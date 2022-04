Beluister de podcast Duidelijk (21 min)

Hoe Poetin de blamage van Kiev zelf in de hand werkte: ‘Niemand durft hem nog slecht nieuws te melden’

Een Oekraïense soldaat rond Kiev. Beeld AFP

De Russen zijn weg uit de directe omgeving van Kiev, maar in de sporen van hun tanks laten ze onmenselijk leed achter. De beelden van het voorstadje Boetsja, waar de straten gevuld waren met burgerslachtoffers, gingen de wereld rond. Is het de nederlaag in Kiev die de Russen heeft bewogen tot dit soort gruweldaden? En wat zijn ze dan nu van plan in Oekraïne, nu het beleg van de hoofdstad mislukt is?