Hoe Poetin een held werd op de Afrikaanse televisie

Pro-Russische inhoud met een vertekende versie van de oorlog in Oekraïne vindt steeds meer weerklank op het Afrikaanse continent. Tegelijkertijd is het bereik van westerse nieuwsbureaus in sommige delen van het continent afgenomen.

In Zuid-Afrika zendt een influencer door Rusland gegenereerde inhoud via Twitter en Telegram naar een groeiend publiek dat nu 148.000 volgers telt. De influencer heeft “Vladimir” aan zijn Twitter-naam toegevoegd om zijn respect voor de Russische president duidelijk te maken. Op Afrique Média, een in Kameroen gevestigd televisiekanaal dat miljoenen mensen in Afrika bereikt en onlangs een partnerschap heeft gesloten met RT, het door de staat gefinancierde Russische televisienetwerk, loven experts regelmatig de Russische inval in Oekraïne. Een van hen verklaarde recent: “Glorie aan Poetin.”

Een geanimeerde video die online circuleert, toont hoe een dapper Russisch commando van de Wagner-groep, die voor Rusland vecht in Oekraïne, samen met West-Afrikaanse soldaten een horde binnenvallende zombies uit Frankrijk verslaat. De video wordt gezien als verontrustend in een recent onthuld document van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het afgelopen jaar is er steeds meer pro-Russische inhoud opgedoken op nieuwszenders en sociale media in Afrika. De berichten zijn bedoeld om steun te verwerven voor de invasie van Oekraïne en om de groeiende aanwezigheid van Rusland op het Afrikaanse continent als gunstig te bestempelen. Dit terwijl de Amerikaanse en Europese – en vooral de Franse – betrokkenheid in Afrika wordt verguisd.

Propagandacampagne

Onder de vorige week uitgelekte Amerikaanse inlichtingendocumenten bevindt zich een rapport waarin staat dat de Russische militaire inlichtingendienst in februari een propagandacampagne heeft gepland waarbij Afrikaanse media worden gebruikt om de publieke opinie in Afrika “op één lijn te brengen” met Rusland. Een brede mix van media heeft deze inhoud uitgedragen, waaronder influencers op sociale media en nieuwswebsites en televisienetwerken die partnerschappen hebben gesloten met door het Kremlin gefinancierde operaties.

Volgens deskundigen zijn sommige van deze media gelieerd aan de Wagner-groep, het door het Kremlin gesteunde netwerk dat actief is in verschillende Afrikaanse landen en desinformatie verspreidt. Ondertussen stuurt het duizenden huurlingen uit om bevriende regeringen te ondersteunen en goud en andere natuurlijke hulpbronnen te delven.

“Russisch nepnieuws wordt hier op industriële schaal geproduceerd”, aldus Abdoulaye Guindo, coördinator van Benbere, een website voor factchecking in Mali. De Wagner-groep is daar sterk aanwezig. “De kracht van pro-Russische accounts is onmiskenbaar.”

Tegelijkertijd is het bereik van westerse nieuwsbureaus in sommige delen van het continent afgenomen. De BBC schrapt tientallen journalisten in Afrika. Het sluit tevens ten minste drie kanalen die in lokale Afrikaanse talen uitzenden, als onderdeel van een bredere bezuinigingsoperatie.

Radio France Internationale en France 24, die door de Franse regering worden gefinancierd, zijn geschorst in Mali en Burkina Faso, waar aan Rusland gelieerde leiders Franse verslaggevers hebben uitgewezen. Dergelijke verboden en uitwijzingen hebben “ruimte gecreëerd voor media die een pro-Russisch verhaal ondersteunen”, aldus Reporters Without Borders in een recente studie.

Moloch

Van de Centraal-Afrikaanse Republiek tot Madagaskar en van Mali tot Zuid-Afrika wil Rusland zich in Afrika positioneren als een bolwerk tegen het Westen. Die invloed werd nog duidelijker voor westerse regeringen toen 26 van de 54 landen van het continent weigerden zich aan te sluiten bij een stemming in de VN waarin de Russische invasie in Oekraïne werd veroordeeld.

