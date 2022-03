Hoe Rusland de wereld probeert wijs te maken dat deze foto nep is

Het bombardement op het ziekenhuis in Marioepol zou volgens Rusland in scène zijn gezet. Onder andere de iconische foto van een hoogzwangere vrouw die wordt weggedragen door het puin, is nep, aldus de Russen. Wat klopt er van hun bewijzen?

Welke beelden circuleren?

Het zijn foto’s die al snel symbool komen te staan voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland: een gewonde, hoogzwangere vrouw die op een brancard wordt weggevoerd tussen de brokstukken van een zwangerschapskliniek in Marioepol, terwijl stof en as op haar neerdalen. Op de achtergrond de kale stammen van bomen die tijdens het bombardement overeind zijn gebleven, de takken op de grond.

Of de foto van die andere hoogzwangere vrouw, die in haar pyjama met zwarte stippen de trap van de kliniek afdaalt. Haar hoofd bloedt, ze draagt een deken over haar schouders. Om haar heen ligt puin en er zitten gaten in de muren.

Volgens de Russen zouden de zwangere vrouw die de trap afkomt en de gewonde hoogzwangere vrouw op de brancard een en dezelfde persoon zijn. Beeld AP

Op woensdag 9 maart, rond 15 uur plaatselijke tijd, vindt een explosie plaats op de binnenplaats van ziekenhuis nummer 3 in de Oekraïense stad Marioepol, vlak bij de kraamkliniek. Drie volwassenen en een kind komen daarbij volgens de Oekraïense autoriteiten om het leven, een van de twee zwangere vrouwen en haar baby bezwijken later aan hun verwondingen.

Wereldwijd barst verontwaardiging los over de aanval. Want hoe laaghartig moet je zijn om een zwangerschapskliniek te bombarderen?

Volgens Rusland zijn de foto’s nep en is alles door Oekraïne in scène gezet. Wat klopt er van de Russische bewijzen?

Aanvankelijk ontkennen de Russen alle betrokkenheid bij de aanval op de zwangerschapskliniek. Ze stellen dat hij nooit heeft plaatsgevonden. Even later zegt een woordvoerder van het Kremlin dat de Russische troepen op het moment van de aanval juist een staakt-het-vuren in acht hebben genomen.

Niet lang daarna wijzigt Rusland de communicatie rond het incident opnieuw: nu stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Oekraïne de beelden in scène zou hebben gezet. “De vermeende luchtaanval was een totaal geënsceneerde provocatie die het westerse publiek kan bedriegen, maar niet een expert”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Meteen komt Rusland, en Russische ambassades wereldwijd, met “bewijzen” voor de Oekraïense samenzwering. Die vallen in vier punten samen te vatten:

1. De hoogzwangere vrouwen op de brancard en op de trap van de kliniek zouden in werkelijkheid een en dezelfde persoon zijn.

Al snel nadat de foto’s van slachtoffers zijn verschenen, wordt de echtheid ervan door de Russen betwist. Onder andere de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk twittert dat de twee gewonde vrouwen eigenlijk dezelfde persoon betreft, “die beide rollen speelt”.

Het zou gaan om de Oekraïense influencer Mariana Vishegirskaya. De Russische ambassadeur in Nederland herhaalt die beschuldiging later bij het tv-programma Buitenhof. “Ze is hier afgebeeld terwijl ze een trap afrent, en hier heeft ze zich verkleed en is ze op een brancard gelegd”, laat Alexander Shulgin op meegebrachte foto’s zien.

Deze bewering van de Russen kan relatief eenvoudig worden ontkracht door nadere bestudering van beeldmateriaal van vlak na de aanval. De uiterlijke kenmerken van de vrouwen komen op een aantal punten niet overeen. Zo heeft de vrouw op de brancard bruine ogen en de vrouw in het ziekenhuis blauwe. Ook gezichtsherkenningssoftware sluit volledig uit dat het om dezelfde persoon zou kunnen gaan.

