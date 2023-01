Hoe Prins Harry de vuile was buiten hangt is ongezien. Toch maakten enkele rebellen met blauw bloed de weg voor hem vrij

Familieleden die discussiëren over de huidskleur van een ongeboren kind, een knokpartij met de kroonprins en een bevroren penis. Prins Harry vervult al drie jaar geen officiële taken meer binnen het Britse koningshuis, maar de kans is klein dat zijn familieleden hem al vergeten zijn. De man laat geen kans onbenut om spraakmakende anekdotes uit de interne keuken van Buckingham Palace te delen.

Wereldwijd smullen tabloids van de familievetes, zeker omdat Harry’s onthullingen ervoor zorgen dat de stroom aan verhalen nooit ophoudt. Na een zesdelige reeks op Netflix ligt met Spare deze week een biografie van de uitgeweken Brit in de winkels. Kenners van Europese koningshuizen zijn het erover eens dat de manier waarop Harry de vuile was van zijn familie buiten hangt, ongezien is. Toch maakten enkele rebellen met blauw bloed de weg voor hem vrij.

Wanneer leden van koninklijke families het publiekelijk over interne vetes hebben, ligt de aanleiding daarvoor vaak bij de liefde. In zijn memoires uitte de Britse koning Edward VIII frustraties over het feit dat hij troonsafstand moest doen om met een gescheiden vrouw te kunnen trouwen. Naast frustraties over de houding van zijn familievete nam hij ook de strikte hiërarchie achter de paleismuren op de korrel. Prinses Margaret, de nicht van Edward VIII en de zus van Elizabeth II, was in de jaren 50 eveneens een vaste waarde op de voorpagina van roddelbladen. Haar relatie met de gescheiden fotograaf Peter Townsend werd net als bij Harry en Meghan uitgebreid besproken. Al liet zij uiteindelijk weten dat ze haar koninklijke verplichtingen boven de liefde verkoos en morde ze er nadien niet meer publiekelijk over.

Binnen de lijntjes

Het valt op dat koningen, koninginnen en hun directe troonopvolgers zich zelden negatief over hun publieke functie uitlaten. Wie verder in de lijn van troonopvolging zit, heeft het lastiger. “Ze willen soms heel andere levens leiden dan wat van hen verwacht wordt”, zegt koningshuiskenner en emeritus professor Mark Van den Wijngaert. “Het is onvermijdelijk dat er in zulke uitgebreide families iemand tussen zit die niet binnen de lijntjes wil kleuren.”

In eigen land wentelt prins Laurent zich graag in de slachtofferrol met beweringen dat zijn familie en de overheid hem stokken in de wielen steken. Het blijft voor veel mensen met blauw bloed een grote stap om publieke functies neer te leggen, al kunnen publiekelijke controverses daar wel bij helpen.

De Belgische koning Leopold III werd door de overheid uitgerangeerd na verschillende schandalen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Noorse prinses Märtha Louise legde dan weer haar taken neer nadat er ophef ontstond over haar huwelijk met sjamaan Durek Verrett. Geen van beiden bracht na het vertrek zoveel sappige verhalen naar buiten als Harry.

De enige persoon die zich volgens royalty-expert Flip Feyten aan Harry’s openhartigheid kan meten, is zijn moeder. Prinses Diana liet zich eveneens negatief uit over de Britse koninklijke familie. “Ze zei dat Charles niet geschikt was voor het koningschap en dat de familie niet hartelijk genoeg was voor de bevolking.” Ze deed haar verhaal via audio-opnames aan journalist Andrew Morton, wat een spraakmakende biografie opleverde. “Harry en Diana delen dezelfde onbegrensde openheid”, aldus Feyten. Al gebruikte Diana de verhalen nooit als een vehikel om geld te verdienen.