Uit interviews met meer dan twintig regeringsfunctionarissen, analisten en journalisten blijkt hoe media en desinformatie de Russische belangen in Afrika bevorderen. “We hebben te maken met een moloch”, aldus generaal Pascal Ianni, een Franse militaire functionaris die belast is met het tegengaan van de desinformatie-operaties van Rusland in West-Afrika.

Kort na de invasie van Oekraïne schortte de Europese Unie het door het Kremlin gesteunde televisienetwerk Russia Today (RT) op. Sindsdien heeft RT zijn activiteiten in Afrika uitgebreid en een “Engelstalige Afrika-hub” ontwikkeld in Johannesburg om “een zo breed mogelijk scala aan verhalen te verslaan die van belang zijn voor het lokale publiek en de internationale kijkers van RT”, aldus Anna Belkina, adjunct-hoofdredacteur van RT. Westerse landen, zo stelt ze, hebben lang geprobeerd “ons journalistieke werk in te perken en de perspectieven die wij onder de aandacht van het publiek brengen te smoren”.

De Franstalige zender van Russia Today, RT France, heeft ook geprobeerd om van Europa naar een Franstalig land in West-Afrika te verhuizen. Dat stelt Séga Diarrah, een Malinese journalist die zegt dat hij van de voorzitter van RT France de opdracht had gekregen om aan de verhuizing te werken.

Joeri Pivovarov, ambassadeur van Oekraïne in Senegal, voor een Oekraïense vlag ondertekend door soldaten aan de frontlinie op de Oekraïense ambassade in Dakar. Beeld ARLETTE BASHIZI / NYT

Die plannen zijn nog niet uitgevoerd, dus verspreidt Rusland zijn materiaal ook via bevriende Afrikaanse mediakanalen en influencers. RT en Sputnik, een door het Kremlin gefinancierd nieuwsagentschap, hebben partnerschappen gesloten met minstens twaalf Afrikaanse nieuwsbedrijven, aldus Maxime Audinet, die de media-activiteiten van Rusland in Afrika bestudeert bij IRSEM. Dat is een onderzoeksinstituut dat verbonden is aan het Franse ministerie van Defensie.

Bemoeien

Afrique Média, dat uitzendt vanuit het Centraal-Afrikaanse Kameroen, kondigde in december een partnerschap met RT aan. “Het einde van de misleidende propaganda van het Westen”, stond er op een nieuwsbanner.

Sputnik heeft zijn Franstalige dienst, die vroeger vooral gericht was op een publiek in Frankrijk, omgedoopt tot Sputnik Afrique. Nu komt het meeste verkeer, zij het in mindere mate, uit Afrikaanse landen. In Mali zendt een radiostation in Bamako elke avond een nieuwspodcast van Sputnik uit. “Dit is de manier van Moskou om zich over Afrika uit te breiden”, zegt Diarrah, “met huurlingen en mediakanalen.”

Ook influencers op sociale media spelen een belangrijke rol. Vanuit zijn huis net buiten Johannesburg repost Modibe “Vladimir” Modiba video-inhoud van RT via Twitter en van zijn nieuwsblog op Telegram. Hij houdt vol dat hij wordt betaald door familie en vrienden, niet door Rusland. Hij zegt dat zijn houding de groeiende “irritatie” van jonge zwarte Zuid-Afrikanen ten opzichte van het Westen en de reguliere Zuid-Afrikaanse media weerspiegelt. Westerse landen, zo zegt hij, “willen zich altijd bemoeien met Afrikaanse zaken, of jullie zijn hier om onze middelen te stelen”.

Er zijn ook aanwijzingen dat Chinese bedrijven Russische inhoud in Afrika helpen te verspreiden. StarTimes, een in Peking gevestigde aanbieder van media- en satelliettelevisie, is RT beschikbaar blijven stellen aan klanten, zelfs toen andere bedrijven de zender na de oorlog lieten vallen.

In het kader van een overeenkomst over het delen van inhoud vertaalde Xinhua, het Chinese staatsnieuwsagentschap, artikels van de Russische staatsnieuwsdienst Interfax, die vervolgens werden overgenomen door verkooppunten in Congo en andere landen. Volgens Dani Madrid-Morales, desinformatiedeskundige aan de Universiteit van Sheffield, werd in sommige artikels de valse bewering geuit dat de Verenigde Staten chemische wapens in Oekraïne zouden hebben opgeslagen.