Vier dagen na de aanval publiceert het Amerikaanse persbureau Associated Press een video waarin de arts Timur Marin vertelt dat hij de vrouw heeft geopereerd die op de brancard werd afgevoerd. Haar baby, die met een keizersnee ter wereld kwam, vertoonde geen teken van leven. Een halfuur later zou de vrouw zelf ook aan haar verwondingen zijn overleden.

De arts Timur Chumarin Alexandrovitsj, zoals hij voluit heet, staat vermeld op de website van een kliniek in Marioepol. Een mail aan de kliniek met een verzoek tot contact met de arts blijft onbeantwoord, vermoedelijk vanwege het gebrekkige netwerk in de belegerde stad.

2. Een influencer zou de rol van de hoogzwangere slachtoffers spelen.

De Russen zetten deze claim kracht bij door te verwijzen naar het Instagram-account (@gixie_beauty) van influencer Vishegirskaya. Deze vrouw uit Marioepol post daar geregeld foto’s en berichten over make-up en andere cosmetische producten. Zij is inderdaad degene die met bebloed gezicht de trap van het ziekenhuis afkomt, blijkt uit onder meer uit een analyse met gezichtsherkenningssoftware.

Vishegirskaya (haar eigen naam is Podgurskaya, Vishegirskaya is de naam van haar man) heeft twee accounts op Instagram. Op één van haar accounts plaatst ze berichten over cosmetica. Op dit account vertelt ze ook over haar zwangerschap, die ze op 25 januari aan haar volgers aankondigt. Op haar laatste foto, geplaatst vier dagen na de Russische inval in Oekraïne, poseert ze met hoogzwangere buik en babykleding. ‘Op wie lijk ik meer?’, vraagt ze haar volgers. ‘De moeder van een meisje, of van een jongen?’

Waarop de Russen hun claim baseren dat Vishegirskaya als slachtoffer zou hebben geacteerd, blijft onduidelijk. Dat zij op 9 maart, de dag van de aanval, hoogzwanger in een zwangerschapskliniek in haar woonplaats lag, is gezien haar tijdlijn op Instagram niet onlogisch.

Pogingen om met Vishegirskaya in contact te komen en haar zelf te vragen waar de beschuldigingen vandaan zouden kunnen komen, mislukken. Volgens de Oekraïense freelance-journalist Olga Tokariuk, die een familielid van de influencer sprak, is de vrouw na de aanval overgebracht naar een ander ziekenhuis in Marioepol. Vanwege het gebrekkige telefoon- en internetnetwerk, dat niet of zeer moeizaam functioneert, is het volgens de journalist bijna onmogelijk om met mensen uit het gebied in contact te komen. “Personen daar kunnen alleen inbellen als ze de enige plek in de stad weten te bereiken waar het netwerk tijdens de voortdurende bombardementen werkt.”

Fotojournalisten die werken voor het persbureau AP en die ook de foto’s maakten vlak na de aanval, sporen de influencer twee dagen later op in een ander ziekenhuis. Ze blijkt bevallen van een dochter: Veronika.

Mariana Vishegirskaya met Veronika. Beeld AP

3. De AP-journalisten zouden meewerken aan de Oekraïense propaganda.

De Russen vinden het verdacht dat de Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka als eerste foto’s publiceert. “De eerste beelden zijn gemaakt door de bekende propaganda-fotograaf Maloletka”, twittert de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk, “en niet door reddingswerkers en getuigen zoals je zou verwachten.” De tweets zijn inmiddels door Twitter verwijderd. Bewijzen voor de beschuldiging levert Rusland niet.

In het zwaar belegerde Marioepol zijn vanwege de onveilige situatie nog maar weinig journalisten aanwezig, wat de onafhankelijke nieuwsvoorziening ernstig bemoeilijkt. Maloletka is er wel, samen met zijn Oekraïense collega Mstyslav Chernov. Maloletka werkt al jaren voor het Amerikaanse persbureau AP. Foto’s van zijn hand verschenen eerder in gerenommeerde media als The New York Times, El Pais en Der Spiegel.

