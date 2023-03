Hoe paarden mensen leren om minder te spreken en meer gedaan te krijgen

Politici, managers en academici zouden er veel baat bij hebben, meent Wendy Van den Bulck, die werkt als coach met paarden. “Ze laten zien hoe je communiceert, of denkt dat te doen.” Wij trokken naar Domein Equoia in Balen.

Drie zwarte paarden blijven me vanuit hun hoekje in de wei aanstaren. “Het ene is te dominant, het andere te opdringerig”, zegt Van den Bulck (49). Even twijfelt ze en zegt dan stellig. “Ik laat je met een ander paard kennismaken.”

We lopen naar een andere wei, waar Monte wacht. Een zeventienjarige, bruine ruin. ‘Omgaan met paarden vanuit lichaamstaal’, stond op Van den Bulcks visitekaartje. Ik weet hoe laat het is. Of ik een wandeling met hem wil maken? “Ik vertel je straks wat Monte laat zien.”

Paardenkuddes

Equoia omvat een gezellige hoeve met een grote binnenruimte, 6 hectare weiden en elf paarden. Sinds 2010 legt het centrum zich toe op leiderschap, communicatie en teamwork. De goed functionerende structuur binnen natuurlijke paardenkuddes geldt daarbij als inspiratie. Daarnaast zijn er individuele sessies die focussen op assertiviteit, burn-out, angsten en het bepalen van grenzen.

Van den Bulck gruwt van de term paardenfluisteraar, en ook ‘paardencoach’ en ‘paardentherapeut’ mogen naar de prullenbak. “Ik ben niet opgeleid als therapeut en mijn paarden zijn geen geschikte therapiedieren. Daar zijn ze niet voor getraind. Paarden zijn zichzelf in het werk dat ik doe, elk vanuit een eigen karakter.”

In Vlaanderen is ze de enige die zich ‘oplossingsgerichte coach die werkt met ondersteuning van paarden’ mag noemen. Ze krijgt hoofdzakelijk academici over de vloer, die vaak ook teams begeleiden. “Dit werk gebeurt met de voetjes op de grond. Ik wil klanten via paarden bijvoorbeeld een balans helpen te vinden tussen connectie met en sturing van hun collega’s. Paarden zijn daar onderling meesters in.”

Wat dat concreet kan betekenen, maakt Van den Bulck duidelijker na mijn wandeling met Monte. “Je liet hem erg dichtbij komen, alsof je geen ruimte voor jezelf bewaarde. De focus lag op gezelligheid. Mooi, maar je kan zo niet proactief reageren bij onverwachte situaties. Als ik een zelf een suggestie mag doen, zou ik met jou eventueel werken rond afstand nemen en een doseerknop inbouwen.”

Bij anderen merkt ze juist een gebrek aan connectie op. “Bij elk individu vertoont het paard verschillend gedrag. Paarden zijn geen spiegel, wat soms beweerd wordt. Ze fungeren juist als katalysator van menselijk gedrag.”

Aangenaam verrast

Nathalie Vallet (57), econoom en gedragswetenschapper aan de UA, trok vanuit vragen rond haar burn-out naar Equoia. Ze was “zo aangenaam verrast” over wat ze er leerde, dat ze er nadien ook haar doctoraatsstudenten mee liet kennismaken. “Ik sta bekend als erg communicatief. Maar waarom reageerden mijn collega’s dan niet zoals ik verwachtte? De paarden lieten me nadenken over wat ik dacht duidelijk te maken versus wat ik echt duidelijk maakte.”

“Paarden kijken zonder oordeel”, gaat Vallet voort. “Ze stellen vast, panikeren niet en gaan na wat ze kunnen doen bij gevaar. Dat gebeurt via het neu­ro­lin­guïs­tisch systeem. Baby’s beheersen dit systeem trouwens perfect, om te connecteren met hun ouders. Maar bij het opgroeien verleren we deze basale communicatie.”

Verbindend communiceren betekent ook: andere middelen inzetten dan honderd argumenten op tafel leggen. De mens is ratio én emotie. “Paarden tonen wat je uitstraalt. Dat vond ik spectaculair. Geef je meerdere boodschappen tegelijk? Dan verdwijnt de aandacht van het paard. Kom je tot de essentie en straal je dat bewust uit, dan is het mee.”

Zelf leerde Vallet veel bij als mens en academicus, klinkt het. “Ik spreek nu minder, en krijg toch meer gedaan.” (lacht)

En dus kunnen academici, maar ook politici of managers véél leren van een paard. “In essentie,” besluit Van den Bulck, “hoe je je als mens in groep gedraagt, en op een constructieve manier impact kan hebben op elkaar. Ik noem dat ‘verbindende duidelijkheid’.”