Russische helden en Franse zombies

Van 2019 tot 2022 haalde Meta ten minste acht verschillende netwerken van accounts offline die zich richtten op een Afrikaans publiek op Facebook en Instagram, zegt het bedrijf. Velen hadden een link met Jevgeny Prigozjin, de oprichter van de Wagner-groep, aldus Meta. Facebook-pagina’s in Mali pushten ook pro-Wagner-berichten, net toen Wagner-huurlingen vorig jaar in het land aankwamen.

De mediacampagnes zijn sindsdien geraffineerder en zichtbaarder geworden, aldus Ianni. In een geanimeerde video die dit jaar op sociale media circuleerde, springt een commando in een uniform met de Russische vlag en het embleem van de Wagner-groep uit een helikopter om twee belegerde Afrikaanse soldaten uit Mali en Burkina Faso te hulp te komen.

Samen verslaan de Afrikaanse soldaten en hun Russische bondgenoot Frankrijk, de voormalige koloniale macht, afgebeeld als een troep dreigende zombieachtige skeletten, alsook een reuzenslang. Aan het einde van de video gaan de drie naar Ivoorkust, traditioneel een bondgenoot van het Westen. “Blij dat ik kan helpen”, zegt de Russische soldaat tegen zijn West-Afrikaanse collega’s.

Henri Doué Taï houdt een ingelijste foto van de Russische president Vladimir Poetin en de voormalige ambassadeur van Ivoorkust vast in zijn huis in Abidjan in Ivoorkust. Beeld ARLETTE BASHIZI / NYT

Afrikaanse en westerse inlichtingen- en militaire functionarissen zeggen dat ze gealarmeerd waren door zowel de boodschap als het formaat. Geanimeerde video’s kunnen namelijk zelfs een publiek dat niet kan lezen bereiken. Volgens een Amerikaans document uit februari dat deze week is uitgelekt, heeft de stafchef van de Ivoriaanse president de Russische ambassadeur in Ivoorkust en Burkina Faso ontboden om “ongenoegen” te uiten over de video waarin Ivoorkust wordt afgeschilderd als het “volgende doelwit” van het Wagner-netwerk.

Rusland en het Westen wedijveren al lang om invloed in Afrika. Het gebruik van beïnvloedingsoperaties en huurlingen aldaar is geen Russische uitvinding. Maar nu Rusland door een groot deel van de westerse wereld wordt gemeden vanwege zijn invasie in Oekraïne, doet het een poging om meer Afrikaanse landen aan zijn kant te krijgen. En de door Rusland gegenereerde media hebben effect, aldus Joeri Pivovarov, ambassadeur van Oekraïne in Senegal en vier andere West-Afrikaanse landen.

Hij zegt dat een hoge minister in Senegal hem vroeg waarom Oekraïne Rusland had aangevallen, een onwaarheid die vaak in de Russische media wordt gepropageerd. En Senegalese journalisten vroegen hem waarom Oekraïne onderdak bood aan nazi’s, met een propaganda-artikel van Sputnik als bewijs. “Als Afrikaanse staten zo gehecht zijn aan neutraliteit, wat ik volledig respecteer, waarom zijn ze dan zo gehecht aan Russische verhalen?” aldus Pivovarov.

Pro-Russische inhoud over de oorlog in Oekraïne domineert de berichtgeving van televisienetwerken als Afrique Média en kan de mening van generaties kijkers beïnvloeden. Henri Doué Taï (80), een gepensioneerde bestuurder van een oliemaatschappij, kijkt vanuit zijn woonkamer in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, naar het kanaal. Een ingelijste foto van de Russische president Vladimir Poetin staat tussen zijn familiefoto’s.

Hij werd vergezeld door zijn 41-jarige neef, Serge Bah, die in Moskou voor olie-ingenieur heeft gestudeerd. Bah zegt dat hij liever kijkt naar Afrique Média, Russia Today of een weinig bekend Telegram-kanaal dat in het Frans updates over de oorlog uitzendt. In tegenstelling tot westerse nieuwszenders die de oorlog in Oekraïne tendentieus verslaan, zijn deze bronnen, zo benadrukt Bah, ‘onafhankelijk’. “Het is materiaal uit de eerste hand”, zegt hij.