Snel na de aanval op de zwangerschapskliniek is Maloletka ter plaatse. Hij maakt de foto’s van de gewonde zwangere vrouwen en ziet de verwoesting met eigen ogen. Al snel gaat zijn werk de wereld rond.

Maloletka is niet de enige die foto’s maakte na de aanval. Op Facebook en in kanalen van berichtendienst Telegram circuleren foto’s en video’s die rond dezelfde tijd zijn gemaakt, van hetzelfde beschadigde ziekenhuis.

De verwoesting na de aanval. Beeld AP

AP verwijst in een reactie op de Russische beschuldigingen naar publicaties van de twee journalisten ter plekke. “Ze maakten video’s en foto’s van meerdere bebloede, zwangere moeders die de gebombardeerde zwangerschapskliniek ontvluchtten terwijl de hulpverleners schreeuwden en kinderen huilden.”

Maloletka laat per mail weten “vanwege de veiligheidssituatie” nog niks te kunnen zeggen. “Bedankt voor jullie begrip. Als ik weg ben uit Marioepol kunnen we erover praten”, aldus de fotograaf. Zijn collega reageert niet op een verzoek tot contact.

4. De zwangerschapskliniek zou al dagen voor het bombardement zijn ontruimd en door het Oekraïense leger in gebruik zijn genomen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de wereldwijde verontwaardiging over de aanval “pathetisch geschreeuw over zogenaamde wreedheden door het Russische leger”. Volgens hem was het ziekenhuis al dagenlang de uitvalsbasis van Oekraïense “radicalen”, die de artsen en patiënten hadden weggestuurd.

Het is een beschuldiging die vaker wordt gebruikt als vergoelijking van een aanval op een civiel of medisch doelwit. Maar in dit geval claimen de Russen al dagen vóórdat de aanval daadwerkelijk plaatsvindt dat een zwangerschapskliniek in Marioepol door militairen wordt gebruikt. Op 7 maart, twee dagen voor het bombardement, zei de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties Vasili Nebenzja het zelfs in de plenaire vergaderzaal: “Plaatselijke bewoners delen mee dat, na het voltallige personeel van kraamkliniek nummer 1 van de stad Marioepol te hebben verjaagd, het leger van Oekraïne daar een vuurbasis heeft ingericht.”

Op 8 maart, één dag voor de aanval, publiceert de Russische onlinekrant Lenta een uitgebreid verhaal waarin een zekere Igor wordt geciteerd. Hij zou gevlucht zijn uit Marioepol naar door de Russen gecontroleerd gebied. Deze Igor, over wie verder niets bekend is, vertelt dat zijn moeder werkt in een zwangerschapskliniek en dat Oekraïense militairen er eind februari hun intrek zouden hebben genomen. Ze zouden er “schietpunten” hebben ingericht en tegen de artsen hebben gezegd dat ze er het “fort van Marioepol” aan het voorbereiden waren.

Na de aanval verwijzen de Russen naar de bijeenkomst bij de Verenigde Naties en naar het krantenartikel als bewijs voor de stelling dat de zwangerschapskliniek door militairen was ingenomen.

De zwangerschapskliniek waar de Russische vertegenwoordiger bij de VN over sprak (kliniek nummer 1), en waarnaar ook minister van Buitenlandse Zaken Lavrov verwees, is echter een andere kliniek dan die op 9 maart werd gebombardeerd (dat is ziekenhuis nummer 3). Hemelsbreed staan de ziekenhuizen zeven kilometer van elkaar. Over welke kraamkliniek ‘Igor’ het precies heeft in het online-artikel is niet duidelijk.

De verwoesting na de aanval. Beeld AP

Of er bij de kraamkliniek van ziekenhuis 3 in aanloop naar of tijdens het bombardement Oekraïense soldaten aanwezig waren, is niet vast te stellen. Na de aanval zijn op foto’s wel soldaten te zien buiten het ziekenhuis. Op beelden van binnen in het ziekenhuis is geen militair materieel te zien. In zeker acht ruimten staan wel kapotte couveuses, een commode met een aankleedkussen en diverse ziekenhuisbedden. De twee al genoemde journalisten die voor persbureau AP in Marioepol zijn, schrijven op 16 maart “niets gezien te hebben dat erop wijst dat het ziekenhuis als iets anders in gebruik was dan een ziekenhuis”.

