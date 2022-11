Hoe treedt België aan op de VN-klimaattop in Egypte? ‘Ons land kan zeker een verschil maken, als het wil’

Vanaf zondag overleggen meer dan 190 landen op de VN-klimaattop in Egypte over hoe ze de opwarming van de aarde binnen veilige marges kunnen houden. Tegen 2030 zou de mondiale broeikasgasuitstoot moeten halveren. Waar staat ons land?

Haalt België zijn klimaatdoelen?

Zoals alle EU-lidstaten moet België de Europese klimaatambities naleven. In 2020 moest onze uitstoot van broeikasgassen met 15 procent zijn gezakt in vergelijking met het jaar 2005 in de zogenaamde niet-ETS-sectoren. Dat slaat op auto- en vrachtverkeer, gebouwen en landbouw. In 2020 lukte dat door de pandemie en de zachte winter.

Kijk je naar het verleden, dan zie je dat de totale broeikasgasuitstoot in alle sectoren sinds ongeveer begin jaren 2000 gestaag afneemt. Zo was er een daling met 27 procent tussen 1990 en 2020. Maar vanaf 2015 is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Tussen 2019 en 2020 nam de uitstoot plots een flinke duik van 8,6 procent. “Maar die kan dus in zeer grote mate aan de pandemie toegeschreven worden”, zegt topambtenaar Peter Wittoeck.

Carine Thibaut, klimaatexpert bij Greenpeace, wijst erop dat een daling van zo’n 8 procent in één jaar tijd vanaf nu eigenlijk elk jaar nodig is om de klimaatdoelen te halen. “Maar het ziet ernaar uit dat onze uitstoot na de pandemie net opnieuw toeneemt.”

Officieel moet ons land tegen 2030 in de niet-ETS-sectoren 35 procent minder uitstoot realiseren in vergelijking met 2005. “Dat lijken we volgens projecties te halen, maar alleen met bijkomend beleid”, zegt Wittoeck. Zonder meer inspanningen schiet België ver naast dat doel.

“Er is gelukkig op alle niveaus nieuw beleid in de maak”, zegt Yelter Bollen, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu. “Denk aan meer offshore windprojecten en de elektrificatie van de bedrijfswagens, de renovatieverplichting voor nieuwbouw en de hervorming van energiepremies. Alleen volstaat dat nog niet.”

En die 35 procent reductie tegen 2030 is sowieso onvoldoende. Om de klimaatverandering binnen veilige marges te houden, moet de uitstoot tegen 2050 naar nul. Europa heeft zijn doelen daarom aangescherpt en dat betekent voor ons land een nieuw doel van 47 procent uitstootvermindering tegen 2030. Hoe België dat kan verzilveren, is onduidelijk. “Aan het huidige tempo en met het huidige beleid zal het niet lukken”, besluit Thibaut.

Hoe staan de gewesten ervoor?

Die volgen de nationale trend. De doelen voor 2020 werden bereikt door de pandemie, maar ondertussen wordt die prestatie weer grotendeels tenietgedaan. Brussel zet onder andere in op verregaande renovatie en Wallonië werkt een nieuw groot pakket klimaatmaatregelen uit.

Specifiek voor Vlaanderen blijkt uit een recent rapport dat de totale uitstoot sinds 2020 is gestegen, nadat ze in dat jaar zeer sterk was gedaald door de pandemie. “De uitstoot uit de niet-ETS-sectoren steeg opnieuw met 6 procent”, zegt Bollen. “Dat is uitstoot waarvoor het Vlaamse beleid rechtstreeks verantwoordelijk is. Dit patroon sinds corona toont dat het beleid nog geen structurele kentering heeft gerealiseerd.”

Bevattelijke cijfers voor Brussel en Wallonië zijn niet meteen beschikbaar, maar experts verwachten daar dezelfde trends. Wel is er politiek een groot verschil tussen de gewesten. Terwijl Brussel en Wallonië, net als de federale overheid, zich achter het scherpere doel van 47 procent scharen, weigert Vlaanderen dat.

Wat doet Vlaanderen?

Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) komt met de unilaterale doelstelling van 40 procent uitstootreductie tegen 2030. “Dat wil zeggen dat de andere beleidsniveaus meer inspanningen zouden moeten doen terwijl Vlaanderen verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de uitstoot”, zegt Thibaut. Momenteel is er geen akkoord tussen de beleidsniveaus over hoe die klimaatinspanningen tegen 2030 moeten worden verdeeld. De positie van Vlaanderen bemoeilijkt dat lastige gesprek nog.

Demir stelt dat ze een ‘realistische aanpak’ wil. “Het klopt dat de huidige toestand mee is ontstaan door kwakkelbeleid van haar voorgangers, al zat haar partij toen ook in de regering”, zegt Bollen. “Maar ze dreigt die fout te herhalen. Want het lijkt erop dat Vlaanderen zelfs niet in staat zal zijn de lagere doelstellingen van 40 procent te halen, laat staan die van 47 procent. En dat is zeker niet de laatste horde die we over moeten. Dat telkens uitstellen is kostelijk, want dan moeten we uitstootrechten kopen.”

Kan België een rol spelen op de VN-klimaattop?

Ja. In het formele overleg voert de EU het woord namens de lidstaten. Maar België heeft al vaker meegewerkt aan het opvijzelen van de ambitie in deeldossiers. De Belgische onderhandelaars staan daarbij bekend als uiterst capabel, waardoor we ook als klein land mee aan de kar kunnen trekken.

“Op zo’n top kun je als land in de verf zetten wat je zelf goed doet om bij anderen goodwill te creëren. Zo komt Wallonië nu met een schadevergoeding voor landen die af te rekenen krijgen met extreem weer”, zegt Thibaut. “Ook achter de schermen pushen richting scherpere doelen voor uitstootreductie of klimaatfinanciering is iets wat België zeker kan doen.”

Bollen: “Nederland en ook andere handelspartners kijken met argusogen naar de Belgische houding als het gaat over exportkredieten voor fossielebrandstofprojecten.”

Dat Demir zonder voorgaand overleg besloot niet naar de top te komen en het belang ervan minimaliseert, vinden Thibaut en Bollen dan ook “bijzonder teleurstellend”.