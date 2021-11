Hoe Peppa Pig model staat voor het Verenigd Koninkrijk: Boris Johnson geeft alweer opvallende toespraak

Nadat hij de Verenigde Naties onlangs trakteerde op zijn gedachte over Kermit de Kikker heeft de Boris Johnson Britse ondernemers maandag bijgepraat over tekenfilmvarken Peppa Pig. De toespraak leidde tot kritiek vanuit het bedrijfsleven en zijn eigen partij.

Waar Johnsons gehoor hoopte meer te leren over de economische plannen van de regering leerden ze onder meer dat wat hem betreft pretpark Peppa Pig World model is voor Groot-Brittannië. Tevens deed de premier een auto na en vergeleek hij zichzelf, niet voor het eerst, met Mozes. Achteraf noemde Johnson het een geslaagd optreden.

Het is een traditie dat de Britse premier tegen het einde van het jaar een toespraak houdt tijdens het congres van de werkgeversbond. Dit keer vond deze plaats in Noordoost-Engeland, een regio waar veel mensen wonen die dankzij de flamboyante premier voor het eerst op de Conservatieven hebben gestemd. De regering-Johnson is vastbesloten om de oude, achtergebleven industriegebieden in het noorden na Brexit eerlijker mee te laten delen met de Britse welvaart.

Maar het optreden van Johnson in havenplaats South Shields zal om heel andere redenen worden herinnerd. Zo raakte hij, sprekend over infrastructuur, de draad kwijt en zocht bij twintig seconden lang naar het juiste velletje – ‘Vergeef me’, mompelde hij meerdere malen. Wat volgde leek een improvisatie. Hij besloot het te hebben over de voordelen van de private sector in vergelijking met de ambtenarij. Dat bracht Johnson op een recent bezoek aan Peppa Pig World, een pretpark in Hampshire.

Lofzang

Nadat hij aanwezigen die er ook zijn geweest had gevraagd hun handen op te steken, stak hij een lofzang uit over de wereld uit die bekende tekenfilm. ‘Ik vond het geweldig,’ beweerde de jonge vader, ‘Peppa Pig World is helemaal mijn plek. Het heeft heel veilige straten, discipline op scholen en een zware nadruk op nieuwe openbaar vervoersystemen. Ook al is het een beetje stereotiep over Daddy Pig.’ Hij omschreef het uiterlijk van de vaderfiguur als een ‘Picasso-achtige haardroger’.

Johnson noemde de serie een geslaagd voorbeeld van een creatief exportproduct, zelfs nadat de BBC er aanvankelijk niets in zag. Wat betreft zijn enthousiasme voor groene initiatieven vergeleek hij zichzelf met Mozes, die het joodse volk door de woestijn leidde. Ook bij het voltooien van Brexit had Johnson zichzelf neergezet als dit Bijbelse personage. Tevens bracht Johnson, een voormalig auto-recensent, autogeluiden ten gehore toen hij sprak over het voordeel van elektrisch aangedreven auto’s.

Kermit

Het komt vaker voor dat Johnson terugvalt op de populaire cultuur. Bij de VN in New York had hij zijn gehoor verzekerd dat het, in de woorden van Kermit uit The Muppet Show, niet makkelijk is groen te zijn. Ook sprak hij eens, tijdens een interview, op vertederende wijze over het maken en schilderen van bussen. Bij een toespraak op een partijcongres betrad Johnson in 2011 het podium op de muziek van de bekende soap Eastenders, waarin hij kort daarvoor een bijrol had vervuld.

De reacties vanuit het bedrijfsleven waren niet bepaald lovend. Zo sprak Kitty Ussher namens the Institute of Directors over een ‘ongepaste’ toespraak. ‘Wat ondernemers meer dan alles willen,’ liet ze tegenover The Guardian weten, ‘is een kalm en geruststellend macro-economisch milieu dat hen het vertrouwen geeft om te investeren in de toekomst. Daar hebben we weinig van gezien in de toespraak van de premier.’ Tussen Johnson en het bedrijfsleven botert het toch al niet sinds hij ooit ‘Fuck Business’ zei.

Ook partijgenoten waren niet heel enthousiast. De afgevaardigde Sir Roger Gale vond het optreden ‘zorgwekkend’, eraan toevoegend dat sommige mensen de referentie naar Peppa Pig amusant zullen hebben gevonden. Johnson zelf beweerde na afloop dat de meeste toehoorders zullen hebben begrepen welk punt hij heeft willen maken. Binnen de Conservatieve Partij bestaan steeds meer zorgen over de geestesgesteldheid van hun leider, die enkele zware weken achter de rug heeft.