder aangegeven dat er écht niet veel vlees meer aan het bot zit. Ik zie op dit moment niet goed in waar er nog bespaard kan worden of waar de efficiëntiewinsten zitten.”