Ter ondersteuning van de stelling dat de gebombardeerde zwangerschapskliniek door militairen was ingenomen, stuurt de Russische ambassade in Nederland ook nog een filmpje waarin vermeende Oekraïense militairen op verschillende plekken te zien zijn: het dak van een gebouw (niet de zwangerschapskliniek), iets dat lijkt op een klaslokaal en militaire voertuigen op een grasveld nabij een gebouw op tien kilometer van de zwangerschapskliniek. Context hierbij geeft de ambassade niet. Na een verzoek om verduidelijking van de locaties, stuurt de ambassade: “Willen jullie horen wat jullie willen horen, of willen jullie de waarheid weten? Namelijk hoe het (bombardement, red.) in scène is gezet.”

Wat is de mening van de expert?

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt niet alleen uitgevochten op het slagveld, zegt senior humanitarian specialist Michiel Hofman van Artsen zonder Grenzen. “Het is ook een beeldvormingsoorlog, waarbij beide partijen alles inzetten voor hun online-offensief.” De nasleep van de aanval op het ziekenhuis in Marioepol is daarvan een illustratie.

Het hulpprogramma van Artsen zonder Grenzen in Marioepol werd eind februari stopgezet toen de situatie er te onveilig werd. Er bleef wel een aantal medewerkers achter in de stad, maar zij waren niet aanwezig tijdens het bombardement van de zwangerschapskliniek. “Ze kunnen dus niet exact vertellen wat er wel of niet waar is”, zegt Hofman. “Ze hebben achteraf wel kunnen verifiëren dat er een aanval is geweest en dat er schade is aan het gebouw.”

Volgens het internationaal humanitair oorlogsrecht genieten medische faciliteiten, opslagplaatsen en konvooien speciale bescherming. Om dat te waarborgen, is het volgens Hofman extreem belangrijk om de medische functie niet te mixen met militaire activiteiten. “Dat is heel gevaarlijk. Wij weten heel goed dat we ervoor moeten zorgen dat er nooit gewapende personen in het ziekenhuis zijn. Daarmee verlies je de beschermde status.”

Het is een risico dat in oorlogstijd continu op de loer ligt. In Oekraïne wordt dat volgens Hofman nog eens versterkt doordat met name Europese landen het in één adem hebben over humanitaire en militaire steun aan Oekraïne. “Daardoor ontstaat bij de Russen de indruk dat hulpkonvooien óók wapens kunnen bevatten. Daarmee worden die konvooien een doelwit.”

Of er militairen aanwezig waren in de zwangerschapskliniek in Marioepol kan Artsen zonder Grenzen niet met zekerheid zeggen. Al lijkt het Hofman onwaarschijnlijk, op basis van ervaringen elders in Oekraïne. “Het is niet een tactiek die we tot nu toe in deze oorlog hebben gezien op de plekken waar wij actief zijn.”

Als zo’n situatie zich voordoet in een ziekenhuis waar Artsen zonder Grenzen werkt, komt de organisatie volgens hem direct in actie. “Meestal kunnen we er via de hiërarchie binnen een strijdende partij wel voor zorgen dat die personen dan vertrekken”, aldus Hofman. “Maar als dat niet lukt, houdt ons programma met onmiddellijke ingang op. Dan kunnen lokale artsen er nog voor kiezen mensen te blijven helpen. Maar dan hebben ze een groot probleem als ze worden aangevallen.”

Dit artikel verscheen eerst bij de Volkskrant. Voor dit verhaal maakte de Volkskrant gebruik van de hulp van enkele betrokken burgers. Ook met medewerking van Serena Frijters, Chiel de Groot en Xander van Uffelen.