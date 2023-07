Hoe ‘Tien om te zien’ als enige het rollenpatroon doorbreekt: ‘Daar zagen ze wel de relevantie van een oudere presentatrice’

Moeten ze vrezen voor hun job van bij de eerste rimpel die verschijnt? Vraag (voormalige) vrouwelijke tv-presentatrices of leeftijd een rol speelt in hun job, en het antwoord is zo goed als zeker ja. ‘Wie puur presenteert, moet er precies als eerste uit.’

“Er is gewoon geen haar veranderd sinds ik eind jaren tachtig ben begonnen. Mannen mogen kaal en met een bierbuikje op tv, een vrouw moet bij wijze van spreken al voor haar job beginnen vrezen wanneer de eerste rimpel opduikt. Waar slaat dat op?” Hoewel Anne De Baetzelier (58) het nieuwe seizoen van Tien om te zien zal presenteren, liet ze er in een interview met Het Laatste Nieuws afgelopen weekend geen twijfel over bestaan: door haar leeftijd is ze een uitzondering. Ze is die ene Vrouw Boven De Vijftig die wel nog − tijdelijk en uit nostalgie − een entertainmentprogramma mag presenteren op de Vlaamse televisie.

Zeker nu ook dat andere populaire jarennegentigprogramma van onder het stof gehaald wordt door de openbare omroep. In De droomfabriek mag Bart Peeters opnieuw de hartenwensen van enkele uitverkoren Vlamingen in vervulling laten gaan. Maar in plaats van Sabine De Vos (55) of Rani De Coninck (52) aan zijn zijde, is dat anno 2023 met Gloria Monserez. Let op: als ex-Ketnet-wrapper en presentatrice van Hotel romantiek is dat een rol die de 22-jarige op het lijf geschreven is. Alleen kun je je afvragen waarom Bart Peeters wél zijn oude post weer mag oppakken, en of de zender er überhaupt aan gedacht heeft hem te vervangen door een jongere versie.

Het antwoord is neen. Meer nog, de terugkomst van De droomfabriek was een idee dat samen met Bart Peeters ontstond, vertelt Lotte Vermeir, netmanager bij VRT: “We waren op zoek naar een leuk en nieuw project voor Bart, toen hij zelf met de suggestie kwam om De droomfabriek opnieuw te doen.” Ook voor haar vrouwelijke schermgezichten gaat de openbare omroep actief op zoek naar programma’s die bij hen passen, benadrukt Vermeir. Dat zijn dan niet De Coninck of De Vos, die hun laatste televisieprogramma’s respectievelijk in 2014 en 2004 presenteerden, maar huidige schermgezichten zoals Lieve Blancquaert (60), Kristel Verbeke (47) of Siska Schoeters (40).

Rek op

“Ik kan inderdaad niet klagen over de hoeveelheid werk die ik krijg”, zegt Blancquaert aan de telefoon. “Tot nu toe krijg ik superveel kansen.” Maar zelf ziet de fotografe en journaliste ook wel een verschil in de rollen die zij en vrouwelijke collega’s toebedeeld krijgen. “Als je kijkt naar de mensen die afgevoerd zijn omdat ze ouder werden, heeft dat dikwijls te maken met wat ze doen. Wie puur presenteert − en dat super doet, begrijp mij niet verkeerd − moet er precies als eerste uit. Want los van perfect presenteren, wat geen eenvoudige job is en maar weinig mensen kunnen, ik al zeker niet, moeten ze er in deze maatschappij helaas ook gewoon goed uitzien. Als je daarnaast een andere soort inhoud maakt, zoals ik, zit er precies meer rek op.”

Annemie Struyf, Phara de Aguirre, Birgit Van Mol: tv-kijkend Vlaanderen ziet inderdaad wel nog graag vrouwen boven de 45 jaar actualiteitsprogramma’s presenteren. Het laatste journaal met Martine Tanghe was niet voor niets een van de meest bekeken programma’s in de Vlaamse televisiegeschiedenis.

Het gevoel dat je als vrouw dubbel moet presteren om een lange televisiecarrière te hebben, leeft ook bij Evi Hanssen (44): “Er zijn genoeg mannelijke presentatoren die gewoon presentator zijn, maar als vrouw moet je echt een specialiteit hebben, zoals acteren, of liever nog in iets serieus zoals het nieuws.”

Zelf is Hanssen al enkele jaren niet meer frequent op het Vlaamse scherm te zien, een keuze die ze bewust en onafhankelijk van haar leeftijd maakte. Maar in Nederland presenteerde ze de afgelopen jaren wel nog tal van programma’s, zoals 3 op reis. “Vlaanderen hinkt heel hard achterop in vergelijking met Nederland”, vertelt ze. “Linda De Mol, Chantal Janzen, Angela Groothuizen: ik kan onmiddellijk oneindig veel ‘oudere’ Nederlandse presentatrices opnoemen.”

Nostalgie

Nochtans hebben ook de Vlaamse zenders te winnen bij een diverse mix van jong en oud op het scherm, meent Sabine De Vos. “Het grote succes van Tien om te zien is deels te danken aan het feit dat Anne en Willy (Sommers, KVD) er terug bij zijn. De mensen die nu naar dat programma kijken, komen ook uit de generatie die er vroeger al naar keek. Bij VTM moet er iemand aan tafel gezeten hebben die de maatschappelijke relevantie daarvan inzag.” Ze zegt dat noch zij, noch Rani De Coninck gevraagd is om De droomfabriek opnieuw te presenteren, maar daar wil ze verder weinig over kwijt.

Ook Cath Luyten (46) wijst op het belang van wie er over de programma’s beslist. “Zelf ondervind ik momenteel nog niet zo veel hinder van dit verschijnsel. Al stel ik vast dat het claimen van een programmaslot moeilijker wordt. Ik heb vertrouwen in de mensen die de plekken toebedelen, maar ik zie ook wel wat ik zie natuurlijk (lacht).”

VTM laat via zijn woordvoerder weten dat hun schermgezichten een mix zijn van “jonge, beloftevolle talenten en gevestigde waarden”. “Per programma gaan we telkens op zoek naar de ideale match”, klinkt het. GoPlay laat weten dat leeftijd of rimpels geen rol spelen in hun samenwerking met tv-gezichten. VRT-netmanager Lotte Vermeir erkent dat er een historische kloof was tussen mannen en vrouwen op het scherm, maar benadrukt dat de zender de laatste jaren bewust aan een inhaalbeweging bezig is.