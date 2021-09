Hoe stemmen Belgische moslims? ‘Ze vinden meer gading bij linkse partijen’

Zijn Belgische moslims politiek actief en zo ja, voor welke partij stemmen ze dan? Die vraag stelt politiek socioloog Samira Azabar (UAntwerpen) zich in haar doctoraat. Daarvoor interviewde ze moslims in 45 stemlokalen nadat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hun stem hadden uitgebracht.

Vanwaar die focus op het stemgedrag van moslims?

“Veel onderzoek toonde al aan dat de politiek geen goede weerspiegeling van de maatschappij is. Dus is het belangrijk om te onderzoeken hoe minderheden daartegen aankijken en hoe zij deelnemen aan politiek. Daarnaast leeft het idee in de samenleving dat moslims niet stemmen of politiek actief zijn. We kunnen de vraag stellen of dit klopt. Wetenschappelijk onderzoek biedt weinig antwoorden. Maar ook vraag ik me af of religie een rol speelt in het stemgedrag van moslims.”

Is dat laatste het geval?

“Afgaande op het dominant discours zou je verwachten dat die rol groter is. We vroegen moslims voor welke partij ze stemden en waarom ze dat deden. Er blijken heel wat andere motieven te spelen dan religie. Zo stemmen mensen bijvoorbeeld op bepaalde kandidaten omdat ze die kennen – een kennis, familielid of buur, noem maar op. Dat speelt sowieso sterker bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook de thematieken van de partijen spelen een rol. Bijvoorbeeld iemand die de klimaatverandering laat meespelen in zijn stemkeuze, stemt al sneller voor Groen.

“Ten slotte onderzochten we of moslims religie benoemden bij de keuze voor een partij, bijvoorbeeld omwille van het standpunt rond religieus slachten. Slechts een heel klein aandeel van 6,4 procent van de Belgische moslims zegt dat te doen. Bij Vlaamse moslims speelt dat iets meer mee, daar is dat 10,4 procent. Rond de vorige verkiezingen was er veel discussie rond de partij Islam in Brussel. Heel wat sociologen verwachtten toen dat veel moslims voor die partij zouden stemmen. Dat klopt dus niet.”

Klopt het idee dan dat moslims minder aan politiek doen?

“Politiek participeren is meer dan louter je stem uitbrengen. Je kan ook deelnemen aan een manifestatie, een petitie ondertekenen of lobbyen. Moslims in allerlei organisaties blijken daar evengoed mee bezig. Zulke participatie leidt ook tot iets meer vertrouwen in de politiek.

“Dat alles spreekt het idee tegen dat moslims niet politiek geïntegreerd zijn in de samenleving. Meer zelfs, ze worden geconfronteerd met dezelfde problemen die anderen hebben, zoals een gebrek aan vertrouwen in de politiek.”

Uw onderzoek toont ook aan dat moslims meer voor linkse partijen stemmen. Hoe komt dat?

“Dat valt samen met een tendens die we ook zien in buitenlands onderzoek. Moslims zijn vaak laaggeschoold of leven in precaire omstandigheden. Dus vinden ze meer hun gading bij linkse partijen die hun belangen beter zouden vertegenwoordigen.”

Partijen plaatsen ook graag moslimkandidaten op hun lijst in de hoop zo stemmen te ronselen. Werkt die tactiek eigenlijk?

“Daarvoor keken we naar de situatie in Antwerpen tijdens de verkiezingen. Daaruit blijkt dat moslims inderdaad eerder opteren voor een moslimkandidaat. Dat sluit ook aan bij eerder onderzoek: mensen zoeken naar iemand die hen representeert op het stembiljet. Dat geldt zowel op het vlak van gender – mannen zullen makkelijker voor mannen stemmen – als voor etniciteit en dus ook religie.” (PG)