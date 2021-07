‘Hoe tammer het dier, hoe gevaarlijker’: ontsnapte Amerikaanse zeearend gezocht in omgeving Landen

In de zoektocht naar de Amerikaanse zeearend werd een Duitse valkenier ingeschakeld. Hij kreeg de opdracht om de zeearend terug te brengen, voorlopig zonder succes.

Volgens het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum moeten we ons niet meteen zorgen maken. “Het is niet zo dat het dier ons gaat opeten. Maar of hij al dan niet gevaarlijk is, hangt af van hoe tam het dier is. Hoe tammer het dier, hoe gevaarlijker hij eigenlijk wordt.”

“Een tamme zeearend is eraan gewend dat hij eten krijgt van de mens. Wanneer hij een mens ziet, gaat hij bedelen. Dat kan hij doen tot op het hoogste punt van de mens en dat is het hoofd. Met de klauwen en dergelijke kan dat soms onaangename situaties veroorzaken”, aldus het opvangcentrum. Ondertussen liet ook de Duitse valkenier weten dat het beest niets doet tegen mensen.

Wie de vogel ziet, kan de locatie doorgeven via het telefoonnummer 016/80.58.05.